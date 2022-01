Równo tydzień po kontrowersyjnej premierze karty konkurencji, na rynek trafia GeForce RTX 3050 od NVIDII. Tym razem obyło się bez radykalnych cięć, ale czy to wystarczy, aby karta odniosła sukces? Przekonajcie się dzięki naszej recenzji!

Karta GeForce RTX 3050 ma być najtańszą kartą umożliwiającą komfortowe granie z Ray Tracingiem

Początkowa cena w sklepach będzie wynosić poniżej 1500 zł, ale raczej szybko dostosuje się do obecnego rynku (czyli przekroczy 2000 zł)

Karta posiada tylko trochę przycięty układ z modelu RTX 3060, oferując dokładnie ten sam zestaw funkcji

RTX 3050 posiada blokadę LHR, ograniczającą opłacalność kopania kryptowalut

4,7/5

Dzisiejsza premiera jest dosyć nietypowa, gdyż NVIDIA ustaliła zdjęcie embargo na recenzję o cały dzień wcześniej niż na sprzedaż. Dla nas i dla Was to oczywiście komfortowa sytuacja, gdyż można na spokojnie przeanalizować recenzję i podjąć decyzję, czy chcemy ruszyć do jutrzejszego boju o nową kartę. Sama karta specyfikacją przypomina nieco mobilny układ RTX 3050 Ti (poza znacznie wyższym limitem mocy), ale czy to oznacza, że niczym nas nie zaskoczy? Nic bardziej mylnego – zapraszam do recenzji!

Jak prezentują się nowe karty z układami NVIDIA RTX 3050?

Do naszej redakcji dotarł przedpremierowo model produkcji Gigabyte z serii Eagle. Zanim przejdziemy do omówienia samych wyników nowej karty (a tych niecierpliwych zapraszam już teraz), przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Opakowanie już zdradza, że jest to karta z niższego segmentu, co akurat cieszy, bo nie przepłacamy za kolorowy karton. Sama karta zresztą też daje takie odczucia, choć w naszym mniemaniu w tym segmencie spokojnie można by się ograniczyć do konstrukcji z jednym wentylatorem.



Obudowa radiatora w całości została wykonana z plastiku, ale zdradza to dopiero przy dotyku.

Ten system chłodzenia Gigabyte spotykaliśmy już w mocniejszych kartach, gdzie radził sobie bardzo dobrze, zatem tutaj też nie spodziewamy się problemów. Wentylatory są dwa i mają po 9 cm, a także specyficzny dla tej serii kształt śmigieł.



Naturalnie karta posiada tryb półpasywny, zatem gdy jest mało obciążona, to wentylatory się nie kręcą.

Pod osłoną radiatora widać, że system korzysta z dwóch miedzianych ciepłowodów, aby wyprowadzić ciepło GPU pod wentylatory. Pamięci oraz sekcja zasilania kontaktują się z radiatorem poprzez dosyć grube termopady, ale nie spodziewamy się, aby potrzebowały dużo lepszego rozwiązania.



RTX 3050 posiada fizyczne złącze PCI-E x16, ale wykorzystuje tylko 8 linii elektronicznie.

Na górze karty znajdziemy logo producenta oraz nazwę serii, nie ma tu natomiast żadnego RGB. Tradycyjnie na górze znajdziemy też złącze zasilania karty – wtyczka 8-pin, ale tak jak ustaliliśmy karta bez problemu działa po podpięciu tylko 6-pinowego przewodu (wyniki testów wychodzą identyczne).



Dużo tych napisów :)

Gigabyte swoją kartę wyposażył w backplate, ten jednak pełni jedynie rolę ochronno-dekoracyjną. Wykonano go z plastiku, więc termicznie raczej tylko pogarsza warunki pracy karty. Tu warto zwrócić uwagę na plombę gwarancyjną na śrubie mocującej chłodzenie – Gigabyte zdecydowanie nie życzy sobie jego wymiany.



Jak się nie ma RGB, to trzeba napisy kolorować :P

W kwestii złączy mamy pełen serwis, w przeciwieństwie do niektórych innych premier z tego roku, czyli dwa złącza DisplayPort 1.4a oraz również dwa HDMI 2.1. Jako że karta jest szerokości dwóch śledzi (tych komputerowych), to jeden z nich w całości został wykorzystany do wentylacji.



