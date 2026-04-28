Gemini wyprzedzi twoje myśli. Google pracuje nad nową funkcją

Google planuje kolejny krok w ewolucji swojego asystenta AI. Gemini ma zacząć przewidywać, czego w danej chwili potrzebujesz, zanim zdążysz o to zapytać.

Nowe rozwiązanie, nazwane Proactive Assistance, zostało dostrzeżone w kodzie aplikacji Google na Androida (wersja 1718.22.sa.arm64) przez serwis Android Authority.

Gemini w proaktywnym wydaniu. Jak działa Proactive Assistance?

Głównym założeniem nowej funkcji jest dostarczanie sugestii i działań w czasie rzeczywistym, dopasowanych do tego, co użytkownik aktualnie robi na smartfonie. Gemini nie będzie już tylko pasywnym czatem, ale aktywnym obserwatorem kontekstu.

Proactive Assistance ma czerpać wiedzę z trzech głównych źródeł: treści widocznych na ekranie, powiadomień oraz danych z wybranych aplikacji. Gemini ma umożliwić integrację w tej funkcji m.in. Kontaktami, Wiadomościami, Gmailem oraz Kalendarzem.

Proactive Assistance w aplikacji Gemini (fot. Android Authority)

Dzięki temu telefon będzie mógł np. sam zaproponować utworzenie przypomnienia lub podsunąć szybką akcję, zanim użytkownik w ogóle pomyśli o jej wyszukaniu.

Co z prywatnością? Z zamieszczonego przez Google’a opisu wynika, że wszystkie operacje związane z Proactive Assistance będą przetwarzane lokalnie na urządzeniu, przechowywane w odizolowanym środowisku oraz nie zostaną wykorzystane do trenowania modeli językowych ani nie trafią do wglądu ludzkich recenzentów. Może to jednak oznaczać, że funkcja ta zadziała tylko na wybranych smartfonach z wystarczająco wydajnym NPU.

Kiedy premiera? Interfejs w kodzie aplikacji wygląda na niemal gotowy, ale proces wdrożenia Proactive Assistance u użytkowników jeszcze się nie rozpoczął. Warto pamiętać, że funkcje odkryte podczas analizy plików APK mogą, ale nie muszą trafić do finalnej wersji aplikacji.

Niewykluczone, że nowa funkcja zostanie zaprezentowana podczas konferencji Google I/O 2026, która rusza 19 maja.