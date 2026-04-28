YouTube obejrzy filmy za ciebie. Trwają testy nowej funkcji

YouTube eksperymentuje z nowym sposobem przeszukiwania swoich zasobów. Zamiast standardowego wpisywania haseł i przeglądania listy filmów, wybrani użytkownicy mogą teraz wejść w interakcję z serwisem za pomocą funkcji Ask YouTube.

Moda na chatboty AI trwa w najlepsze. Największa platforma wideo na świecie postanowiła się pod nią podczepić, choć na razie jedynie eksperymentalnie.

Ask YouTube, czyli gotowa odpowiedź na pytanie zamiast listy filmów

Idea zakłada integrację przycisku Ask YouTube z paskiem wyszukiwania. Gdy użytkownik aktywuje tę funkcję i zapyta np. o plan trzydniowej wycieczki z San Francisco do Santa Barbara, system nie zasypie go dziesiątkami osobnych nagrań. Zamiast tego przygotuje ustrukturyzowany, tekstowy harmonogram, który łączy w sobie tekstową odpowiedź na polecenie oraz bezpośrednie odnośniki do konkretnych fragmentów filmów, które ilustrują dany wątek.

Całość ma charakter konwersacyjny. Oznacza to, że po otrzymaniu pierwszej odpowiedzi można zadawać pytania pomocnicze (np. o najlepszą kawę na trasie), a system będzie kontynuował wątek, bazując na kontekście poprzedniej rozmowy.

Twórcy nie zdradzają szczegółów na temat technicznego zaplecza nowej funkcji, ale można bezpiecznie założyć, że bazuje ona na dużych modelach językowych Gemini. Chatbot Google’a od dawna potrafi zresztą analizować treść wskazanego wideo i udzielać precyzyjnych odpowiedzi na jego temat.

Ask YouTube na razie tylko dla wybranych

Google podchodzi do wdrożenia ostrożnie. Funkcja Ask YouTube oznaczona jest jako eksperymentalna, a by ją aktywować należy:

przebywać na terenie USA i mieć ukończone 18 lat;

mieć aktywną subskrypcję YouTube premium;

samodzielnie zapisać się do testów przez stronę YouTube.com/new.

W przyszłości testy mają zostać rozszerzone także na niepłacących użytkowników.

Warto odnotować, że nie wszystkie eksperymentalne funkcje przechodzą etap testów i trafiają do szerszego grona użytkowników. Jeśli osoby korzystające z Ask YouTube będą np. spędzać drastycznie mniej czasu na oglądaniu filmów, twórcy mogą się zdecydować na całkowite wyłączenie nowego trybu.