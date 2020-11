Jesteśmy po premierze kart graficznych GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070, które spotkały się z pozytywnym odbiorem recenzentów (gorzej wygląda kwestia ich dostępności). Wielu graczy czeka jednak na modele ze średniej półki, które oferowałyby gorsze osiągi, ale równocześnie byłyby dostępne w niższych cenach. Czego możemy się spodziewać?

Jakiś czas temu pisaliśmy o domniemanej specyfikacji modelu GeForce RTX 3060 Ti. Wygląda na to, że to nie koniec planów producenta, bo w sieci pojawiły się przecieki na temat jeszcze słabszych modeli GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3050 Ti.

Ah, the desktop cards based on GA106 will be called

RTX 3060(3840FP32)

and

RTX 3050 Ti(3584FP32).

I don't know if it will change in the future.