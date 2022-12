Nvidia wprowadza nową wersję karty GeForce RTX 3050 – konstrukcja powinna zaoferować taką samą wydajność, ale będzie pobierać mniej mocy. Zmiany na plus?

Standardowa wersja karty GeForce RTX 3050 zadebiutowała na początku 2022 roku, ale, ze względu na wysoką cenę, raczej nie zyskała na popularności (nie jest to polecana karta graficzna do gier). Wygląda na to, że Nvidia po cichu wprowadziła nową wersję akceleratora?

Nowa wersja karty GeForce RTX 3050 - co się zmieni?

Według informacji serwisu WCCFTech, producenci zaczęli wypuszczać nowe wersje kart GeForce RTX 3050, które bazują na układzie graficznym Nvidia Ampere GA107 (zastąpi on większy rdzeń Nvidia Ampere GA106).

Wydajność nowych wersji nie powinna ulec zmianie. Mamy tyle samo jednostek, tyle samo pamięci i takie same taktowania. Zmniejszył się za to pobór mocy – ze 130 W do 115 W.

Odświeżona wersja karty już pojawiła się w ofercie firmy MSI - producent przygotował model GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OCV1, gdzie potwierdzono niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zmiana rdzenia może przełożyć się na mniejsze koszta produkcji kart. Ciekawe czy wpłynie to też na niższe ceny w sklepach – obecnie za modele RTX 3050 trzeba zapłacić około 1500 złotych, zatem nie są to zbyt opłacalne propozycje.

Źródło: WCCFTech