Karta pozwala z wszystkich złączy korzystać jednocześnie, zatem można grać z użyciem NVIDIA Sourround, np. na 3 monitorach :)

Ogólnie karta jest bardzo zgrabna (waży 570 g) i zmieści się nawet w bardzo małych obudowach. Samo GPU jest na tyle oszczędne, że możliwe, iż pojawią się w przyszłości wersje low-profile. Kultura pracy Gigabyte, którego użyliśmy do testów, jest bardzo przyzwoita. Karta rzadko kiedy na tyle się rozkręca, aby dało się ją usłyszeć, nawet po podkręceniu.

Specyfikacja karty GeForce RTX 3050 (desktop) na tle innych kart

Model GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3060 GeForce GTX 1660 Ti Układ graficzny TU106 (Turing 12 nm) GA106-150 (Ampere 8 nm) GA106-300 (Ampere 8 nm) TU116 (Turing 12 nm) Jednostki cieniujące 1920 2560 2304 1536 Jednostki teksturujące 120 80 144 120 Jednostki rasteryzujące 48 64 64 48 Jednostki RT 30 (1. gen) 20 (2. gen) 28 (2. gen) - Taktowanie rdzenia 1365/1680 MHz 1552/1777 MHz 1320/1777 MHz 1500/1770 MHz Rdzenie Tensor 240 (2. gen) 80 (3. gen) 112 (3. gen) - Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit Taktowanie VRAM 14 000 MHz 14 000 MHz 15 000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 336 GB/s 224 GB/s 360 GB/s 288 GB/s Interfejs (elektryczny/fizyczny) PCI-E 3.0 (x16/x16) PCI-E 4.0 (x8/x16) PCI-E 4.0 (x16/x16) PCI-E 3.0 (x16/x16) TBP (zasilanie) 160 W (8-pin) 130 W (8-pin) 170 W (8-pin) 120 W (8-pin) Cena $349 $249 $329 $279

Testy wydajności karty Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle

Platforma testowa pozostała bez zmian względem poprzednich artykułów. W jej skład wchodzą:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AiO: Corsair 240 mm

Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

Płyta główna: MSI X570 Godlike

SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Zasilacz: Chieftec PowerUp 750 W

Obudowa: BeQuiet Silent Base 802

Testy wykonaliśmy z użyciem najnowszych dostępnych sterowników, tj. wersji 511.32 dla kart z GPU NVIDIA oraz 21.30 dla kart z GPU AMD. Pomiary każdorazowo wykonaliśmy z aktywnym ResizableBar oraz po jego dezaktywowaniu i prezentowane wyniki wychodzą z korzystniejszego dla danej karty wariantu. Dodatkowo testowaną dziś kartę sprawdziliśmy po podkręceniu, a to zaskoczyło nas bardzo pozytywnie!



Ciekawe, czy tylko nasz model tak dobrze się podkręca - choć widać, że zapas na suwaczkach jeszcze był ;)

Rdzeń udało się stabilnie podbić o blisko 200 MHz względem bazowych 1882 MHz, co stanowi przyrost na poziomie 11%! Jeszcze bardziej zaskoczyły nas pamięci, które stabilnie pracowały po podniesieniu (efektywnego) zegara do 1300 MHz! To daje blisko 20% przyrostu w przepustowości karty i jak zobaczycie na wykresach w wielu grach przełożyło się na bardzo duży zysk FPS. Zaczniemy jednak klasycznie do testów syntetycznych.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18355 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 AMD Radeon RX 6800 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 AMD Radeon RX 6600 XT 10064 AMD Radeon RX 5700 XT 9814 NVIDIA GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 AMD Radeon RX 5700 8836 AMD Radeon RX 6600 8597 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3050 7362 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6852 NVIDIA GeForce RTX 3050 6679 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6527 AMD Radeon RX 6500 XT 5581 AMD Radeon RX 5500 XT 5422 AMD Radeon RX 580 4770 NVIDIA GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19453 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 AMD Radeon RX 6800 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 AMD Radeon RX 6600 XT 9573 AMD Radeon RX 5700 XT 9308 NVIDIA GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 AMD Radeon RX 5700 8271 AMD Radeon RX 6600 8067 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3050 6819 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6301 NVIDIA GeForce RTX 3050 6125 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6105 AMD Radeon RX 6500 XT 5057 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 NVIDIA GeForce GTX 1650 3513

