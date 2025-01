Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 oferują nie tylko poprawę wydajności, ale też wprowadzają innowacyjne technologie, jak DLSS 4. Najpierw zadebiutują flagowe modele GeForce RTX 5090 i RTX 5080, a na tańsze wersje, jak RTX 5070 i 5070 Ti, trzeba będzie poczekać.

W końcu są! NVIDIA podczas targów CES 2025 zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 5000 (Blackwell). Nowe konstrukcje mają zainteresować graczy i twórców treści, zastępując dotychczasowe karty GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). Choć na sklepową premierę i pierwsze testy musimy jeszcze trochę poczekać, już teraz możemy podzielić się szczegółami na temat tego sprzętu.

Co nowego w kartach GeForce RTX 5000 (Blackwell)?

Karty graficzne GeForce RTX 5000 bazują na procesorach graficznych na bazie nowej architektury Blackwell, która została zaprojektowana pod kątem renderowania neuronowego. Producent chwali się nowymi silnikami i funkcjami zaprojektowanymi specjalnie w celu przyspieszenia renderowania obrazu. Układy wspołpracują z nowymi pamięciami - GDDR7, które zapewniają wyższą przepustowość względem starszych kości GDDR6/GDDR6X.

Nowa architektura wykorzystuje przeprojektowane multiprocesory strumieniowe (SM), które zapewniają wyższą przepustowość oraz lepszą integrację z ulepszonymi rdzeniami Tensor. Dzięki temu modele są przetwarzane szybciej, przy jednoczesnym mniejszym zużyciu pamięci graficznej. Dodatkowo wprowadzono całkowicie nowe rdzenie RT, zoptymalizowane pod kątem bardziej szczegółowego śledzenia promieni i geometrii.

Nowością jest też wsparcie dla interfejsu Displayport 2.1b UHBR20, dzięki czemu karty obsługują wyświetlacze o rozdzielczości do 8K i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs PCI-Express 5.0.

Nowe karty wprowadzają też obsługę technologii DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, która pozwala zwiększyć liczbę renderowanych klatek i poprawić płynność animacji. Funkcja DLSS Multi Frame Generation generuje do trzech dodatkowych klatek na każdą normalną klatkę obrazu, co pozwoli 8-krotnie zwiększyć płynność animacji w porównaniu z tradycyjnym renderowaniem. DLSS 4 wprowadza największą modernizację modeli sztucznej inteligencji od czasu wprowadzenia DLSS 2 w 2020 r.

DLSS 4 też będzie działać na starszych kartach graficznych, ale pełną funkcjonalność (Multi Frame Generation) zapewniają tylko najnowsze karty GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell.

GeForce RTX 5090. Nowy król wydajności

GeForce RTX 5090 to topowy przedstawiciel serii, który powinien zainteresować najbardziej wymagających graczy i twórców treści.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Blackwell GB202 z 21 760 jednostkami CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Karta wymaga podłączenia 12-pinowej wtyczki zasilającej, a limit mocy określono na 575 W.

Według wewnętrznych testów producenta, karta oferuje dużo lepsze osiągi względem poprzednika - modelu GeForce RTX 4090. Dzięki wykorzystaniu DLSS 4, karta pozwala na granie w rozdzielczości 4K przy 240 fps na maksymalnych ustawieniach z pełnym ray tracingiem. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będzie to nowy król wydajności rankingów kart graficznych.

GeForce RTX 5090 trafi do sprzedaży 30 stycznia 2025 r. w cenie zaczynającej się od 1999 dolarów (u nas będzie to 10 299 zł). Musimy zatem liczyć się z podwyżką o 1/5 względem GeForce RTX 4090. Producent opracował referencyjną wersję Founders Edition, ale na rynku pojawią się też liczne niereferencyjne wersje z autorskimi chłodzeniami.

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080 to dużo słabsza konstrukcja. Producent zastosował tutaj układ graficzny Blackwell GB203 z 10 752 jednostkami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR7 256-bit. Pobór mocy określono na 360 W, a do poprawnego działania karty wymagane jest podłączenie 16-pinowego zasilania.

Producent chwali się, że GeForce RTX 5080 pozwala na granie w 4K przy maksymalnych ustawieniach graficznych i pełnym ray tracingu. Karta ma być średnio 2x wydajniejsza względem poprzednika - GeForce RTX 4080.

Sklepowa premiera karty GeForce RTX 5080 też została zaplanowana na 30 stycznia 2025 r. – jej sugerowana cena ma wynosić 999 dolarów, co u nas przełoży się na 5199 zł (tutaj czeka nas miła niespodzianka, bo sugerowana cena jest o 200 dolarów niższa niż przy premierze RTX 4080). W planach jest zarówno wersja NVIDIA Founders Edition, jak i autorskie konstrukcje partnetskich producentów.

