Sony odpina wrotki. Nowa Xperia będzie nie do poznania

Kolejne przecieki potwierdzają, że Sony Xperia 1 VIII wniesie największą zmianę wzornictwa w historii serii.

Serwis MyMobiles opublikował wizualizacje telefonu Sony Xperia 1 VIII, oparte na fabrycznych danych CAD. Pliki te, wykorzystywane m.in. przez dostawców komponentów, dają precyzyjny wgląd w geometrię urządzenia.

Sony Xperia 1 VIII z nowym wyglądem

Najbardziej widoczną zmianą wizualną jest przeprojektowany moduł fotograficzny. Sony najwidoczniej rezygnuje z wąskiego, pionowego paska na rzecz szerszej, kwadratowej wyspy, zintegrowanej z metalową ramą. Nasuwa to lekkie skojarzenia z OnePlusem 10 Pro z 2022 roku.

Grafiki Xperii 1 VIII zdradzają, że nowa wyspa pomieści trzy obiektywy, diodę doświetlającą oraz dodatkowe czujniki. Sam moduł ma jeszcze mocniej wystawać ponad obudowę, co może zwiastować użycie większych sensorów czy wyższej klasy teleobiektywu.

Jeśli chodzi o przód, Sony w dalszym ciągu ma się trzymać ekranu o przekątnej ok. 6,5 cala bez żadnych wcięć i otworów. Na swoim miejscu pozostać mają także spore ramki z frontowymi głośnikami stereo, a rama w dalszym ciągu ma skrywać gniazdo słuchawkowe i czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania.

Według danych przemysłowych, wymiary Xperii 1 VIII to 161,9 x 74,4 x 8,58 mm. Smartfon może być więc o ok. 0,4 mm grubszy od poprzednika, ale powody takiego stanu rzeczy leżą póki co w sferze spekulacji. Być może Sony zastosowało większą baterię, wydajniejsze chłodzenie lub magnetyczne złącze Qi2.

Warto odnotować, że Sony było dotychczas bardzo zachowawcze w kwestii wzornictwa swoich flagowych smartfonów. Od 2022 roku seria 1 przeszła w zasadzie jedynie delikatne odświeżenie wizualne.

Xperia 1 II (2020) i Xperia 1 VII (2025)

Data premiery Xperii 1 VIII nie została jeszcze ujawniona, ale jeśli Sony utrzyma swój dotychczasowy harmonogram, to oficjalnej prezentacji telefonu należy spodziewać się w maju.