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12926 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 AMD Radeon RX 6800 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 NVIDIA GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062 AMD Radeon RX 6600 XT 4450 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3050 3918 AMD Radeon RX 6600 3780 NVIDIA GeForce RTX 3050 3530 AMD Radeon RX 6500 XT 472

3D Mark - DXR ray-tracing feature

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 55.57 NVIDIA GeForce RTX 3080 48.24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 33.45 NVIDIA GeForce RTX 3070 32.91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30.29 AMD Radeon RX 6900 XT 29.14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 26.82 AMD Radeon RX 6800 XT 25.99 AMD Radeon RX 6800 22.95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22.18 NVIDIA GeForce RTX 3060 19.81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18.07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15.38 NVIDIA GeForce RTX 3050 13.85 AMD Radeon RX 6700 XT 13.43 AMD Radeon RX 6600 XT 11.33 AMD Radeon RX 6600 9.27 AMD Radeon RX 6500 XT 5.85

Karta na domyślnych ustawieniach lokuje się dokładnie pomiędzy GTX 1660 Super a GTX 1660 Ti. Te wyniki nieco zawodzą, gdyż po cichu liczyliśmy na odpowiednik pierwszego RTX 2060 (z lepszą wydajnością z aktywnym Ray Tracingiem). Wydajność zawodzi również, jeżeli spojrzymy na nią przez pryzmat ceny – MSRP nowego RTX 3050 wpasowało się również dokładnie pomiędzy dwie wspomniane karty, a jednak od ich premiery minęły już blisko 3 lata – nawet uwzględniając inflację trudno tu mówić o postępie jako takim (choć oczywiście obecnie wszystko i tak zweryfikuje rynek).

RTX 3050 w starszych grach wypada na poziomie 3-letniego GTX 1660 Ti, ale w nowszych grach oferuje znaczną przewagę, dzięki wsparciu dla DLSS oraz obsłudze Ray Tracingu

Testy z obsługą RT oczywiście odbyły się już bez udziału kart GTX. Wyniki sugerują, że RTX 3050 oferować będzie zbliżoną wydajność do RTX 2060 (6GB), gdy aktywowane zostanie śledzenie promieni. To całkiem dobra wiadomość i wynika głównie z zastosowania 8 GB pamięci. Z pewnością można tu powiedzieć o sporej przewadze nad GPU konkurencji, które testowaliśmy w zeszłym tygodniu…

Testy w grach - czyli to, co najważniejsze

Pora przejść do realnych testów w grach. Tym razem postanowiliśmy nieco odświeżyć wykresy, aby uwzględnić tylko bezpośrednie otoczenie testowanej karty – jeżeli jednak ciekawi Was, jak RTX 3050 wypada na tle RTX 3080 Ti, to wyniki można porównywać z wcześniejszymi testami – drobne różnice mogą wynikać z wersji gier oraz sterowników, ale ogólny obraz sytuacji powinien zostać oddany.

Pewną nowością na naszych wykresach są wyniki nowej karty z wykorzystaniem funkcji DLSS (osobny zestaw słupków, tam gdzie funkcja była dostępna) – uznaliśmy, że skoro funkcja ta w trybie „jakość” (zwłaszcza w najnowszej implementacji 2.3) faktycznie oferuje obraz nierozróżnialny gołym okiem od oryginału, to wypada jej wyniki też zamieścić (bo to właśnie z ich użyciem większość użytkowników będzie grać).

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 114

80 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 90

65 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 90

63 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 75

56 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 67

50 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 64

49 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 62

46 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 59

46 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58

43 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 50

38 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 42

33 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming OC 26

21 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 26

15 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 21

17 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 84

62 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 73

56 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 64

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 60

45 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 55

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 54

43 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 42

34 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 37

30 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 36

28 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 31

25 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Nadal najświeższy tytuł serii Assassins Creed nie korzysta z nowych technologii, a do tego wyraźnie faworyzuje karty czerwonych – ale skoro to gra na kilkaset godzin, to możliwe, że część z Was jeszcze jej nie skończyła. RTX 3050 ledwie radzi sobie tutaj z RX 5500 XT, ale w swojej rodzinie już bardziej naturalnie ląduje w okolicy GTX 1660 Ti. W wyższej rozdzielczości zaczyna się od RX 5500 XT oddalać, a wyposażony w 6 GB GTX 1660Ti zostaje już daleko z tyłu.

