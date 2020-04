Nvidia bez większego rozgłosu wprowadziła do oferty ulepszoną kartę graficzną GeForce GTX 1650. Czym się różni nowa wersja i jak ją rozpoznać? Przygotowaliśmy krótki poradnik.

Pierwsza wersja karty GeForce GTX 1650 zadebiutowała rok temu, ale nie spotkała się ze zbyt dobrym odbiorem – otrzymaliśmy model ze średniej półki, który nie został zbyt konkurencyjnie wyceniony. Dużo lepszą propozycją okazał się leciwy (ale bardzo opłacalny) Radeon RX 570 czy Radeon RX 5500 XT. Później Nvidia poprawiła się dużo opłacalniejszym modelem GeForce GTX 1650 z dopiskiem SUPER.

Czym się różni nowa wersja karty GeForce GTX 1650?

Podstawowa wersja GTX 1650 bazuje na układzie graficznym Nvidia Turing TU117 z 896 jednostkami cieniującymi i dysponuje 4 GB pamięci GDDR5 128-bit. Karta cechuje się niewielkim poborem mocy (współczynnik TDP oszacowano na 75 W), więc w większości przypadków nie wymaga podpięcia dodatkowego zasilania.

Model GeForce GTX 1650 GDDR5 GeForce GTX 1650 GDDR6 GeForce GTX 1650 SUPER Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU117 Turing TU117 Turing TU116 Jednostki cieniujące 896 896 1280 Jednostki teksturujące 56 56 80 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 Rdzenie Tensor - - - Jednostki RT - - - Taktowanie rdzenia 1485/1665 MHz 1410/1590 MHz 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 3,0 TFLOPS 2,85 TFLOPS 4,4 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 12 000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s TDP (zasilanie) 75 W (brak) 75 W (brak) 100 W (6-pin) Cena premierowa $149 $149? $159

Rok po premierze oryginalnej wersji 1650, Nvidia wprowadziła do oferty ulepszony model - nowa wersja wykorzystuje szybsze pamięci GDDR6, ale pracuje z nieco niższym taktowaniem rdzenia. GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 teoretycznie plasuje się pomiędzy zwykłym GeForce GTX 1650 a GeForce GTX 1650 SUPER.

Jaką wydajność oferuje nowy GeForce GTX 1650?

Serwis Expreview miał okazję sprawdzić niereferencyjną wersję karty od firmy Zotac. Model ten został porównany do zwykłego modelu GeForce GTX 1650 (obydwa modele pracowały z fabrycznie podniesionymi zegarami).



Porównanie wydajności w 3DMark Fire Strike, 3DMark Fire Strike Extreme i 3DMark Time Spy



Porównanie wydajności w Assassin’s Creed Odyssey, Tomb Raider Shadow, Metro Exodus, Far Cry 5, GTA5, Borderlands 3, Hitman 2 i Wolfenstein New Blood

Różnica w wydajności nie jest znacząca – w benchmarkach jest to 5,7 – 8,7 %, a w grach w zależności od tytułu 3 – 12,5%. Warto dodać, że nowsza wersja cechuje się także nieco niższym poborem mocy (76 vs 83 W).

Do ilu można podkręcić nową wersję GeForce GTX 1650? W modelu firmy Zotac rdzeń udało się przetaktować o 195 MHz (realne taktowanie wzrosło z 1935 do 2130 MHz), a pamięci o 3000 MHz (efektywne taktowanie wzrosło z 12 000 do 15 000 MHz). Przy takich parametrach karta przyspieszyła o jakieś 10%.

Jak rozpoznać kartę GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6?

Wiemy, że karty GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni (nowe wersje są już dostępne w ofercie firm Gigabyte i Inno3D, ale niebawem pewnie pojawią się też u innych producentów). Jak rozpoznać z jakim modelem mamy do czynienia?

Najłatwiej sprawdzić to po oznaczeniu – nowe wersje mają dopisek D6/GDDR6 (np. GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC lub Inno3D GeForce GTX 1650 GDDR6 Twin X2 OC).

Drugim sposobem jest sprawdzenie opakowania – producenci umieszczają na nim informację o zastosowanych pamięciach, więc warto szukać wersji z oznaczeniem GDDR6.

Czy GeForce GTX 1650 GDDR6 jest tanią kartą graficzną godną polecenia? To zależy od wyceny, ale ciekawszą propozycją jednak może być wersja z dopiskiem SUPER.

