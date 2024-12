Niski segment kart graficznych dla graczy od dawna jest zaniedbywany przez obu wiodących producentów. Intel dostrzegł ten problem i przygotował dla tej, potencjalnie największej, grupy odbiorców prawdziwy hit – Intel Arc B580 – my natomiast dokładnie ją sprawdziliśmy.

4,8/5

Powiedzieć, że niski segment dla graczy doznał stagnacji, to jak nie powiedzieć niczego. Co bardziej złośliwi powiedzą, że ostatnio doczekaliśmy się tutaj nawet regresu, jako że RTX 4060 zaoferował 33% mniej pamięci graficznej od swojego poprzednika, nieznacznie przy tym tylko podnosząc wydajność. Tymczasem nowe gry zaczynają się domagać wyświetlania ich na panelach o rozdzielczości przynajmniej 1440p, aby ujrzeć wszystkie detale, jakie są w stanie zaoferować. W rezultacie od kilku lat niski segment, jak jeszcze nigdy wcześniej, rysuje się jako zło konieczne i zwyczajnie nie opłaca się tych kart kupować.



Tak obecnie prezentują się karty graficzne z niskiego i nisko-średniego segmentu.

Swoją cegiełkę do tego obrazu dołożył półtora roku temu również Intel, wprowadzając do sprzedaży pierwszą generację swoich GPU – Intel Arc Alchemist. Był to bardzo odważny ruch, ale też pod kilkoma względami udany – chociażby pod względem równoległego rozwoju techniki upscalowania Intel XeSS, która okazała się być nie gorsza, a często wprost lepsza od konkurenta, którym jest FSR od AMD (obie techniki działają na każdej karcie, przy czym XeSS ma również lepszy wariant korzystający ze sprzętowego wsparcia kart Intel Arc). Dziś nadszedł ten moment i w końcu oficjalnie można mówić o wynikach nowej generacji kart Intela. Nie przedłużając zatem bardziej, zapraszamy do recenzji pierwszej z nich – Intel Arc B580 12 GB!



Kartonik serio niczego sobie – ładnie prezentuje się na regale.

Budżetowa karta niczym model kolekcjonerski

Mimo relatywnie niskiej ceny, za jaką w dzisiejszych czasach należy uznać 1300 zł, dostajemy od Intela bardzo solidny kartonik, który poza samą kartą skrywa w środku… papierowy model tejże karty do własnoręcznego złożenia i postawienia ozdobnie na regale. Model ten podsiada też plastikową wkładkę, dzięki której można wywołać iluzję optyczną ruszających się wentylatorów! Niestety sama figurka nieco koloryzuje rzeczywistość – i to całkiem dosłownie, jako że prawdziwa karta nie ma nic a nic podświetlenia RGB :(



Jak dwie krople wody ;)

Karta rozmiarem i designem mocno przypomina model Arc A750 – zatem kartę z wyższego segmentu poprzedniej generacji. Co nie oznacza, że niczego tutaj nie poprawiono. Przede wszystkim karta nie została złożona z pomocą kleju na ciepło i dwustronnej taśmy, jak miało to miejsce w pierwszych Arcach – tym razem Intel postawił na bardziej standardowe rozwiązanie, to jest mocowanie obudowy karty na śruby. Układ chłodzenia w nowym modelu doczekał się dużego otworu wentylacyjnego i nie musi już kotłować ciepła wewnątrz karty (analogicznie jak obecnie robi większość producentów oraz modele Founders Edition NVIDII).



Nowy Arc doczekał się przelotowej konstrukcji chłodzenia – wyśmienity wybór.

Nowa karta jest zasilana przez złącze 8-pin starego typu, co w przypadku modeli pobierających poniżej 200 W jesteśmy w stanie zrozumieć (jako że wtedy i tak potrzebny jest tylko jeden przewód). Wymiary karty to 27 cm długości, 11,5 cm wysokości oraz niespełna 2 sloty PCI-E szerokości (3,8 cm). Nie jest ona też przesadnie ciężka (785 g), co uzasadnia brak podpórki w zestawie. Jest za to ściereczka do wycierania odcisków palców – jako że na to też w pierwszej wersji narzekali recenzenci ;)



Z tej strony mamy tylko wentylatory – czyli, można rzec, dosyć klasycznie.

Na szczególną uwagę zasługują dwie rzeczy – pierwsza to wykorzystywanie tylko ośmiu linii PCI-E (4. generacja), co oznacza, że starsze płyty główne lub procesory z dostępem tylko do PCI-E 3.0 mogą zostać ograniczone pod względem wydajności. To samo zresztą nadal dotyczy aktywacji funkcji Resizable BAR – bez niej nowy Arc będzie działać co najwyżej na pół gwizdka. Szczęśliwie problem ten dotyczy tylko naprawdę bardzo starych komputerów, choć i tak warto się przed zakupem upewnić, czy nasza platforma spełnia te dwa warunki – dostęp do PCI-E 4.0 i obsługę Resizable BAR.