CS:GO – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia najniższe

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 693

124 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 653

91 GeForce GTX 1070 8 GB

MSI Ventus 556

79 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 531

70 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 530

64 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 528

94 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming 519

55 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 482

33 GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 349

27 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

CS:GO – 3840 x 2160

[kl./s.] ustawienia najniższe

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 448

31 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 334

24 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 310

23 GeForce GTX 1070 8 GB

MSI Ventus 258

21 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 238

17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 235

18 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 128

14 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Gra stara jak świat, ale nadal popularna – warto zwrócić uwagę na wynik Low 1% FPS oraz dystans dzielący RTX 3050 z RTX 3060 12 GB. Co prawda na obu kartach można komfortowo pograć w ten tytuł, ale do zmagań na poziomie profesjonalnym wybralibyśmy szybszą kartę.

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 87

69 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 62

52 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 53

42 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 51

41 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 48

39 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 44

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 40

32 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 39

32 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 29

23 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 25

20 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 23

16 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming OC 22

17 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 58

49 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 35

31 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 35

28 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 30

24 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 29

22 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

19 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 23

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

W końcu świeższy tytuł, z obsługą RT oraz DLSS. To pierwsze za chwilę omówimy osobno, natomiast tutaj testy z wyłączonym śledzeniem promieni wykazują, że RTX 3050 jednak potrafi pokonać GTX 1660 Ti, a po OC zbliża się nawet do RX 6600! Po aktywowaniu DLSS karta zaczyna konkurować z Radeonem RX 6600 XT w 1440p – a to, przypominamy, o 50% droższa karta! W swojej własnej stajni z DLSS zrównuje się z RTX 3060, ale ten oczywiście też może z tej funkcji skorzystać i analogicznie przyspieszyć.

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 152

117 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 124

93 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 121

91 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 104

81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 101

78 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 89

70 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 89

70 AMD Radeon RX 5700

ASUS Tuf Gaming OC 88

70 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 72

54 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 70

57 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 57

48 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 54

46 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 49

40 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming OC 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 31

27 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 123

97 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 98

76 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 77

62 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 76

62 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 68

57 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 66

55 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 62

52 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

46 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 53

45 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 40

35 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 37

32 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Patrząc na wydajność w Horizon Zero Dawn, można mieć nadzieję, że RTX 3050 pozwoli również w najwyższych detalach ograć zbliżającą się kontynuację tego hitu. Może nie będzie to 1440p jak obecnie, ale przynajmniej FHD. Warto zauważyć, że po OC w tej grze RTX 3050 prawie dogonił Radeona RX 6600.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 92

76 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 86

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 70

58 AMD Radeon RX 6600

Gigabyte XT PRO OC 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 65

53 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 62

50 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 61

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 57

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

39 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 39

33 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 35

29 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Inno3D Gaming OC 34

22 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 25

15 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming OC 23

15 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 16

13 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 71

58 AMD Radeon RX 6700 XT

Ref. AMD 64

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Palit Dual OC 49

40 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 49

39 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Founders Edition 45

37 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 45

37 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 44

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OC] Gigabyte Eagle 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 33

27 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS Dual 28

24 AMD Radeon RX 580

MSI Gaming X 26

22 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Ostatnia z gier w tym klasycznym porównaniu to bardzo wymagająca piaskownica. Podobnie jak w Cyberpunk 2077, nawet aktywowanie DLSS w najwyższych ustawieniach (i rozdzielczości FHD) nie pozwoliło przebić średniej 60 FPS. Niemniej nawet bez DLSS Cyberpunk był grywalny „na ultra” (zwłaszcza po OC). W 1440p natomiast udało się z aktywnym DLSS-Q pokonać RX 6600 (który naturalnie nie obsługuje DLSS) oraz zrównać z RTX 2060 Super (bez aktywnego DLSS). To dobre wieści dla czekających na kolejne łatki lub finalną wersję tego wczesnego dostępu.

