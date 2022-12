Nvidia miała obniżyć ceny kart graficznych GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080. Jednak sprawa wcale nie jest taka prosta jakby się mogło wydawać i warto wyjaśnić kilka kwestii.

Nowe karty Nvidii zadebiutowały w ostatnich tygodniach – to topowe konstrukcje, które dominują w rankingach wydajności. Odbiór kart był… różny. GeForce RTX 4090 to świetna propozycja dla najbardziej wymagających klientów, natomiast GeForce RTX 4080 był mocno krytykowany za nieopłacalną wycenę.

Nvidia obniża ceny kart GeForce RTX 4090 i RTX 4080?

Branżowe media zaczęły grzać temat obniżek cen kart w Niemczech – w przypadku modelu GeForce RTX 4090 sugerowana cena spadła z 1949 do 1859 euro, a w przypadku GeForce RTX 4080 z 1469 do 1399 euro.

Tyle tylko, że to zmiany w zachodnich krajach i wynikają z korzystniejszego kursu euro względem dolara. To tylko różnice kursowe, ale koszty produkcji, transportu, logistyki, itd. się nie zmieniły. Póki co nie ma mowy, aby Nvidia obniżyła sugerowane ceny kart w dolarach.

Warto dodać, że mówimy o „cenie sugerowanej”, ale tak naprawdę to producenci i sklepy ostatecznie ustalają ceny produktów. Oznacza to, że nowe karty mogą być sprzedawane poniżej lub powyżej tej kwoty (dużo tutaj zależy od danej konstrukcji – ulepszenia płytki drukowanej, zastosowanego chłodzenia, dodatków itd).

GeForce RTX 4080 rzeczywiście zaczyna tanieć

GeForce RTX 4080 ma u nas sugerowaną cenę 7049 złotych, ale w dużych sklepach można znaleźć oferty poniżej 7000 złotych. Widać zatem niewielkie przeceny producentów/sklepów - to dobra informacja, bo sprzęt wypada atrakcyjniej dla klientów. W przypadku mocniejszego GeForce RTX 4090 sugerowana cena została ustalona na poziomie 9699 złotych, jednak dostępność kart jest ograniczona, a większość sprzedawanych wersji została wyceniona powyżej 10 000 złotych.

