Ostatni rok nie był najlepszy producentów sprzętu, a niedobory półprzewodników dotknęły praktycznie każdą branżę technologiczną. Do kiedy potrwa kryzys? Firma AMD, jeden z głównych graczy na rynku układów scalonych, nie ma zbyt optymistycznych prognoz.

Redakcja Barron's przeprowadziła wywiad z Dr Lisą Su, w którym poruszono sporo ciekawych kwestii dotyczących finansów i rozwoju AMD. Nas szczególnie zainteresował temat niedoboru chipów i prognoz producenta na przyszłość.

AMD o problemach z dostępnością sprzętu

Szefowa AMD potwierdziła, że ostatni rok był nietypowy dla branży półprzewodnikowej. Popyt na układy (tutaj w głównej mierze mówimy o procesorach i kartach graficznych) znacznie przekroczył oczekiwania producenta, co doprowadziło do problemów z dostępnością sprzętu.

To co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to fakt, że popyt znacznie przekroczył nasze agresywne oczekiwania.

AMD dobrze ocenia partnerstwo z dostawcami i klientami, ale kluczową kwestią jest komunikacja we wszystkich kanałach, by cała branża rozwijała się w tym samym kierunku.

Kiedy poprawi się dostępność sprzętu?

Popyt nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, więc potrzebne jest zwiększanie mocy produkcyjnych. Lisa Su ujawniła, że producent ciągle pracuje nad poprawą wydajności produkcji, więc sytuacja z dostępnością sprzętu powinna się stopniowo poprawiać.

Nie powinniśmy jednak liczyć na szybkie rozwiązanie problemów z dostępnością. Każda branża inaczej reaguje na kryzys, ale, według szefowej AMD, w tym roku będzie on jeszcze odczuwalny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, sytuacja poprawi się dopiero w 2022 roku.

Myślę, że w 2022 roku - będzie to zależeć od ogólnej dynamiki rynku. W każdym kwartale zwiększamy wydajność, więc co kwartał na pewno będzie można dostrzec lepszą dostępność.

Prognozy AMD nie wyglądają zbyt optymistycznie, ale to już kolejny głos wskazujący na czarny scenariusz dla 2021 roku. Wygląda więc na to, że po prostu musimy go przeczekać.

Jeżeli jesteście zainteresowani całym wywiadem z Dr Lisą Su, odsyłamy do artykułu na stronie Barron's.

Źródło: Barron's