Czy oznaczenie RTX oznacza, że pogramy z Ray Tracingiem? Tak, ale to zależy…

Nie wiemy jak dla Was, ale dla nas najciekawsze było, jak nowa budżetowa karta poradzi sobie ze śledzeniem promieni. Zwłaszcza po spektakularnym fiasku w tej materii konkurencyjnego cenowo RX 6500 XT. Wybraliśmy zatem 3 najbliższe nowemu RTX 3050 karty (z tych, które mieliśmy dostępne, a niestety nie było pośród nich RTX 2060, ani RX 6600…) i przystąpiliśmy do nieco szerszych testów. Tutaj również sprawdziliśmy dwie rozdzielczości, ale jeżeli wynik średni spadł poniżej 20 FPS, to go nie uwzględnialiśmy (dlatego Radeon często znika z wykresów…).

Control – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 102

77 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 81

62 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 65

52 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 57

47 GeForce RTX 3060 12 GB 47

35 Radeon RX 6600 XT 8 GB 39

30 GeForce RTX 3050 8 GB 37

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Control – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 71

57 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 55

42 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 44

36 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 40

34 GeForce RTX 3060 12 GB 32

24 Radeon RX 6600 XT 8 GB 25

17 GeForce RTX 3050 8 GB 22

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Control to już dosyć stary, a przy tym za mało doceniany za miodność rozgrywki tytuł z rewelacyjną implementacją śledzenia promieni (która mimo swej nachalności idealnie pasuje do świata przedstawionego). Niestety za tą widowiskowością idą spore wymagania sprzętowe, ale jak widać RTX 3050 dzięki technice DLSS wyszedł tu obronną ręką (tudzież śmigłem wentylatora?). Pogramy bez problemu w FHD, a przy odrobinie wyrozumiałości dla klatkarza również w 1440p – oczywiście przy absolutnie najwyższych ustawieniach i aktywnym DLSS Quality, które w tej grze nie tylko podnosi wydajność, ale też przy okazji wygładza krawędzie :)

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 64

54 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 50

42 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 39

34 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 36

31 GeForce RTX 3060 12 GB 30

26 GeForce RTX 3050 8 GB 21

19 Radeon RX 6600 XT 8 GB 20

17 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 43

38 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 33

29 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 24

21 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 23

16 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Wracamy do Cyberpunka, ale tym razem bez litości dla karty i jak widać klatkarza. Konsolowe 30-40 FPS nawet po aktywowaniu DLSS sprawia, że raczej obniżymy detale lub RT na nieco niższy poziom – to ten typ gry, w której bez stabilnych 60+ gra się odczuwalnie trudniej. Ostatecznie jednak to i tak daleko lepsza sytuacja niż ta, w której znajdują się posiadacze Radeona RX 6600 XT, oferującego niższą wydajność niż RTX 3050 nawet bez aktywowania DLSS…

Far Cry 6 – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 87

50 GeForce RTX 3060 12 GB 76

50 Radeon RX 6600 XT 8 GB 76

48 GeForce RTX 3050 8 GB 58

35 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Far Cry 6 – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 74

49 Radeon RX 6600 XT 8 GB 60

42 GeForce RTX 3060 12 GB 58

37 GeForce RTX 3050 8 GB 43

38 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

To dosyć świeża gra, ale mimo tego implementacja Ray Tracingu została tu wykonana bardzo delikatnie, dzięki czemu wydajność nie spada aż tak bardzo. Jako że gra powstawała we współpracy z AMD, to nie uświadczymy tu (na ten moment) DLSS. Nie przeszkadza to jednak RTX 3050 deptać po piętach RX 6600 XT w FHD i w 1440p całkowicie go pokonać (Radeon w tej rozdzielczości nie przekroczył średniej 15 FPS…). Szkoda tylko, że do większych braci tak dużo RTX 3050 brakuje…

Shadow of the Tomb Raider – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 95

72 GeForce RTX 3060 12 GB 75

56 Radeon RX 6600 XT 8 GB 61

38 GeForce RTX 3050 8 GB 52

39 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Shadow of the Tomb Raider – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 75

61 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 64

49 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 58

47 GeForce RTX 3060 12 GB 49

37 Radeon RX 6600 XT 8 GB 40

25 GeForce RTX 3050 8 GB 34

25 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] N/D Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Ta jedna z pierwszych gier z implementacją śledzenia promieni niedawno była za darmo rozdawana na Epic Game Store, więc kto nie grał, teraz może to nadrobić. Z RTX 3050 w FHD (w którym nie da się aktywować DLSS!) możemy liczyć na ponad 50 FPS (tu Radeon obronił honor AMD i uzyskał ponad 60). W rozdzielczości QHD okazuje się, że DLSS nadal nie działa, ale tylko na nowym RTX 3050 (co może się poprawić wraz z nowszymi sterownikami lub aktualizacją gry). Zatem tu rozkład sił się nie zmienia, ale do sensownego grania w ten tytuł w QHD wypada wyposażyć się w RTX 3060.