W bliższym kadrze Arc A750 wykorzystujący wszystkie 16 linii PCI-E – w dalszym Arc B580 korzystający tylko z 8 linii.

Druga sprawa to złącza wideo. Te na pozór wyglądają zupełnie zwyczajnie – dostajemy trzy wyjścia DisplayPort oraz jedno HDMI. O tym, że HDMI jest w standardzie 2.1, raczej informować nie musimy, ale warto zaznaczyć, że złącza DisplayPort zostały ulepszone ze standardu 2.0 na 2.1, a do tego jedno z nich (to oznaczone czarną ramką) oferuje większą przepustowość niż pozostałe (UHBR 13,5) – dokładnie tyle samo, co wszystkie DisplayPort w nowych Radeonach.



Środkowe złącze DisplayPort oferuje przepustowość na poziomie UHBR 13,5.

Mag bitewny wkracza do akcji – co skrywa pod płaszczem?

Nowe karty to oczywiście nowa architektura, a o nowościach wprowadzonych przez Battlemage już w dniu oficjalnej zapowiedzi pisał Paweł. Tutaj zatem tylko szybko podsumujemy najważniejsze zmiany:

Przejście na niższy proces technologiczny (TSMC N5);

Rdzenie Xe drugiej generacji (znacząca poprawa efektywności);

Rdzenie RT drugiej generacji (zgadliście – poprawa wydajności śledzenia promieni);

Ulepszone jednostki AI (druga generacja rdzeni XMX);

Redukcja szerokości szyny (z 256 na 192 bit – nadal dwukrotnie więcej, niż oferuje konkurencja!);

Więcej pamięci graficznej – wzrost o 25% (B570) i 50% (B580) względem poprzednika i w sumie standardu całej branży, jakim dla tego segmentu jest nadal 8 GB.



Od bardzo dawna nie spotkaliśmy się z tak dużym skokiem generacyjnym.

Poza tym razem z nową serią do wszystkich obecnych posiadaczy kart serii Arc (oraz oczywiście tych, którzy wybiorą nową kartę Intela) trafią nowe techniki przyspieszania animacji pod nazwą XeSS 2 – a konkretnie:

XeSS 2 Frame Generation (XeSS-FG) – generator klatek implementowany przez twórców gier – ma robić jeszcze lepszy pożytek rdzeni AI, aby przewidywać wygląd klatek pośrednich, niż obecnie robi to wiodąca w tej kwestii technika NVIDIA DLSS 3.

Xe Low Latency – technika pozwalająca znacząco obniżyć opóźnienia w generowaniu klatek (co nie wpływa na ilość FPS, ale na responsywność samej gry) – analogicznie jak NVIDIA Reflex oraz AMD AntiLag.

To wszystko oczywiście obok już od dawna obecnego w pierwszej wersji XeSS modułu Super Resolution, który pozwala upscalować obraz i który w przypadku kart Intela działa zdecydowanie lepiej (niż na innych kartach), jako że używane są dedykowane rdzenie, podczas gdy Radeony i karty GeForce korzystają tylko z shaderów.



Tym sposobem XeSS w niczym już nie ustępuje FSR, a wręcz go wyprzedza – natomiast NVIDIA ma jeszcze asa w rękawie w postaci DLSS Ray Reconstruction.

Sumarycznie zatem rysuje się obraz, w którym Intel w żadnej kwestii nie odstaje od tego, co oferuje (pod względem funkcjonalności kart) NVIDIA, ale za to zaoferuje wyższą wydajność w niższej cenie oraz pozwoli bezstresowo używać współczesnych monitorów (QHD). Czy udało się tego dokonać, dowiecie się z dalszej części artykułu, a teraz jeszcze jedna mała, aczkolwiek istotna zmiana.



Zasada działania XeSS-FG zdaje się brać to, co najlepsze w DLSS 3 i łączy z tym, co dobre w FSR 3.0.

Specyfikacja karty Intel Battlemage na tle poprzedniej generacji:

Model Intel Arc A580 Intel Arc B580 Intel Arc A750 Intel Arc A770 16GB Generacja Alchemist Battlemage Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G10

(TSMC N6) BMG-G21

(TSMC N5) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) Jednostki cieniujące 3072 2560 3584 4096 Rdzenie Xe 24 20 (Xe2) 28 32 Taktowanie GPU 1700 MHz 2670 2050 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 196-bit 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 19 200 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 512 GB/s 461 GB/s 512 GB/s 560 GB/s TBP 185 W 190 W 225 W 225 W Cena $179 $249 $239-259 $349-399

Nowy panel sterowania kartą – Intel Graphic Software

Jedno z najgorszych wspomnień dotyczących premiery pierwszej generacji Intel Arc, które do dziś potrafi wyrwać nas w nocy ze snu, jest to dotyczące panelu sterowania ustawieniami karty. A w zasadzie menu ekranowego (które nawet nie było oknem), którym to Intel uraczył nas rok temu. Od tego czasu sporo się zmieniło i to zdecydowanie na lepsze, ale dalej nie był to panel idealny. Wraz z nowymi sterownikami (obecnie tylko dla Battlemage, ale zakładamy, że po premierze trafi to też do starszych Arców) dostaliśmy nowy panel i jest jeszcze lepiej!



