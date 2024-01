Co ma wspólnego nowy, tajemniczy kontroler Xbox oraz data premiery DLC do Elden Ring? W sieci znajdziemy bardzo ciekawe tropy. Coś ewidentnie wisi w powietrzu.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zostało zapowiedziane w lutym 2023 r. Od tamtego momentu FromSoftware nabrało wody w usta i milczy na temat premiery dodatku. Co prawda na platformie Steam coś się ruszyło ostatnio, ale nadal nie wiemy, kiedy oficjalnie zawartość trafi na rynek.

Nowy kontroler Xbox nadchodzi?

I tu do akcji wkracza sprzęt, a konkretnie - pad Xbox. O jakim kontrolerze mowa? Cóż, cała intryga tkwi w tym, że do końca nie wiadomo. Dysponujemy przeciekami na temat Xbox Sebile: nowy kontroler z wymiennymi bateriami ma rzekomo zostać ujawniony 24 maja 2024 r.

Drugim tropem jest grudniowy przeciek na temat specjalnego kontrolera Xbox z motywem DLC do Elden Ring, co ma być częścią szerzej zakrojonej współpracy między FromSoftware i Microsoft. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Co to ma wspólnego z potencjalną datą premiery Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Otóż jak zauważa IGN Deals, w Amazonie pojawiła się intrygująca oferta na bliżej niesprecyzowany, nowy kontroler Xbox, który ma zadebiutować 20 lutego 2024 r. A więc dwa przecieki są zgodne co do daty premiery.

DLC do Elden Ring corazj bliżej? Oby, oby

Tak więc w lutym 2022 r. debiutuje Elden Ring.

W lutym 2023 r. zapowiedziano DLC.

W lutym 2024 r. na rynek ma trafić podobno kontroler z motywem rzeczonego DLC.

Jakby tego było mało, to w lutym 2024 r. firma PureArts zaprezentuje figurkę kolekcjonerską Elden Ring.

Czy to oznacza, że DLC do Elden Ring jest bliżej niż sądzimy i zagramu już w lutym 2024 r.? To czyste spekulacje, a może i nawet myślenie życzeniowe. Niemniej coś wisi w powietrzu i być może nowy kontroler Xbox zdradza nadejście Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Źródło: X