Watch Dogs Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 52

42 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 43

33 GeForce RTX 3060 12 GB 38

31 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 32

24 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 31

22 GeForce RTX 3050 8 GB 25

17 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Watch Dogs Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia średnie

GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 39

33 GeForce RTX 3060 12 GB 33

22 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 30

25 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 24

16 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

To druga gra, do której dziś wracamy, aby odpalić Ray Tracing. I nie był to dobry pomysł… Radeon już w FHD nie podołał dobić do 20 FPS, a RTX 3050 nawet z aktywnym DLSS ledwie przebił barierę 30 FPS. W praktyce aby dało się przyjemnie grać, raczej oznacza to skorzystanie z opcji RT „wysokie”, a nie „ultra”. Znacznie jednak ciekawsze jest to, co się tutaj stało z RTX 3060 Ti, który ze względu na tylko 8 GB vRAM przegrał znacząco z tańszym RTX 3060 12 GB!

Wolfenstein Youngblood – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 212

148 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 175

83 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 155

122 GeForce RTX 3060 12 GB 125

61 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 127

84 GeForce RTX 3050 8 GB 90

73 Radeon RX 6600 XT 8 GB N/D Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Wolfenstein Youngblood – 2560 x 1440

[kl./s.] ustawienia ultra + najwyższy poziom Ray Tracingu

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB

[DLSS + Q] 150

88 GeForce RTX 3060 12 GB

[DLSS + Q] 119

75 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 101

73 GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS + Q] 85

42 GeForce RTX 3060 12 GB 80

61 GeForce RTX 3050 8 GB 57

47 Radeon RX 6600 XT 8 GB N/D Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Na koniec gra na silniku Vulkan od IDSoftware, w której okazało się, że Radeony nie chcą śledzić promieni. Opcja ta nawet się nie pojawia w menu, zatem cóż, pozostaje porównać RTX 3050 z jego braćmi. Z porównania tego wychodzi mocno poturbowany, gdyż dopiero aktywowanie DLSS pozwala mu zrównać się z RTX 3060 12 GB, a bazowo RTX 3060 Ti posiada niemal dwukrotnie wyższą wydajność. Z drugiej strony nawet na RTX 3050 same wartości są wystarczająco wysokie, aby przyjemnie pograć w tych prawdziwie najwyższych ustawieniach, więc może niepotrzebnie się czepiamy.

Czy RTX 3050 będzie dobrze działać na starszym sprzęcie?

Zaskakujące, że w ogóle to sprawdzamy, ale czasy takie, że trzeba być czujnym. Zablokowaliśmy w ustawieniach płyty PCI-E na standardzie 3.0 i przystąpiliśmy do sprawdzenia 3 tytułów, którym na niektórych kartach potrafiło znacznie ubywać wydajności.

Pomiar wydajności kart w złączu PCI-E 3.0 vs PCI-E 4.0

Assassin's Creed: Valhalla

ustawienia średnie 84

84

61

36 Far Cry 6 96

92

82

54 Horizon: Zero Dawwn 104

100

77

45 Legenda średni FPS RTX 3050 PCI-E 4.0

średni FPS RTX 3050 PCI-E 3.0

średni FPS RX 6500 XT PCI-E 4.0

średni FPS RX 6500 XT PCI-E 3.0

Zgodnie z oczekiwaniem zastosowanie 8 linii PCI-E jest wystarczające nawet w standardzie PCI-E 3.0, choć i tak należy się liczyć z 2-4% spadkiem wydajności w niektórych tytułach, zwłaszcza w wyższych ustawieniach detali. To szczególnie istotne, jeżeli konstruujecie bardzo budżetowy zestaw, np. na Intel Core i3-10100F, który nawet włożony w płytę z obsługą PCI-E 4.0, będzie z kartą komunikować się w starszym standardzie. Naturalnie zagadnienie to dotyczy też większości zestawów (starszych niż z 2020 roku), w których chcielibyście wymienić samą kartę.