Panel tym razem od razu nas informuje, czy mamy aktywną najistotniejszą dla serii Arc funkcję – Resizable BAR.

Jest przejrzyściej, panel działa responsywnie i ogólnie łatwo się tu odnaleźć. Część bardziej zaawansowanych opcji jest ukryta w rozwijanym menu, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy nie poczują się przytłoczeni. Panel też, śladem konkurencyjnych rozwiązań, całkiem dobrze wyszukuje zainstalowane przez nas gry i pozwala je uruchomić bezpośrednio z jego poziomu od razu z optymalnymi dla naszej karty ustawieniami graficznymi.



Jeżeli korzystacie z wielu launcherów, to taki agregator gier może być bardzo pomocny.

Mamy też zakładkę z analizą wszystkich odczytów z karty oraz suwakami do podkręcania, do których ponownie dostęp mamy na jednym z 2-3 wybranych poziomów „wtajemniczenia”. Dla początkujących użytkowników przygotowano tylko proste i najbezpieczniejsze sterowanie limitem mocy oraz taktowaniem, a dla największych wyjadaczy oddano możliwość sterowania krzywą napięcia i taktowania. Duże brawa za takie podejście!



Jedyne, czego nie można tutaj zmienić, to… rozdzielczość i odświeżanie – w tym celu panel odsyła nas do ustawień systemowych.

Jedyne, czego obecnie zabrakło, to nakładka w grze, która pozwoliłaby na przechwytywanie obrazu, nagrywanie powtórek albo zabawę kolorami, jak ma to miejsce na kartach pozostałych producentów. Obstawiamy, że taka opcja się z czasem pojawi, a z całą pewnością lepiej, że nie mamy jej wcale, niż gdyby miała zostać na szybko i z błędami zaimplementowana „na premierę”.



Podkręcanie Intel Arc B580 okazało się być zaskakująco łatwe i przyjemne.

Takie małe, a tak wydajne chłodzenie?

Zanim przejdziemy do konkretnych testów, jeszcze tylko szybko podsumujmy, jak pracuje sama karta Limited Edition. Otóż cicho i dosyć chłodno. Większość gier trzyma się 60 st. Celsjusza na rdzeniu i 70 st. na pamięciach oraz w ciepłym punkcie GPU. Te najbardziej wymagające potrafią zbliżyć się do 65/75 st. Celsjusza, co nadal jest wyśmienitym wynikiem, zwłaszcza że karta pracuje przy tym faktycznie cicho. Prędkość obrotowa obu wentylatorów oscyluje cały czas w okolicy 1200-1300 RPM i całość generuje tylko delikatny szum – po zamknięciu obudowy praktycznie całkiem niesłyszalny.



Intel postawił na całkowicie klasyczne rozwiązanie – miedziany blok z ciepłowodami i aluminiowym radiatorem.

Nieco głośniej i szybciej (1400 RPM) kręcą się wentylatory po tym, gdy kartę podkręcimy – nam udało się uzyskać całkiem imponujący przyrost na poziomie 320 MHz na rdzeniu oraz 2100 MHz na pamięciach, do czego konieczne było podniesienie limitu napięcia karty o 12%. To, w połączeniu z podniesieniem limitów mocy o 20%, przełożyło się na 10% wyższą wydajność, co w dzisiejszych czasach jest wybitnym wynikiem! Przypominamy, że czasami za 10% szybszą kartę trzeba dopłacić kilkaset złotych, a tutaj możemy spróbować (kosztem zużycia energii) sami tyle ugrać.



Takie parametry udało się stabilnie utrzymać na naszym Arcu B580.

Nasza platforma testowa – na czym testowaliśmy Intel Arc A580

Testy nadal przeprowadzamy na tej samej platformie, co cały ostatni rok i najpewniej się to z czasem nie zmieni – chcieliśmy wymienić CPU na nowego Ryzena 7 9800X3D, ale nie da się go kupić w rozsądnej cenie, więc pewnie pozostaniemy przy „jeszcze dobrym” Ryzenie 9 7950X3D. Niemniej zmienił się system operacyjny na Windows 11 24H2, zatem wyników uzyskanych teraz nie można porównywać z innymi we wcześniejszych testach. Kartę testowaliśmy na sterowniku 6249, a potem jeszcze sprawdziliśmy na 6252, ale od strony wydajności zmian nie odnotowaliśmy. Na początek poszły testy w syntetycznym 3DMarku i już tutaj widać pierwszy szok – praktycznie 50% lepszy wynik od i tak nieco droższego GeForce RTX 4060!

