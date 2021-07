Karty Nvidia Amper zrewolucjonizowały rynek komputerów do gier i systemów obliczeniowych. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i podobno przygotowuje się do wypuszczenia kolejnej generacji akceleratorów.

Mowa o generacji Nvidia Hopper, która, jak pewnie część z Was pamięta, była zapowiadana już w 2019 roku. Temat wrócił za sprawą nowych przecieków, które sugerują rychłą premierę akceleratorów.

Nvidia szykuje premierę kart graficznych Hopper

Wszystko za sprawą tajemniczej wiadomości użytkownika Greymon55, który ostatnio serwuje sporo ciekawych przecieków na swoim twitterowym profilu.

Tajemnicza wiadomość NHWTOS została rozszyfrowana przez użytkownika KD jako akronim od słów Nvidia's Hopper Will Tape Out Soon – Nvidia Hopper niedługo zostanie wydany.

Jeżeli wierzyć przeciekom, Nvidia przygotowuje się do prezentacji/zapowiedzi układów graficznych Hopper. Kiedy miałaby ona nastąpić? Tego nie wiadomo, ale oficjalnej premiery nie spodziewalibyśmy się wcześniej niż w przyszłym roku (a i tak na początku producent zapewne wyda akceleratory obliczeniowe dla centrów danych i superkomputerów).

Karty Nvidia Hopper wprowadzą rewolucję

Dlaczego premiera kart Nvidia Hopper jest tak bardzo wyczekiwana? Przede wszystkim ze względu na rewolucyjną budowę rdzeni – producent podobno planuje tutaj zastosować modułową konstrukcję typu MCM (Multi-Chip Module). Pozwoliłoby to tworzyć bardziej złożone (a więc też wydajniejsze) i tańsze układy.

Według użytkownika kopite7kimi, topowy układ graficzny z generacji Hopper - GH100 miałby oferować 288 bloków obliczeniowych, czyli 2,6-krotnie więcej niż GA100 - topowy układ z obecnej generacji Ampere. Dzięki zastosowaniu nowszej architektury i niższego procesu litograficznego, moglibyśmy oczekiwać nawet 3-krotnego wzrostu wydajności (!).

Wygląda więc na to, że Nvidia przygotowuje się do mocnego uderzenia w segment profesjonalny. Konkurencja nie zamierza jednak się biernie przyglądać – wiemy, że AMD przygotowuje tutaj układy z generacji CDNA, a Intel układy XE HP i HPC. Szykuje się zacięta walka! Rzecz jasna walka o potężne kontrakty i dochody.

Źródło: 3D Center, VideoCardz