RTX to również wydajność w pracy – czyli NVIDIA RTX Studio

Poza grami kartę (oraz kilka innych) postanowiliśmy sprawdzić jeszcze w zastosowaniach bardziej profesjonalnych, w których również wykorzystuje się akcelerację sprzętową. Okazuje się, że różnice mogą być bardzo znaczne, nie tylko w renderingu.

Pomiar wydajności SPECviewperf 2020 (3DSMax, Creo, Solidworks, Maya) [pkt]

Rozdzielczość 1920x1080 px, RTX 3050 jest punktem odniesienia (100% długości wykresu), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 200

105

394

534 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 142

98

300

448 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 122

95

255

398 AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 83

83

161

341 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 103

86

192

329 NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB 75

83

169

287 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB 75

79

158

263 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 73

74

139

252 AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB 49

67

90

201 Legenda 3DSMax-07

Creo-03

Solidworks-05

Maya-06

Pomiar wydajności SPECviewperf 2020 (Energy, SNX, Medical, Catia) [pkt.]

Rozdzielczość 1920x1080 px, RTX 3050 jest punktem odniesienia (100% długości wykresu), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 35

27

47

94 AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 30

89

42

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 24

25

38

77 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 19

22

33

66 AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB 16

76

28

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 14

17

26

50 NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB 13

15

25

45 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB 11

17

20

39 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 8

13

20

37 Legenda Energy-03

SNX-04

Medical-03

Catia-06

Blender 2.93 (Pavilon Barcelona)

[sekundy] render Optix (NVIDIA) lub OpenGL (AMD), mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB 61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 88 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 121 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 191 AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB 273 AMD Radeon RX 5700 8 GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB 456 AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB 537 NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB 543

Jeżeli liczyliście na dodatkowy zastrzyk wydajności względem GTX 1660 Ti, to tylko w Blenderze będzie na Was czekać (prawie 3x szybszy render!). Ale w przypadku bardziej klasycznych aplikacji wydajność odpowiada surowej mocy obliczeniowej karty. W tych zastosowaniach nadal króluje RTX 3060 ze względu na dobry stosunek ceny do pojemności vRAM, który bywa w takich zastosowaniach przydatny, więc w zastosowaniach profesjonalnych radzimy do tej karty właśnie dopłacić (chyba, że pracujecie w SNX, to tylko AMD ma sens…).

A co z kopaniem? Czy na RTX 3050 opłaca się kopać?

Przed premierą krążyły plotki, jakoby ten RTX się do kopania nie nadawał. Niestety nasze testy wykazują nieco inną historię. Po odblokowaniu 73% wydajności (z 50% jakie zostawia LHR), podkręceniu pamięci o 1400 MHz i obniżeniu limitu mocy do 80 W karta oferowała około 24 MH/s, generując tym samym całkiem jeszcze rozsądny współczynnik opłacalności przy kopaniu Ethereum na poziomie 225 kH/J. Nie jest to coś, o co górnicy będą się ścigać, ale na pewno nie jest to karta zupełnie niezdatna do „górnictwa”.

Pobór energii i temperatury RTX 3050 (Gigabyte Eagle)

Karta, co prawda, posiada 8-pinowe zasilanie, ale zadowala się znacznie mniejszą ilością energii niż taki przewód jest w stanie dostarczyć. Samo GPU podczas pracy (gry) nie nagrzewa się przesadnie mocno – nasz trzymał się zwykle w okolicy 70-72°C (85% prędkości wentylatorów, czyli 2150 RPM dające niecałe 38 dB z odległości 1m przy otworzonej obudowie), choć po OC potrafił już do końca rozkręcić wentylatory, stając się słyszalny, ale nadal z zapasem termicznym na cieplejsze dni.