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

AMD Radeon RX 7700 XT

Saphire Pulse 3695 [OC] Intel Arc B580

Intel Limited Edition 3447 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 3112 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 2652 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 2283 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2273 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 2051 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 1960

Nowy Intel praktycznie zrównał się z o 50% droższym GeForce RTX 4060 Ti, a po podkręceniu zaczynamy się niebezpiecznie zbliżać do jeszcze droższego Radeona RX 7700XT! Oczywiście to tylko test syntetyczny, który średnio nadaje się do porównywania kart różnych producentów. No to, co powiecie na 30% przewagi nad wyżej pozycjonowaną (choć podobnie wycenioną…) kartą graficzną poprzedniej generacji Intel Arc? Zdradzimy też już teraz, że taki wynik zyskujemy przy znacznie niższym poborze energii! Czas zatem na realne testy i zaczniemy od tych w grach.

Battlemage bez skrępowania przechodzi testy w grach

Jako że mówimy o karcie z co najwyżej dolnych rejonów średniego segmentu, to nie ma co oczekiwać, że sprawdzi się podczas grania w 4K, albo że uświadczymy na niej takich efektów, jak Path Tracing (zresztą część gier jest tego świadoma i taki Indiana Jones nawet nie pozwala takich technik aktywować…). Dlatego też skupiliśmy się na powoli odchodzącej do lamusa rozdzielczości FHD oraz optymalnej dla dzisiejszych gier QHD. Nie będziemy też marnować waszego czasu przeglądaniem na wykresach wyników kilkukrotnie droższych kart ;)

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 33,0

26,0 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 30,0

26,0 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 29,0

26,0 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 28,0

22,0 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 25,0

21,0 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22,0

18,0 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 16,0

11,0 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

20 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 23

18 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 22

20 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 19

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 17

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 7

3 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Przygody Alana w świecie koszmarów są również koszmarnym doświadczeniem dla tańszych kart graficznych. Niemniej w FHD, po dodaniu upscalingu, da się pograć. Zważcie też na to, że testujemy w miejscu, które jest najbardziej obciążające (ale też jest istotną lokacją w grze). Nowy Arc B580 nie zabłysnął jakoś nadzwyczajnie - udało się wyprzedzić RTX 4060, ale tylko odrobinę. W QHD wyraźnie karcie NVIDI zaczęło brakować przepustowości, aby wymieniać dane w zbyt małym buforze vRAM, ale zasadniczo i tak wszystkie testowane karty w tej rozdzielczości są niegrywalne (na takich ustawieniach).

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 77

63 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 66

53 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 64

44 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 61

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

46 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 52

44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

30 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

43 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 46

34 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 43

38 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 41

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 41

35 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar na silniku Snowdrop, który dosyć mocno korzysta ze śledzenia promieni, również wykazał, że tam, gdzie RTX 4060 już zaczyna mocno cierpieć, tam nowy Arc dalej jeszcze trzyma poziom. W QHD lokata pomiedzy RTX 4060 a wersją TI to realnie świetny wynik, przy okazji o 30% lepszy od Arc A750.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 604

234 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 587

233 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 517

219 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 500

206 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 483

222 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 473

198 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 409

237 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 475

223 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 438

206 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 399

196 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 382

218 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 375

204 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335

219 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 315

217 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 (to nadal Direct-X 10) wciąż nie lubi się z kartami Intela, choć nie da się ukryć, że występuje tu ogromna poprawa i obecnie podczas używania karty Intela, nie będzie powodów do narzekań. Co nie zmienia faktu, że Intel Arc B580 nie jest kartą, którą byśmy polecili do e-sportu - co zresztą potwierdzi kolejna gra tego typu.





Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 94

67 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

69 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 75

59 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 71

56 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 56

45 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

42 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 52

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

35 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 48

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 29

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 okazał się bardzo polubić z nową architekturą Intela! Mamy tu 50% przyrostu w QHD i dominację nad znacznie droższymi kartami. Szkoda, że w innych grach nie wygląda to aż tak dobrze, ale też nie ma co umniejszać tego sukcesu.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 34

21 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 24

21 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 23

19 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 22

18 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 12

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 24

20 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 18

9 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 15

8 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 14

11 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 13

4 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 2

1 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Po aktywacji śledzenia promieni, zgodnie z oczekiwaniem, Radeony udały się na ławkę rezerwowych, a Intel... nadal pozostał na szczycie wykresów! Tego się nie spodziewaliśmy. Choć należy zaznaczyć, że RTXy w takich ustawieniach (bez upscalingu) dławią się już na poziomie vRAM, którego mają przecież o 33% mniej.

