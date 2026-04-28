NVIDIA ulepsza mobilną kartę GeForce RTX 5070. Będą nowe laptopy

NVIDIA po cichu odświeżyła jedną z najpopularniejszych mobilnych kart graficznych. Nowy GeForce RTX 5070 dla laptopów otrzymał więcej pamięci VRAM, co może mieć ogromne znaczenie w nowych grach.

Laptopy wyposażone w mobilne układy GeForce RTX 5000 są dostępne na rynku już od dłuższego czasu i zdążyły zadomowić się zarówno w segmencie gamingowym, jak i mobilnych stacji roboczych. NVIDIA najwyraźniej uznała jednak, że pora lekko odświeżyć ofertę i poprawić jeden z ważniejszych elementów specyfikacji.

Producent zapowiedział nową wersję mobilnej karty GeForce RTX 5070. Na pierwszy rzut oka zmiana może wydawać się niewielka, ale w praktyce może mieć bardzo duże znaczenie dla komfortu grania w nadchodzących latach.

Więcej pamięci VRAM zamiast większej mocy

Nowy wariant GeForce RTX 5070 został wyposażony w pojemniejsze kości pamięci, dzięki czemu pojemność VRAM wzrosła z 8 do 12 GB. Nadal zastosowano pamięć GDDR7 opartą na 128-bitowej magistrali, więc przepustowość najprawdopodobniej pozostanie bez zmian.

NVIDIA nie zwiększyła więc liczby rdzeni ani samej wydajności obliczeniowej układu. Producent postawił na coś, co dla współczesnych gier zaczyna mieć coraz większe znaczenie – pojemność pamięci wideo.

I trudno się temu dziwić. Najnowsze produkcje coraz częściej potrafią błyskawicznie wykorzystać dostępny VRAM, szczególnie przy wyższych ustawieniach tekstur, rozdzielczości QHD i 4K czy po włączeniu technologii takich jak ray tracing, DLSS oraz Frame Generation.

8 GB VRAM powoli przestaje wystarczać

Jeszcze kilka lat temu 8 GB pamięci wideo było wartością w pełni wystarczającą nawet dla mocniejszych kart graficznych. Dziś sytuacja wygląda już inaczej. Coraz więcej nowych gier potrafi przekroczyć tę granicę, zwłaszcza gdy użytkownik chce korzystać z najwyższych ustawień graficznych.

W praktyce zbyt mała ilość VRAM często nie oznacza niższej liczby FPS-ów, ale bardziej irytujące problemy – spadki płynności, doczytywanie tekstur czy nagłe przycięcia podczas szybkiego przemieszczania się po świecie gry.

Dlatego nowy wariant GeForce RTX 5070 może okazać się znacznie bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Dodatkowe 4 GB pamięci powinny pomóc szczególnie w bardziej wymagających tytułach i podczas grania z aktywnymi technikami poprawy obrazu.

Na testy trzeba jeszcze poczekać

NVIDIA sugeruje, iż nowa konfiguracja ma pomóc producentom laptopów tworzyć atrakcyjniejsze modele w różnych przedziałach cenowych. Firma tłumaczy też decyzję dużym popytem na układy GeForce RTX oraz ograniczoną dostępnością pamięci.

Na ten moment nie pojawiły się jeszcze niezależne testy nowej wersji układu, więc trudno jednoznacznie określić skalę realnych korzyści. Można jednak zakładać, że większa pojemność pamięci przełoży się na stabilniejszą płynność w bardziej wymagających scenariuszach.

Najważniejsza wiadomość dla kupujących jest jednak prosta – od teraz warto uważniej sprawdzać specyfikację laptopów z GeForce RTX 5070. Na rynku będą funkcjonować równolegle dwa warianty tej samej karty: starszy z 8 GB VRAM i nowy z 12 GB VRAM. Jeśli różnica w cenie nie będzie znacząca, warto wybrać wersje z 12 GB.