Pobór energii całej platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X w zależności od karty

[W]

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 549 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 AMD Radeon RX 6800 385 AMD Radeon RX 5700 XT 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 343 AMD Radeon RX 5700 342 AMD Radeon RX 580 327 AMD Radeon RX 6600 XT 314 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 NVIDIA GeForce RTX 3060 302 NVIDIA GeForce RTX 3050 [OC] 278 NVIDIA GeForce RTX 3050 263 AMD Radeon RX 6500 XT 253 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 4 GB 221 NVIDIA GeForce GTX 1650 187

Funkcje, które dodatkowo oferuje nowa generacja kart NVIDII

Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze warto wspomnieć o funkcjach, jakie oferują najnowsze karty od NVIDII. Moglibyśmy to zrobić w formie obszernej listy, ale łatwiej będzie tych z Was, których to zainteresuje odesłać do tego artykułu poświęconego właśnie opisowi funkcji kart graficznych z GPU NVIDII. Tak że zapraszamy.

Dla kogo nowy RTX 3050? Czy warto go kupić?

W dzisiejszych czasach raczej ciężko o zaskoczenie, zwłaszcza gdy mowa o premierze najniższego modelu z danej serii. Zaskoczyć może nas tu w zasadzie tylko cena, a ta podobno przez kilka pierwszych sekund ma być na poziomie MSRP (czyli do czasu, aż boty wykupią pierwszą partię). Jeżeli zatem uda Wam się pochwycić ten model za 1399 zł, jakie ma kosztować już jutro, to nie wahajcie się ani chwili. W tej cenie RTX 3050 jest obecnie bezkonkurencyjny. Dostępne mają być też inne modele, w cenach "około" MSRP, a także kilka znacznie droższych.



Już niedługo na OLX za 2499 zł :)

Karta jako taka bardzo dobrze wpisuje się w swoją rolę – aż momentami, płynnie grając w najwyższych detalach (z RT w FHD), człowiek zapomina, że to w zasadzie konstrukcja budżetowa. Praktycznie żaden obecnie wydany ani zaplanowany na ten rok tytuł nie powinien tej karty zdławić, nawet w wysokich ustawieniach (w 1080p). Sytuacja nieco się komplikuje, gdy odpalimy śledzenie promieni, ale w takich grach zwykle z pomocą przychodzi DLSS.

Średnia wydajność w grach z Ray Tracingiem; 1920 x 1080 px

RTX 3050 = 100%, ustawienia ultra + ultra RT

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB 170%

171% NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB

[DLSS-Q]* 146%

138% NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 135%

130% AMD Radeon RX 6600 XT** 112%

108% NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 100%

100% Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę *średnia z gier oferujących DLSS

**średnia z gier oferujących ponad 20 FPS

Pochwała jeszcze należy się za spory potencjał podkręcania, choć tu nie możemy wykluczyć, że trafił się nam jakiś „rodzyn”. Ponad 10% przyrostu wydajności to rzadko spotykany widok, a w tej klasie sprzętu to dodatkowo istotny atut (bo często karta balansuje na granicy 60 FPS).



Gigabyte w wersji Eagle oferuje bardzo dobrze dobrany rozmiar chłodzenia do zapotrzebowania karty.

Na koniec jeszcze słowo pochwały dla Gigabyte za kartę bez przesadzonego chłodzenia, która jednocześnie nie straszy wyglądem. Jeżeli dobrze odczytujemy gwiazdy, to ten model producent wycenia na równi z MSRP, tj. $249, czyli niecałe 1400 zł na nasze z podatkiem - niestety nasz rząd jeszcze nie wpadł na ulgę dla graczy i 8% VAT na GPU :(

NVIDII udało się uniknąć drastycznych cięć i RTX 3050 to dobra propozycja do grania w 1080p, również z Ray Tracingiem

Jeżeli uda Wam się ten model blisko tej ceny wypatrzyć, to zdecydowanie warto. Jeżeli jednak cena szybko zrówna się z 2300-2500 zł, jakie kosztuje GTX 1660 Ti, to… nadal warto go wybrać, bo jest od niej odczuwalnie lepszą kartą :) W porównaniu do Radeona RX 6600 sytuacja nie jest już aż tak oczywista - tego, mimo wyższego MSRP ($329), da się realnie dostać też w okolicy 2500 zł. W grach bez RT (lub gdy zdecydujemy się grać w niższej jakości) i bez obsługi DLSS będzie odczuwalnie szybszy - problem w tym, że gier, które te funkcje wspierają (zwłaszcza RT) jest obecnie coraz więcej...

Nasza ocena GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 w klasie budżetowych kart graficznych: 90% 4.5/5

Nasza ocena karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle 8 GB w kategorii kart z RTX 3050: 94% 4.7/5