Fortnite - Battle Royale

1080p, DX12, ustawienia Kompetywne, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 374

277 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 365

252 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 305

239 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 263

208 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 259

158 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 239

191 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 173

136 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Fortnite - Battle Royale

1440p, DX12, ustawienia Kompetytywne, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 286

208 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 266

199 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 241

201 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 219

155 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 171

144 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149

117 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 143

113 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Fortnite zaprezentował wyjątkowo ciekawe wyniki podczas testów trybu DX12 (na ustawieniach prawie najniższych). Karty NVIDII pozostały poza zasięgiem, ale udało się pokonać droższego Radeona i to zdecydowanie mocno. Tak czy owak, do tej gry, jak i innych, w których zależy wam, aby utrzymywać ekstremalnie wysoki FPS, zalecamy ograniczyć wybór do kart NVIDII.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

55 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 60

33 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

41 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 49

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

39 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 46

37 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 48

38 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 47

28 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

31 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

27 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 32

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Symulator wyścigów F1 to kolejna gra, która lubi się z kartami Intela - a przynajmniej tymi nowymi, jako że stary A750 zmaga się z RTX 3060 i RX 6600 (czyli tak, jak zwykle). Wyniki na poziomie RTX 4060 Ti w przypadku nowej karty Intela to zdecydowanie powód do dumy, choć wprawne oko zauważy, że nowy Arc miał w tej grze problemy z minimalnym FPS.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 85

57 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 81

62 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

52 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 71

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 68

55 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 61

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

41 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

37 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 57

37 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

35 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 49

40 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

35 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 45

34 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

32 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy to gra, która mocno obciąża pamięć graficzną, ale to dopiero po aktywacji śledzenia promieni. Na "zwykłych" ustawieniach Arc zasadniczo pozycjonuje się nieco poniżej RTX 4060, chyba że przejdziemy do wyższej rozdzielczości - wtedy 8-gigabajtowe RTXy drastycznie tracą na wydajności i Arc B580 zbliża się do RTX 4060 Ti. Co ciekawe, sporo też na wydajności stracił 16-gigabajtowy Radeon RX 7600.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1080p, ustawienia Ultra z najwyższym RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 39

22 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 36

25 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 32

24 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 22

14 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1440p, ustawienia Ultra z najwyższym RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

16 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 26

18 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 20

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

15 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 17

15 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Po aktywacji śledzenia promieni wszystkie karty wymagają wsparcia upscalera, ale nowy Intel i tak radzi sobie bardzo dobrze.

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 68

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

47 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 51

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

38 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

42 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 45

38 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

20 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 31

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

16 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 25

15 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 21

12 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Wyniki w najnowszej odsłonie przygód Aloy okazały się sprzyjać karcie Intela - w obu rozdzielczosciach zdominowała nasze wykresy i w praktyce jako jedyna realnie daje odpowiednią bazę (dla upscalerów) do grania w QHD.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1080p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 98

83 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 77

54 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 72

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 62

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 56

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1440p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 68

60 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

33 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

42 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 51

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 25

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dopiero co wydany Indiana Jones to również gra, która bardzo mocno obciąża podsystem pamięci, co widać zwałszcza po przejściu na QHD, ale FHD też nie jest od tego efektu całkowicie wolne. Karty z 8 GB vRAM przestają generować stabilny FPS i gra się na nich po prostu słabo.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1080p, ustawienia ekstremalne, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 82

69 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 79

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

19 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 35

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1440p, ustawienia ekstremalne, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 64

58 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Próba aktywowania najwyższych ustawień w QHD uniemożliwiła uruchomienie gry na kartach z 8 GB vRAM, ale w praktyce nawet w FHD nie dało się na nich grać - również z upscalingiem. Po prostu aby podziwiać przygody Indiego w pełnej krasie, trzeba się zaopatrzyć w kartę z więcej niż 8 GB vRAM. Inaczej nie ma bata, aby komfortowo pograć ;)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 60

48 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 56

48 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

37 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 40

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 54

40 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

35 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 41

36 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

26 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 27

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 25

18 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Wydany w listopadzie S.T.A.L.K.E.R. 2 to kolejna gra, która nieszczególnie przewiduje granie na najwyższych ustawieniach na karcie z 8 GB vRAM. Nasz Arc B580 osiąga tu przeciętne wyniki w FHD i dopiero w QHD wyprzedza podobnie wycenionego RTX 4060. Nieco inaczej sprawa wygląda, jeżeli jednak odpalimy ustawienia epickie.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p, ustawienia epickie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

31 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 47

39 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

26 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 46

40 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

32 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 30

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

11 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p, ustawienia epickie, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

11 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 33

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

10 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

23 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 23

7 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

5 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dobrze widzicie - karta Intela (razem z Radeonem RX 7600 XT 16 GB) dosadnie pokazała, gdzie jest miejsce kart z 8 GB vRAM - a na pewno nie jest to rozdzielczość QHD na najwyżśzych ustawieniach.

