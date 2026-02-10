Kupujesz kartę GeForce RTX 5000? Możesz zgarnąć Resident Evil Requiem

Miłośnicy survival horrorów i nowoczesnych technologii mają powód do radości. Właśnie wystartowała promocja, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych oraz komputerów i laptopów z układami GeForce RTX 50 gracze otrzymają grę Resident Evil Requiem.

Promocja obejmuje komputery stacjonarne oraz karty graficzne GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070, a także laptopy wyposażone w mobilne wersje tych układów. Oferta dostępna jest u wybranych partnerów detalicznych i internetowych, m.in. w sklepach: ASUS, Komputronik, x-kom, morele, Proline, FOX Komputer, Alsen, Zadowolenie, Krsystem, Techlord, sferis.pl, Euro, VIST, COMLINE, Hyperbook oraz Delkom. Promocja obowiązuje od 10.02.2026 do 16.03.2026 lub do wyczerpania puli kodów.

Resident Evil Requiem napędzany technologiami NVIDIA

Resident Evil Requiem w pełni wykorzystuje potencjał najnowszych rozwiązań NVIDIA, oferując zupełnie nowy poziom immersji i realizmu. Gra wspiera path tracing, który zapewnia fizycznie dokładne cienie, realistyczne odbicia oraz zaawansowane globalne oświetlenie. Dzięki temu mroczny świat gry staje się jeszcze bardziej intensywny i przerażający, a atmosfera grozy dosłownie wylewa się z ekranu.

Resident Evil Requiem - porównanie grafiki w trybie standardowym i aktywnym ray tracingiem

Dodatkowo gracze korzystający z kart GeForce RTX serii 50 mogą liczyć na wsparcie technologii DLSS 4 z generowaniem dodatkowych klatek. Rozwiązanie to znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę, redukuje opóźnienia oraz poprawia jakość obrazu, przekładając się na jeszcze płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę w Resident Evil Requiem.