Nvidia o dostępności kart graficznych - kiedy sytuacja wróci do normy?

O co dokładnie chodzi? Od kilku miesięcy występują poważne problemy z dostępnością kart graficznych, przez co poszczególne modele pojawiają się w mocno zawyżonych cenach lub w ogóle nie są dostępne w sprzedaży. Taka sytuacja zaczyna irytować graczy, którzy chcieliby złożyć nowy komputer do gier (niektórzy też próbują korzystania z alternatyw - np. usługi GeForce Now).

Kiedy sytuacja na rynku kart graficznych wróci do normy? Nvidia zabrała głos w sprawie

Szef Nvidii już w ubiegłym roku komentował sprawę niedoboru kart graficznych, ale problem nadal występuje. Ostatnio, podczas sprawozdania dla inwestorów, do sprawy odniosła się Colette Kress, która pełni rolę wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego Nvidii.

Jeżeli liczyliście na szybką poprawę sytuacji, to niestety nie mamy dla Was dobrych wieści. Producent spodziewa się, że niedobory kart graficznych mogą utrzymać się przez większą część tego roku.

Spodziewamy się, że popyt nadal będzie przewyższał podaż przez większą część tego roku.

Dobra informacja jest taka, że Nvidia pracuje nad większymi dostawami procesorów graficznych, co powinno przełożyć się na poprawę dostępności kart graficznych w sklepach. Wg Kress klienci odczują zmianę jeszcze w tym kwartale... oczywiście o ile handlarze nie będą skupować sprzętu, by sprzedać go w wyższych cenach.

Poważnym problemem okazują się górnicy, którzy zajmują się budowaniem koparek kryptowalut z kart graficznych (taki interes potrafi przynieść spore zyski). Z tego też powodu Nvidia zdecydowała się wprowadzić specjalną linię kart CMP, które mają odwrócić uwagę od modeli typowo do gier. Okazuje się, że decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo producent prognozuje 3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży takich konstrukcji. Pytanie, czy nie lepiej byłoby się mocniej skupić na poprawie sytuacji graczy...