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 96

87 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 80

72 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 79

71 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 76

69 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 51

41 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 49

45 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p, ustawienia wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

62 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 59

53 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

49 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 53

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

39 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 42

36 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 38

35 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Ostatnia testowana przez nas gra raczej średnio się dogaduje z Arc B580 - albo raczej nad wyraz dobrze dogaduje się z kartami NVIDII, jako że Radeon też nie zalicza tu wybitnego występu. Niemniej na nowym Intelu pogracie w Space Marine nawet na najwyższych ustawieniach, co zawsze dobrze brzmi w kontekście karty zasadniczo budżetowej.

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p, ustawienia ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 84

78 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 70

64 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 67

62 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 59

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 48

41 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 46

43 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p, ustawienia ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 47

44 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 46

43 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 38

35 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 35

33 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 32

28 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Za mało FPS? Odpal XeSS!

Powyższe wyniki, mimo że wyśmienicie pozycjonują nowego Arca, to mogą się wam wydawać nieco zbyt niskie, aby uznać je za komfortowe do grania. Wynika to z faktu, że testy prowadzimy bez aktywnego upscalowania, a to obecnie zawsze warto aktywować (nie tylko z uwagi na wydajność, ale też jakość obrazu – zwyczajnie gry dziś są tworzone z myślą o tym, że będą procesowane przez AI do wyższych rozdzielczości i przestarzałe algorytmy, jak TAA, sobie z tym nie radzą - a bez wygładzania wiadomo, że nawet w QHD gra się „średnio”). Już zatem prezentujemy, ile można zyskać za sprawą XeSS na przykładzie jednej gry z naszego zestawu testowego, która wspiera już na premierę wszystkie warianty upscalera Intela – F1 2024.

F1 2024 - testy XeSS 2 (upscaling i generator klatek)

1440p, ustawienia ultra, [FPS] więcej=lepiej

XeSS Ultra Wydajność + FG 138,8

53,2 XeSS Wydajność + FG 134,2

51,5 XeSS Balans + FG 127,9

51,1 XeSS Jakość + FG 117,0

49,4 XeSS Ultra Jakość + FG 105,1

45,3 XeSS Ultra Wydajność 74,7

39,4 1440p + TAA (100%) + XeSS-FG 72,0

31,0 XeSS Wydajność 71,9

38,6 XeSS Balans 69,3

37,7 XeSS Jakość 64,0

35,2 XeSS Ultra Jakość 61,4

33,5 1440p + TAA (100%) 47,0

30,6 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Wzrosty są całkiem pokaźne, choć należy pamiętać, że Intel stosuje inne nazewnictwo niż AMD oraz NVIDIA – to, co u Intela określa się jako „Jakość”, oznacza rozdzielczość bazową na poziomie tej, którą NVIDIA DLSS używa w trybie „Balans”. Sama jakość upscalingu w sytuacji, gdy używamy karty graficznej Intel Arc (bo tylko one używają XeSS w wariancie z AI), plasuje się bardzo blisko tego, co oferuje NVIDIA – czasem nawet dając lepsze efekty w bardziej statycznym obrazie (ale w ruchu to DLSS jest nadal górą).

Najwięcej oczywiście zyskaliśmy po aktywowaniu generatora klatek XeSS2-FG. Przynajmniej tak raportuje aparatura pomiarowa, bo niestety na nasze oko płynność pozostaje bez zmian. Dlaczego tak się dzieje, szybko wyjaśniają szczegółowe wykresy czasu generowania kolejnych klatek – te wytworzone przez XeSS pomiędzy realnymi klatkami są wyświetlane przez dosłownie ułamek milisekundy, co oznacza, że zwykle jest to tylko kilka linii na ekranie… Innymi słowy, dodatkowych klatek po prostu nie widać. Ten sam problem trapił pierwsze wcielenia FSR 3.0 i dosyć szybko problem naprawiono, zatem spodziewamy się, że tutaj będzie podobnie. Na ten moment niestety nie mamy czego analizować, jako że klatki generowane przez XeSS2-FG są zbyt krótko wyświetlane.

Nowy Arc to również niezła karta dla profesjonalistów

Obecność 12 GB vRAM w połączeniu z obsługą najnowszych kodeków sprawia, że nowy Arc może być łakomym kąskiem dla twórców treści z bardziej ograniczonym budżetem – tych, którzy po dziś dzień preferowali wybór RTX 3060 ponad RTX 4060. Sprawdziliśmy działanie nowego Arca w kilku scenariuszach i faktycznie wygląda to całkiem dobrze.

