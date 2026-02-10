Gry komputerowe

Kupujesz kartę GeForce RTX 5000? Możesz zgarnąć Resident Evil Requiem

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Miłośnicy survival horrorów i nowoczesnych technologii mają powód do radości. Właśnie wystartowała promocja, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych oraz komputerów i laptopów z układami GeForce RTX 50 gracze otrzymają grę Resident Evil Requiem.

Promocja obejmuje komputery stacjonarne oraz karty graficzne GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070, a także laptopy wyposażone w mobilne wersje tych układów. Oferta dostępna jest u wybranych partnerów detalicznych i internetowych, m.in. w sklepach: ASUS, Komputronik, x-kom, morele, Proline, FOX Komputer, Alsen, Zadowolenie, Krsystem, Techlord, sferis.pl, Euro, VIST, COMLINE, Hyperbook oraz Delkom. Promocja obowiązuje od 10.02.2026 do 16.03.2026 lub do wyczerpania puli kodów. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Resident Evil Requiem napędzany technologiami NVIDIA 

Resident Evil Requiem w pełni wykorzystuje potencjał najnowszych rozwiązań NVIDIA, oferując zupełnie nowy poziom immersji i realizmu. Gra wspiera path tracing, który zapewnia fizycznie dokładne cienie, realistyczne odbicia oraz zaawansowane globalne oświetlenie. Dzięki temu mroczny świat gry staje się jeszcze bardziej intensywny i przerażający, a atmosfera grozy dosłownie wylewa się z ekranu. 

Resident Evil Requiem - porównanie grafiki w trybie standardowym i aktywnym ray tracingiem

Dodatkowo gracze korzystający z kart GeForce RTX serii 50 mogą liczyć na wsparcie technologii DLSS 4 z generowaniem dodatkowych klatek. Rozwiązanie to znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę, redukuje opóźnienia oraz poprawia jakość obrazu, przekładając się na jeszcze płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę w Resident Evil Requiem.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    ciomasta
    0
    ehh , ja kupiłem na poczatku tego roku , szkoda ze teraz dodali grę do kart , chociaż z drugiej strony jak widzę te ceny 5070 ti to dobrze zrobiłem bo teraz 5k zł BOże co się dzieje .

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login