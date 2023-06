Premiera F1 23 odbędzie się już 16 czerwca. Tymczasem ogłoszono oceny kierowców F1 na dzień premiery tytułu. No i opublikowano wideo, na którym zawodnicy zgadują swoje noty.

F1 24 już za chwilę wjedzie do sklepów. Electronic Arts i Formuła 1 ujawniły statystyki kierowców na dzień premiery gry. Ponadto poinformowano, że zawodnicy brali udział w wyzwaniu "zgadnij swoją ocenę" w Monako i Barcelonie, gdzie mogli obstawiać, jakie noty otrzymali. Wydarzenie udokumentowano na poniższym filmiku.

Oceny w F1 23. Jak są liczone?

W celu oszacowania ocen na dzień premiery, EA SPORTS zebrało i przeanalizowało rzeczywiste wyniki i występy kierowców od początku trwającego sezonu 2023 Formuły 1, włączając w to tegoroczny FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2023. We współpracy z ekspertami F1 Anthony'm Davidsonem i Alexem Jacquesem, studio zaktualizowało swój algorytm, aby bardziej odzwierciedlał obecną formę kierowców i był mniej zależny od ich wcześniejszych osiągnięć. Oceny w trybie My Team będą aktualizowane co kilka wyścigów.

Oto kryteria, według których gra ocenia zawodników (plus ocena ogólna):

Doświadczenie (DOŚ/EXP): bazujące na liczbie wyścigów w trakcie kariery danego sportowca

Wprawa Kierowcy (UMI/RAC): zdolność kierowcy do przebicia się przez stawkę i ukończenia wyścigu na wyższej pozycji niż ta, z której startował

Orientacja (SPO/AWA): oparta na jak najkrótszym czasie spędzonym w pokoju Stewarda. Na wynik w tej kategorii będą miały wpływ rzeczywiste kary

Tempo (TEM/PAC): parametr jest większy u kierowców, którzy osiągają najszybsze czasy okrążeń w kwalifikacjach i wyścigu

Ocena ogólna (OCN/RTG): połączenie poprzednich czterech kategorii. Ta ogólna ocena będzie wzrastać lub spadać przez cały sezon w oparciu o wyniki

– To fascynujące widzieć, ile zamieszania wśród zawodników Formuły 1 powodują nasze dynamiczne oceny. Widać zaangażowanie i więzi koleżeńskie, kiedy się ze sobą przekomarzają – powiedział John Merchant, F1 Brand Director w Codemasters. – W tym roku ściśle współpracowaliśmy z naszym panelem eksperckim, aby zapewnić lepszą równowagę między doświadczonymi kierowcami a tymi na wczesnym i średnim etapie kariery.

Nowości w F1 23

Jeśli chodzi o nowości w F1 23, to twórcy już wcześniej informowali, że w tytule pojawią się między innymi wyścigi na 35 procent dystansu i tory Las Vegas Strip Circuit i Losail International Circuit. My Team ubogacono o parę nowych funkcji. Edycja Mistrzowska F1 23, która zadebiutuje już 13 czerwca, zawiera 8 nowych ikon My Team, w tym Nigela Mansella, Kamui Kobayashiego, Pastora Maldonado i Jamiego Chadwicka.

F1 23 będzie dostępne od dnia premiery na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One i PC. Pecetowcy będą mogli zagrać w tytuł za pośrednictwem EA App, Epic Games Store i Steama.

źródło: materiały prasowe