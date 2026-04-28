I Samsung też. Tak mogą wyglądać okulary Galaxy

Według serwisu Android Headlines Samsung przygotowuje okulary Galaxy Glasses jako drugie urządzenie z platformą Android XR. Co więcej, szykuje zarówno okulary bez ekranu, jak i z wyświetlaczem. Na te drugie będziemy musieli jednak dłużej poczekać.

Samsung dołącza do wyścigu o fotel lidera inteligentnych okularów i rzuca w ten sposób rękawicę Mecie, XREAL, ale także i Apple. To kolejny krok po ubiegłorocznej prezentacji Galaxy XR.

Android Headlines opisuje, że podstawowy model wizualnie zbliża się do rozwiązań znanych z okularów Meta, ale ma działać na Android XR. Serwis zakłada też, że producent może pokazać sprzęt przy okazji lipcowego Unpacked, choć nie musi od razu rozpocząć sprzedaży.

Dwie wersje okularów, ale tylko jedna z możliwą premierą w 2026 roku

Samsung szykuje dwa warianty – prostszy, bez wyświetlacza, a także osobny model z ekranem. Wersja o kryptonimie "Jinju" ma pojawić się bez wyświetlacza i kosztować od 379 do 499 dol., a droższy wariant "Haean" z ekranem micro-LED firma ma planować na 2027 r.

Niewykluczone, że pierwsza zapowiedź padnie jeszcze w tym roku. Producent potrafił już pokazywać produkty podczas swoich wydarzeń Unpacked, by dostarczać je do klientów później.

Podobnie jak Galaxy XR, nowe okulary mają korzystać z platformy Android XR, o której więcej firma ma powiedzieć w przyszłym miesiącu podczas Google I/O oraz wydarzenia The Android Show | I/O Edition.

Kluczem do sukcesu okularów ma być ich integracja z Gemini. Użytkownicy mogliby korzystać z tłumaczenia napisów, robienia zdjęć, sprawdzania pogody czy wskazówek z Google Maps. Szczegóły specyfikacji nie są potwierdzone. Według przecieków mówi się o zastosowaniu układu Snapdragon AR1, akumulatora o pojemności 155 mAh (podobnie jak w Ray-Ban Meta) oraz 12-megapikselowego aparatu Sony IMX681.

Co ciekawe, firma może przygotować model podobny do okularów od Google. Obydwie projektują oprawki razem z Warby Parker i Gentle Monster. Ten ruch pozwoli na stworzenie okularów nawiązujących do popularnych wzorów. To inna taktyka niż w przypadku Apple, które ma testować cztery warianty okularów zaprojektowane wewnątrz firmy.