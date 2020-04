Markę Dead Island kojarzy zapewne wielu graczy. Problem w tym, że dobre czasy póki co ma ona za sobą, a od dawna słyszeliśmy jedynie puste deklaracje. Temat Dead Island 2 wypływa jednak ponownie.

Prace nad Dead Island 2 trwają, poszukiwany dyrektor artystyczny

Prawa do marki ma obecnie THQ Nordic, pracami nad Dead Island 2 zajmuje się natomiast Dambuster Studios. Nikt nie jest szczególnie chętny do ujawniania jakichkolwiek informacji, ale co do tego, że prace nad Dead Island 2 trwają można mieć pewność.

Dambuster Studios ogłosiło bowiem wolny etat. Poszukiwany jest dyrektor artystyczny, który będzie czuwał nad „kolejną odsłoną znanej na całym świecie serii Dead Island”. Wygląda zatem na to, że dotychczasowe zapewnienia, iż projekt nie został porzucony (mimo ciszy wokół niego) były prawdziwe.

Dead Island 2 może zadebiutować na PS5 i Xbox Series X

Druga z ważnych dla graczy informacji płynąca z omawianego ogłoszenia to sugestia dotycząca platform docelowych. Wzmianka mówiąca o obecnych i przyszłych platformach sugeruje, że Dead Island 2 może zadebiutować na PlayStation 5 i Xbox Series X. Podobne plotki pojawiały się w przeszłości, trop wydaje się zatem słuszny. Konsole obecnej generacji oraz PC to raczej pewne pozycji w kontekście platform docelowych Dead Island 2.

Trudno przewidywać, w jakim obecnie stadium rozwoju znajduje się omawiane gra i jaką wizję na nią mają twórcy. Dambuster Studios to już trzecia ekipa, która się nią zajmuje (po Yager Development i Sumo Digital). Wygląda na to, że od pierwszych zapowiedzi jeszcze z 2014 roku nie zmieniło się miejsce akcji, zombie mają atakować w Kalifornii.

Źródło: dsdambuster

