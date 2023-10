Nvidia miała za tydzień zorganizować dwudniowy szczyt poświęcony tematyce rozwoju sztucznej inteligencji. Wydarzenie zostało jednak odwołane, gdyż producent kart graficznych GeForce obawia się o bezpieczeństwo uczestników niedoszłego wydarzenia.

Jednym z najgorętszych trendów w branży informatycznej, jest gałąź dotycząca sztucznej inteligencji. Zaangażowane w tę dziedzinę firmy „płyną na fali”, tak jak kilka lat temu niektóre przedsiębiorstwa odnotowywały wyraźne wzrosty podczas rozwoju kryptowalut. W obydwóch przypadkach wiele zyskał „zielony” producent kart graficznych, których akceleratory parę lat temu świetnie nadawały się do kopania m.in. Bitcoina czy Ethereum, tak jak teraz sprawdzają się do pracy ze sztuczną inteligencją. Nie dziwi więc fakt, że to Nvidia odpowiadała za jedne z największych wydarzeń o tematyce AI. Ich impreza została zaplanowana na 15 - 16 października w Centrum Konferencyjnym Expo Tel Aviv. Niestety, ze względu na brutalną agresję Hamasu na Izrael, wydarzenie to zostało dowołane.

Dlaczego producent GPU zdecydował się na organizowanie tego typu wydarzenia w Izraelu? Otóż wielu badaczy oraz programistów sprzętu i oprogramowania AI pracuje w tym kraju, a tysiące kolejnych osób z branży miało w planach tam przyjechać, aby „odkryć najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przyspieszonego przetwarzania danych i na nowo zdefiniować, co przyniesie jutro”.

Nvidia AI Summit 2016 w San Francisco

Szczyt AI miał rozpocząć się przemówieniem dyrektora generalnego Nvidii (Jensena Huanga), a samo wydarzenie miało zagwarantować uczestnikom potężną ilość konferencji, spotkań i warsztatów. Wszystkie większe i mniejsze eventy miały dotyczyć szerokiego zakresu zastosowań AI, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, opieka zdrowotna, modele wielojęzyczne, cyberbezpieczeństwo, robotyka, Omniverse, pojazdy autonomiczne itp.

Aktualnie na stronie głównej wydarzenia Nvidia AI Summit, możemy przeczytać jedynie krótką notatkę o odwołaniu wydarzenia:

Włodarze Nvidii żałują odwołania szczytu, ale są świadomi zaistniałej sytuacji. Na razie nie ma informacji na temat tego, czy Nvidia AI Summit mógłby odbyć się w formie wirtualnej. Jednocześnie na pewno jest za wcześnie, aby mówić również o ewentualnej zmianie terminu samego wydarzenia.

Źródło: tom'sHARDWARE