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti to karta zaprojektowana do grania w rozdzielczości 1440p (2560x1440 px). Też znajdziemy tutaj układ graficzny NVIDIA Blackwell GB203, ale w konfiguracji okrojonej do 8960 jednostek CUDA. Do dyspozycji oddano 16 GB pamięci GDDR7 256-bit (ale o mniejszej przepustowości). Pobór mocy oszacowano na 300 W.

GeForce RTX 5070 Ti pozwoli na granie w rozdzielczości 2560x1440 px na maksymalnych ustawieniach z pełnym ray tracingiem. Dzięki wykorzystaniu funkcji DLSS 4, karta ma zapewniać 2x większą wydajność niż GeForce RTX 4070 Ti.

GeForce RTX 5070 Ti został wyceniony na 749 dol. (o 150 dol. taniej niż RTX 4070 Ti), natomiast u nas ceny mają zaczynać się od 3899 zł. Zainteresowani zakupem karty będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo sklepowa premiera została zaplanowana na luty 2025. Na rynku pojawią się tylko niereferencyjne wersje (nie będzie modelu GeForce RTX 5070 Ti Founders Edition).

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070 oferuje wyraźnie słabszą specyfikację względem GeForce RTX 5070 Ti. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Blackwell GB205 z 6144 jednostkami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR7 192-bit. Gorsza specyfikacja pozwoliła jednak mocno ograniczyć pobór mocy (współczynnik TDP oszacowano na 250 W).

Producent twierdzi, że GeForce RTX 5070 nadaje się do grania w 1440p (2560x1440 px) na najwyższych ustawieniach z pełnym ray tracingiem. Według wewnętrznych testów, oferują średnio dwukrotnie wyższą wydajność w porównaniu z kartą GeForce RTX 4070.

GeForce RTX 5070 też ma trafić do sprzedaży w lutym. Ceny dostępnych modeli mają zaczynać się od 549 dol. (o 50 dol. taniej niż RTX 4070), co u nas przekłada się na 2849 zł. Co ważne, na rynku pojawi się zarówno standardowy model Founders Edition, jak i autorskie wersje partnerskich producentów.

Model GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5090 Generacja NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell Układ graficzny Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Blackwell GB202 Rdzenie CUDA 6144 8960 10 752 21 760 AI TOPS 988 1406 1801 3352 Taktowanie/Boost 2160/2510 MHz 2300/2450 MHz 2300/2620 MHz 2010/2410 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 16 GB GDDR7 256-bit 32 GB GDDR7 512-bit Taktowanie 28 000 MHz 30 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 672 GB/s 896 GB/s 960 GB/s 1792 GB/s TDP 250 W 300 W 360 W 575 W Cena 2849 zł 3899 zł 5199 zł 10 299 zł

NVIDIA podbija stawkę

Nowa generacja kart graficznych - GeForce RTX 5000 wprowadza istotne zmiany w porównaniu do wysłużonych modeli GeForce RTX 4000 (a warto przypomnieć, że stara seria zadebiutowała pod koniec 2022 r.). Inżynierowie skupili się na zwiększeniu wydajności dzięki nowej architekturze i ulepszonej technologii DLSS. Warto zauważyć, że w segmencie topowych kart graficznych NVIDIA pozostaje bez konkurencji, bo ani AMD, ani Intel nie planują w najbliższym czasie premier flagowych modeli. Niestety, brak rywalizacji odbija się na rynku – widać to chociażby po wyższej cenie GeForce RTX 5090.

Ciekawostką są także usprawnione wersje NVIDIA Founders Edition. Nowe modele wyróżniają się nie tylko eleganckim designem (choć to kwestia gustu), ale również bardziej dopracowanym chłodzeniem, co z pewnością wpłynie na wydajność. Nie możemy się doczekać, by sprawdzić ich możliwości w praktyce.

NVIDIA planuje również premierę mobilnych układów GeForce RTX 5000 dla laptopów. Należy jednak pamiętać, że pomimo podobnych nazw, ich specyfikacja będzie słabsza niż odpowiedników dla komputerów stacjonarnych.

Model GeForce RTX 5070

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070 Ti

(wersja mobilna) GeForce RTX 5080

(wersja mobilna) GeForce RTX 5090

(wersja mobilna) Generacja NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell Układ graficzny Blackwell GB206 Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Rdzenie CUDA 4608 5888 7680 10 496 Pamięć wideo 8 GB GDDR7 128-bit 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 24 GB GDDR7 256-bit TDP 50-100 W 60-115 W 80-150 W 95-150 W

Pierwsze modele z kartami GeForce RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti trafią na rynek w marcu, natomiast słabsze wersje, w tym GeForce RTX 5070, pojawią się dopiero w kwietniu. Oczywiście producenci będą stosować tutaj wersje o różnych limitach mocy, co będzie też się przekładać na różną wydajność tych samych układów. Pierwsze konstrukcje są już zapowiadane przez partnerów NVIDII (np. MSI i Razer).