Czekacie na nową generację kart graficznych Nvidia GeForce? Jeśli tak, to mamy dobre wieści. Nvidia podobno już pracuje nad modelami GeForce RTX 5000 – w sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące parametrów topowego modelu.

Karty graficzne GeForce RTX 5000 mają trafić do nowych komputerów do grania, gdzie zastąpią obecne modele GeForce RTX 4000. Co prawda Nvidia jeszcze nie ujawnia żadnych szczegółów o sprzęcie, ale w sieci już pojawiają się ciekawe przecieki.

GeForce RTX 5000 - nadchodzi nowa generacja kart graficznych do gier

Według nieoficjalnych informacji, Nvidia ma pracować nad nową generacją układów graficznych - Blackwell, która trafi do kart graficznych do gier (GB2XX) oraz akceleratorów obliczeniowych dla centrów danych (GB1XX).

Zainteresowani sprzętem będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Nowa generacja kart podobno ma zadebiutować dopiero w 2025 roku.

GeForce RTX 5090 zaskoczy specyfikacją

Jest na co czekać? Według nieoficjalnych przecieków czeka nas spory progres. panzerlied z serwisu ChipHell podał pierwsze szczegóły dotyczące parametrów topowego modelu dla graczy – domniemanego GeForce RTX 5090, który miałby zastąpić obecny model GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 5090 miałby oferować 50% więcej rdzeni CUDA (te byłyby też nieco szybsze - mówi się o wzroście taktowania na poziomie 15%), a przy tym o 52% wyższą przepustowość pamięci VRAM i 78% większą pojemność pamięci podręcznej. Zmiany miałyby się przełożyć na 70% poprawy wydajności względem modelu GeForce RTX 4090.

Jeśli informacje się potwierdzą, GeForce RTX 5090 oferowałby ogromny przyrost wydajności względem GeForce RTX 4090. Nowa karta mogłaby zainteresować wymagających graczy, ale też twórców treści. Nie wiadomo jednak ile miałby kosztować taki potwór...

Źródło: ChipHell, VideoCardz