AMD zaprezentowało trzy pierwsze karty graficzne z generacji RDNA 2 - Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6800. Pierwsze zapowiedzi wyglądają bardzo obiecująco.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! AMD ujawniło szczegóły na temat kart graficznych Radeon RX 6000, które mają konkurować z modelami Nvidia GeForce RTX 3000. To będzie wyjątkowo zacięta walka!

AMD zapowiada karty graficzne Radeon RX 6000

Nowa generacja kart graficznych Radeon bazuje na architekturze RDNA 2, która zastępuje konstrukcję RDNA. Co prawda nadal mamy do czynienia z 7-nanometrową litografią, ale producent wprowadził sporo udoskonaleń, które przekładają się na poprawę osiągów.

Możemy liczyć na zmiany w architekturze, ale największą ciekawostką jest technologia Infinity Cache, która pozwala znacząco zwiększyć przepustowość pamięci wideo (szczegóły tego rozwiązania jednak póki co są tajemnicą). Podniesiono również taktowanie układu graficznego (i to mimo zastosowania tej samej litografii!).

Jak wprowadzone zmiany przekładają się na osiągi? Producent obiecuje 54% wzrostu efektywności energetycznej. Mało tego! Możemy liczyć na 2-krotnie lepszą wydajność względem modelu Radeon RX 5700 XT (topowego modelu z poprzedniej generacji „RDNA”).





Warto dodać, że modele Radeon RX 6000 są zgodne z interfejsem DirectX 12 Ultimate, więc oferują sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX Ray Tracing. Oprócz tego obsługują funkcje Variable Rate Shading, Mesh Shaders i Sampler Feedback. Można więc powiedzieć, że funkcjonalnie zrównały się z modelami konkurencji.

AMD ma jednak jedną przewagę – procesory Ryzen 5000 będą mogły lepiej wykorzystać potencjał kart graficznych, co przełoży się na dodatkowy wzrost osiągów (wraz z dodatkowym podkręceniem – tryb Rage Mode, różnica ma wynosić kilka lub nawet kilkanaście procent).

AMD Radeon RX 6900 XT – topowy model nowej generacji

Radeon RX 6900 XT to topowy przedstawiciel nowej serii. Karta bazuje na układzie graficznym z 80 blokami CU i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (+128 MB pamięci Infinity Cache).

Producent twierdzi, że Radeon RX 6900 XT w rozdzielczości 4K oferuje ciut lepszą wydajność względem konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3090 (w większości tytułów jest nieco lepszy, ale w niektórych też nieco gorszy).



AMD twierdzi, że Radeon RX 6900 XT wyprzedza całą rodzinę i oferuje aż 65% wzrostu efektywności energetycznej

Radeon RX 6900 XT został wyceniony na 999 dolarów, więc dużo niżej niż model konkurencji. Zainteresowani zakupem muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo sklepowa premiera karty została zaplanowana na 8 grudnia.

Radeon RX 6800 XT – poważna konkurencja dla GeForce RTX 3080

Niżej w hierarchii plasuje się model Radeon RX 6800 XT – tym razem mamy do czynienia z 72 blokami CU. Do dyspozycji oddano 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (+128 MB pamięci Infinity Cache).

Karta ma konkurować z modelem GeForce RTX 3080 – w rozdzielczości 1440p i 4K osiągi obydwóch modeli są dosyć zbliżone. Konstrukcja AMD wysuwa się na prowadzenie po sparowaniu z procesorem Ryzen 5000 i aktywowaniu trybu Rage Mode (i to przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną!).

Premiera karty została zaplanowana na 18 listopada (podobno w tym samym terminie pojawią się też niereferencyjne konstrukcje). Radeon RX 6800 XT został wyceniony na 649 dolarów, więc o 50 dolarów niżej niż konkurencyjny GeForce RTX 3080.

Radeon RX 6800 – alternatywa dla GeForce RTX 3070?

Podczas konferencji zapowiedziano także kartę Radeon RX 6800 (bez dopisku XT). Na pokładzie znalazł się układ graficzny z 60 blokami CU oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (+128 MB pamięci Infinity Cache).

AMD porównało kartę do modelu GeForce RTX 2080 Ti, ale podobnie powinno wyglądać odniesienie do modelu GeForce RTX 3070 (który jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży, więc AMD nie mogło go "załatwić" do porównania). Wyniki? W rozdzielczościach 1440p i 4K nowy Radeon bez problemu pokonuje propozycję konkurencji.

Radeon RX 6800 został wyceniony na 579 dolarów, więc o 80 dolarów wyżej od GeForce RTX 3070. Premiera karty też została zaplanowana na 18 listopada (tak jak w przypadku modelu Radeon RX 6800 XT, na rynku pojawią się także autorskie wersje).

Model AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny Navi 21 XL Navi 21 XT Navi 21 XTX Procesory strumieniowe 3840 4608 5120 Jednostki teksturujące 240 288 320 Jednostki rasteryzujące 96 128 128 Jednostki RT 60 72 80 Taktowanie/Boost 1815/2105 MHz 2015/2250 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache 128 MB 128 MB 128 MB TBP 250 W 300 W 300 W Cena $579 $649 $999

Radeon RX 6000 - referencyjne modele

Referencyjne wersje bazują na podobnej konstrukcji - model Radeon RX 6800 zajmuje 2 sloty i ma 26,7 cm długości, a Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT zajmują 2,5 slota.

Do chłodzenia kart wykorzystano rozbudowany cooler z trzema wentylatorami. Dodatkowo na rewersie laminatu znalazła się aluminiowa płytka backplate.

Jeżeli chodzi o zącza wideo, do dyspozycji oddano jedno wyjście HDMI 2.1, dwa DisplayPort 1.4 i jedno USB typ C. Do poprawnego działania kart wymagane jest podłączenie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

AMD chce wygrać walkę na rynku kart graficznych

Nie da się ukryć, że prezentacja nowych Radeonów okazała się sporym zaskoczeniem (i to pomimo sporej liczby przecieków w sieci). AMD pochwaliło się, że jest w stanie konkurować z Nvidią nie tylko w średnim, ale też w topowym segmencie wydajnościowym. Mało tego! Jest w stanie zaoferować lepsze osiągi przy mniejszym poborze mocy i niższej cenie.

Jeżeli zapewnienia okażą się prawdziwe, a nowe karty rzeczywiście będą dostępne w sprzedaży (dobrze wiemy jak to wygląda w przypadku modeli konkurencji), czerwoni mogą wygrać walkę na rynku GPU. Oczywiście wszystko zweryfikujemy podczas sklepowej premiery. Stay tuned!

Źródło: AMD, inf. własna

