Powstaje ChatGPT Phone? OpenAI może pracować nad smartfonem przyszłości

Co powiesz na telefon, który sam wykonuje złożone zdania w twoim imieniu? OpenAI podobno już nad nim pracuje.

Analityk Ming-Chi Kuo, powołując się na swoje źródła w łańcuchu dostaw, twierdzi, że twórcy ChatGPT szykują własny telefon. OpenAI ma oczywiście celować w segment AI Phone.

Idea jest taka, by użytkownik zamiast przeklikać się przez dziesiątki aplikacji, mógł po prostu polecić swojemu telefonowi wysłanie zdjęcia, kupienie biletu do kina czy edycję dokumentu. Pomysł nie jest nowy, bo operator Deutsche Telekom już na targach MWC 2024 zaprezentował prototyp smartfona bez aplikacji, w którym wszystkie operacje wykonuje sztuczna inteligencja.

OpenAI ma aktualnie szukać partnerów i szykować się do masowej produkcji

Według Kuo, OpenAI prowadzi rozmowy z trzema gigantami rynku technologicznego. MediaTek i Qualcomm mają przygotować specjalne procesory zdolne do uruchamiania zaawansowanych modeli AI bezpośrednio na urządzeniu. Z kolei firma Luxshare ma zająć się współprojektowaniem i produkcją urządzenia.

Analityk twierdzi, że specyfikacja techniczna oraz lista dostawców podzespołów mają zostać sfinalizowane do końca 2026 roku, ale start masowej produkcji zaplanowano dopiero na rok 2028.

Warto odnotować, że OpenAI zapowiedziało produkcję własnych urządzeń AI już w połowie 2025 roku. Wówczas firma wchłonęła założony przez Jony’ego Ive’a startup io, który ma się zająć projektowaniem nowych kategorii produktowych.