Blender 4.3 - Baber Shop

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 16,35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 19,43 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 41,27 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 47,39 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 73,37

PugetBench for Creators - DaVinci Resolve Studio - test rozszerzony

[punkty], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 6637 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 6110 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6077 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 5233 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 4652

W przypadku pracy z montażem wideo udało się przynajmniej zrównać z RTX 4060, nadal oferując 50% więcej vRAM od niego (co oczywiście pomaga przy pracy). Radeony pozostają raczej z tyłu w tej kwestii, podobnie jak poprzednia generacja Arc – nowy Arc B580 o 33% wyprzedził wyżej pozycjonowanego Arc A750! Natomiast w kwestii renderu, jeżeli aplikacja posiada optymalizację pod każdego z producentów (tak jak Blender), to NVIDIA pozostaje poza zasięgiem wszelkiej konkurencji. Niemniej to karty Intela wypadają nieco bliżej RTXów. Ciekawiej prezentują się testy w AI.

Procyon - Image Generation (SD 1.5)

czas generowania obrazka [sekundy], mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3,7

1,7 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 4,2

3,2 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 5,1

2,2 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 6,4

5,7 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 8,6

N/D Legenda: / / / FP16

/ / / INT8

Procyon - AI Computer Vision (INT8)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 2637 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 2459 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 2366 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2145 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 1426

Nowy Arc był w stanie dostarczać kolejne obrazki w czasie zbliżonym do RTXów 4060 oraz 4060 Ti, ale tylko gdy spojrzymy na wyniki połowicznej precyzji. W prostszym teście na liczbach całkowitych to NVIDIA wyszła na prowadzenie. Względem poprzednika Battlemage uzyskuje stabilnie około 50% przyrostu wydajności. AMD niestety zupełnie w tych testach się nie odnajduje (a zaznaczamy, że każda z kart pracowała w optymalnym dla siebie środowisku). Testy dla zupełnie podstawowych zadań związanych z AI, ku naszemu zaskoczeniu, wykazały spore prowadzenie nowej karty Intela. Czy z tego można wnioskować jakoby NVIDIA miała czego się obawiać w kontekście poważnych zastosowań AI? Nieszczególnie – do takich zadań zwykle i tak wybiera się kartę z 24 GB i większą pojemnością pamięci graficznej, a takich Intel w obecnej generacji nie zapowiedział.

Intel Arc Battlemage wie, jak oszczędzać manę! To znaczy prąd, oszczędzać prąd…

Ostatnie testy dotyczyły poboru energii i pod tym względem mamy kolejny szok – zanim ujrzycie wykres, jeszcze tylko szybkie przypomnienie, że nowy Arc B580 jest zwykle o 50% szybszy od swojego poprzednika i zrównuje się często z RTX 4060 Ti oraz RX 7700XT. Tutaj jeszcze zaznaczymy, że karta obecnie zaniża zużycie energii w raportach oprogramowania – to, co pokazujemy poniżej, to odczyty bezpośrednio sumujące linię 12 V wpiętą w kartę oraz pobór ze złącza PCI-E (który realnie stale utrzymuje się na poziomie 50 W). To ile w końcu nowy Arc pobiera tej energii?



Tak wygląda pobór energii podkręconego Intel Arc B580 - dosłownie po bandzie, jeżeli chodzi o możliwości wtyczki 8-PIN i slotu PCI-E!

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 129 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 149 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 155 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 195 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 205

Tego zupełnie się nie spodziewaliśmy – mówimy tu o poziomie efektywności, jaki oferują karty NVIDIA Ada Lovelace, co przez ostatnie 2 lata było niedoścignionym wzorem. Oczywiście NVIDIA dosłownie za miesiąc ma zaprezentować następcę tej architektury, choć tu raczej żadne przecieki nie sugerują poprawy wydajności energetycznej (a same nowe karty NVIDII będą dysponować wyższym limitem mocy!). Aż trudno uwierzyć, że Intel w zaledwie dwie generacje zdołał nawiązać tak wyrównaną walkę ze znacznie bardziej zaprawionym w boju przeciwnikiem!

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 8 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 9 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 9 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 19 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 29

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 91 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 97 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 109 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 142 Intel Arc A750

Intel Limitet Edition 149

Poza grami zużycie energii również prezentuje się wyśmienicie. Karta w spoczynku pobiera blisko połowę mniej energii niż RTX 4060, a Radeon pozostaje daleko w tyle. Za to NVIDIA jeszcze bardziej podkreśla swoje prowadzenie w kwestii renderowania – RTX 4060 nie tylko był ponad dwukrotnie szybszy, ale też pobierał przy tym 20% mniej energii – to właśnie zasługa super zoptymalizowanego NVIDIA Optix.

