Korzystacie z obudowy NZXT H1? Jeżeli tak, to koniecznie zgłoście się do producenta - ostatnio wyszło na jaw, że sprzęt ma poważne wady konstrukcyjne, które mogą doprowadzić do pożru.

NZXT H1 to jedna z najbardziej oryginalnych obudów jakie przyszło nam testować. Wychodzi jednak na to, że nie jest to konstrukcja wolna od wad i konieczne jest wprowadzenie poprawek. I to po raz drugi.

NZXT H1 – problem z riserem PCI-Express

Dokładnie chodzi o adapter (riser), który służy do podłączenia karty graficznej do złącza PCI-Express na płycie głównej – ścieżki doprowadzające napięcie 12 V zostały poprowadzone zbyt blisko śrub mocujących, co może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia podzespołów. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do pożaru.

Co prawda w naszych testach nie natrafiliśmy na żadne usterki, ale poniżej możecie zobaczyć materiał wideo redakcji Gamers Nexus, gdzie dokładnie zobrazowano problem.

Wadę konstrukcyjną początkowo próbowano naprawić za pomocą zmiany oryginalnych, metalowych śrubek na nylonowe zamienniki (nieprzewodzące prądu). Nie było to jednak kompleksowe rozwiązanie, a raczej półśrodek, który nie eliminował pierwotnej przyczyny i nie dawał 100% gwarancji na pojawienie się zwarcia (nieświadomi użytkownicy mogli zgubić śrubki i zastąpić je normalnymi, metalowymi).

Do tematu ponownie odniosła się redakcja Gamers Nexus:

NZXT H1 – jak zgłosić się po naprawiony riser?

Producent wydał oświadczenie, w którym przyznał się do błędu i tym razem podszedł konkretniej do problemu, bo zapowiedział akcję wymiany całych adapterów. Poprawiona wersja risera powinna być dostępna w marcu (do tego czasu obudowa H1 została wycofana z oficjalnego sklepu NZXT).

Klienci, którzy zgłaszali się po śrubki, otrzymają nowy adapter automatycznie (chyba, że zrezygnują z takiej opcji). Pozostali użytkownicy muszą zgłosić się przez specjalny formularz wsparcia technicznego.

