Nowy Razer Blade 16. Laptop mocny i cienki jednocześnie

Rozpoczęły się targi CES 2025, a to oznacza wysyp nowości. Razer prezentuje najcieńszy spośród wszystkich laptopów gamingowych w ofercie producenta. Cienki i mocny jednocześnie - oto nowy Blade 16.

Nie ma mowy o leniwym początku roku, bowiem rozpoczęły się targi CES 2025. To prawdziwa uczta dla fanów szeroko rozumianej branży technologicznej. Producenci korzystają z okazji i prezentują nowości. Wśród nich jest laptop gamingowy Razer Blade 16 (2025).

Czym jest Razer Blade 16? To smuklejszy i bardziej kompaktowy laptop zaprojektowany z myślą o mobilnych graczach, który zapewnia wydajność charakterystyczną dla serii Razer Blade. W tym ultrabooku zastosowano najnowszy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX z serii 50 oraz – po raz pierwszy – procesor AMD Ryzen AI 9. Dzięki temu Razer Blade 16 oferuje imponującą moc obliczeniową i najwyższą wydajność w zakresie AI.

Konstrukcja Razer Blade 16

Razer Blade 16 został przeprojektowany z myślą o mobilności i wyróżnia się nowoczesnym designem – jego profil w najcieńszym miejscu wynosi zaledwie 1,50 cm. To sprawia, że jest najcieńszym laptopem do gier w historii Razera. Pomimo tej smukłej konstrukcji, Blade 16 zachowuje wyjątkową wytrzymałość dzięki obudowie typu unibody. Jej rama została precyzyjnie wycięta z jednego bloku aluminium, co pozwala na zminimalizowanie rozmiarów bez kompromisów w kwestii trwałości.

Aby osiągnąć tak cienki profil, laptop wyposażono w nowoczesny system chłodzenia z komorą parową i podwójnym wentylatorem. Rozwiązanie to skutecznie reguluje temperaturę urządzenia, jednocześnie zapewniając cichą pracę nawet podczas intensywnego użytkowania. Nowy system chłodzenia obejmuje aż 57 proc. powierzchni płyty głównej, a żebra wylotowe o grubości zaledwie 0,05 mm wspierają wydajniejsze odprowadzanie ciepła.

Wydajność Razer Blade 16 i sztuczna inteligencja

Razer Blade 16 wyposażono w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM, zapewniający do 155 W mocy graficznej, co przekłada się na imponującą moc renderowania. Układy GPU z serii GeForce RTX 50, oparte na technologii NVIDIA Blackwell, oferują graczom i twórcom przełomowe możliwości. Dzięki ogromnym możliwościom obliczeniowym wspieranym przez sztuczną inteligencję, seria RTX 50 gwarantuje nową jakość wizualną oraz płynność generowanych obrazów.

Z technologią NVIDIA DLSS 4 można zwiększyć wydajność, generując obrazy z niespotykaną dotąd szybkością, co otwiera nowe możliwości twórcze w środowisku NVIDIA Studio. Dodatkowo dostęp do mikrousług NVIDIA NIM – zaawansowanych modeli AI, które umożliwiają tworzenie asystentów AI, agentów oraz procesów roboczych z najwyższą efektywnością na systemach obsługujących NIM.

Po raz pierwszy w historii Blade 16 będzie wyposażony w procesor AMD Ryzen, aż do AMD Ryzen AI 9 HX 370 z 12 rdzeniami / 24 wątkami do pracy przy dużych obciążeniach i intensywnych sesjach gamingowych. Procesor ten wyposażono w potężną jednostkę NPU (Neural Processing Unit), zdolną do przetwarzania 50 TOPS, która daje dostęp do funkcji Copilot++, takich jak:

narzędzia do tworzenia obrazów Cocreator,

tłumaczenia na żywo z napisami dla międzynarodowych treści,

ulepszone efekty Windows Studio, poprawiające jakość prezentacji.

W połączeniu z szybką pamięcią LPDDR5X 8000 MHz użytkownicy mogą pracować wydajniej i efektywniej. Jednocześnie zoptymalizowany pobór mocy pozwala wydłużyć czas pracy na baterii, co idealnie wpisuje się w potrzeby mobilnych użytkowników.

Wyświetlacz, przeprojektowana klawiatura i dźwięk

Blade 16 został wyposażony w szybki i wyraźny wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i imponującej częstotliwości odświeżania 240 Hz, który uzyskał ocenę ClearMR 11000. Czas reakcji wynosi zaledwie 0,2 ms. Ekran oferuje profesjonalne profile kolorów zweryfikowane przez Calman, obejmujące przestrzenie barw Rec.709, Adobe RGB i DCI-P3, co gwarantuje precyzję odwzorowania kolorów dopasowaną do różnych potrzeb użytkowników.

Na pokładzie znajduje się przeprojektowana klawiatura, która oferuje głębszy skok o 1,5 mm – to aż 50 proc. więcej w porównaniu do poprzednich modeli. Klawisze wymagają siły aktywacji na poziomie ~63 g, co zapewnia bardziej responsywne i komfortowe wrażenia podczas pisania. Klawiatura została także wzbogacona o rząd 5 klawiszy makr, które wstępnie przypisano do funkcji w aplikacji Razer Synapse, umożliwiając szybkie przełączanie ustawień według potrzeb użytkownika. Makra te można również dostosować do własnych wymagań, np. otwierania aplikacji czy zmiany ustawień systemowych.

Dodatkową nowością jest klawisz Copilot for Windows, zapewniający szybki dostęp do asystenta AI. Dzięki temu użytkownicy mogą przyspieszyć codzienne zadania i pracować wydajniej.

Aby wzmocnić doznania multimedialne, Blade 16 został wyposażony w nowy, 6-głośnikowy system audio dostrojony przez specjalistów z THX. Dzięki temu urządzenie oferuje doskonałe wrażenia akustyczne z predefiniowanymi profilami EQ zoptymalizowanymi pod kątem gier, filmów czy podcastów. Użytkownicy ceniący bardziej spersonalizowane brzmienie mogą również stworzyć własne profile EQ, dostosowując dźwięk do swoich indywidualnych preferencji.

Cena i dostępność

Razer Blade 16 (2025) będzie dostępny na Razer.com, RazerStores i u wybranych sprzedawców w 1. kwartale 2025 r.

Źródło: Razer