Intel Arc B580 to karta, na którą najpewniej czekałeś od lat. Szkoda, że tak późno

Niski segment od dosyć dawna stawiał graczy przed dylematem - w którym miejscu czynić kompromis. Czy wybrać kartę NVIDII z niewystarczającą ilością pamięci graficznej, czy może kartę AMD, która zdecydowanie nie radzi sobie ze śledzeniem promieni? Nowy Intel Arc B580 okazuje się być pozbawiony obu tych przypadłości. Pod względem wydajności jest bardzo różnie, ale uśredniając można uznać, że wypada dokładnie pomiędzy GeForce RTX 4060 a Radeonem RX 7600 - podobnie zresztą jest w kontekście poboru energii. Czy jest to zatem karta idealna?



Ściereczka dołączona w zestawie przydaje się do przecierania oczu ze zdumienia ;)

Niestety jeszcze nie w tej generacji, ale widać, że Intel wie, co robi (w kontekście kart graficznych). Z bolączek można by wskazać fakt, iż podczas testów musieliśmy zrezygnować z porównania wydajności w jednej z gier (Star Wars Outlaws), jako że ta zwyczajnie wyrzucała nas do pulpitu na nowej karcie Intela (i tylko na niej)... Co prawda, to może być nadal kwestia samej gry (niedawno identyczny problem łatano dla wszystkich pozostałych kart w kombinacji z Windows 11 24H2), ale i tak pewne ziarno niepewności pozostaje. Zaznaczymy jednak, że ZDECYDOWANIE mniejsze, niż miało to miejsce na premierę poprzedniej generacji - we wszystkich pozostałych grach nowy Arc utrzymywał stabilny poziom wydajności, jak i samej rozgrywki.



Arc B580 oferuje taki wzrost wydajności, że mógłby bez skrępowania mianować się Arc B750 i godnie zastąpić A750.

Nie jest to też dobra karta dla osób, które nadal siedzą na dość leciwych, ale “jeszcze dobrych” platformach z PCI-E 3.0 albo (co gorsza) bez wsparcia dla Resizable BAR. W ich przypadku nowy Arc odpada w przedbiegach, a to wbrew pozorom całkiem spore grono potencjalnych odbiorców. Jeżeli jednak składacie nowego PC i na kartę chcecie przeznaczyć do 1500 zł, to na ten moment (tj. przed premierą niskiego segmentu przyszłej generacji RTXów i Radeonów) nowy Intel Arc B580 jawi się jako bardzo smakowity kąsek (bardziej przyszłościowy od swoich konkurentów). Trzymamy teraz kciuki, aby Arc B570 odesłał na zasłużoną emeryturę Radeona RX 6600, a przyszłe, jeszcze nawet niezapowiedziane Arc B700 namieszały nieco w segmencie około 2000 zł!



Uwaga na scam - można trafić na kartę z papieru w pudełku!

Co się zaś tyczy samego modelu Limited Edition bezpośrednio od Intela, to zaskoczył nas niesamowicie pozytywnie. Począwszy od faktycznie poczucia “limitowanej edycji” (mimo że ta nie jest wcale limitowana), poprzez całkiem sympatyczny design, a skończywszy na realnie wyśmienitych parametrach pracy. Temperatury utrzymywane przez nasz model nie wzbudziły zastrzeżeń, a karta pracowała po prostu cicho. Pozytywną niespodzianką okazał się również potencjał podkręcania tego niepozornego maluszka. Jeżeli karty Intela również tym razem okażą się najtańszym wariantem, to śmiało możemy go polecić!

Nasza ocena karty graficznej Intel ARC B580 12 GB Limited Edition w segmencie budżetowym: 96% 4.8/5





Opinia o Intel ARC B580 Limited Edition Plusy Wydajność pozwalająca na granie na najwyższych ustawieniach,

12 GB pamięci pozawala komfortowo używać rozdzielczości 1440p,

wysoka wydajność w śledzeniu promieni,

sprzętowa obsługa XeSS (wyższa jakość niż standardowa wersja),

obsługa dedykowanego generatora klatek XeSS2-FG,

rozsądny pobór energii,

niewiele potrzeba aby dobrze i cicho ją schłodzić,

nowoczesne złącza wideo,

obsługa nowoczesnych kodeków,

wysoka wydajność w zastosowaniach AI,

przyjazny oraz intuicyjny panel sterowania,

niewielkie rozmiary fizyczne karty,

wypasiona figurka do złożenia oraz ładna sciereczka w zestawie, Minusy do poprawnej pracy wymaga obsługi Resizable BAR,

tylko 8 linii PCI-E może powodować spadek wydajność w PC bez PCI-E 4.0,

mało gier wspiera sprzętowe XeSS,

znaczący wzrost ceny względem poprzednika (ARC A580),

brak RGB?

Kartę Intel Arc B580 Limited Edition na potrzeby testów otrzymaliśmy od Intel.

