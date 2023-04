Bezprzewodowe odkurzacze zyskują coraz większą liczbę zwolenników, coraz więcej osób decyduje się też na kupno odkurzacza pionowego jako uzupełnienia dla robota sprzątającego. Jeśli również planowałeś zakup takiego urządzenia, poniższa promocja może Cię zainteresować.

Dreame, Jimmy i inne - czyli zniżki na AGD

Pośród urządzeń, których ceny uległy obniżeniu w akcji promocyjnej "Sprzątaj i gotuj" na Morele, znalazło się sporo odkurzaczy pionowych, robotów sprzątających, płyt grzewczych, a także wybrane sprzęty z tak zwanego "małego AGD". Szczególnie atrakcyjną ofertą wydaje się być bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame V12 Pro, zbierający niemal wyłączanie doskonałe oceny od użytkowników. Z kodem AGD23 zakupić można go w cenie 1499 zł, a więc o 300 zł taniej niż zazwyczaj.

Kwota nie jest niska, jednak na tle innych odkurzaczy Dreame V12 Pro wyróżnia się czasem działania i dużą mocą - radzi sobie z piaskiem i sierścią zwierząt, a jako odkurzacz ręczny nadaje się do sprzątania samochodu, kanap, foteli czy nawet kurzu na półkach. W opinii niektórych osób stanowi alternatywę dla o wiele droższej marki Dyson.

Z tym sprzętem można się dwoić i troić.

W nieco obniżonych cenach można nabyć również inne odkurzacze. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza Jimmy H9 Pro, testowany przez nas dwa lata temu. Tomek był tym sprzętem zachwycony i używa go do dzisiaj. Można go nabyć w cenie 1239 zł, a więc ponad 100 złotych taniej niż wynoszą najniższe oferty na rynku. Niezłą obniżkę można też wyłapać w przypadku odkurzacza marki Bosch - Athlet ProParquet BBH6PARQ oferowany jest w cenie 699 zł, zamiast 899 zł.

Inne odkurzacze w dobrych cenach:

Jaki dom, taki Mandalorianin.

Oprócz urządzeń do odkurzania, w promocji znalazły się także:

Co oprócz AGD? Monitory LG i kilka użytecznych drobiazgów.

Nie są to oczywiście jedyne akcje promocyjne, jakie przygotowano w tym tygodniu - pośród innych obniżek wartych uwagi, wyróżnia się ta dotycząca monitorów marki LG. Z kodem MONITOR23 skorzystać można ze zniżek na te modele:

Zniżki będą dostępne jeszcze przez 3 dni (lub do wyczerpania puli promocyjnej na dany monitor).

Pośród ofert spoza akcji warto jeszcze wyróżnić kilka innych, chociażby promocję na popularny dysk SSD Samsung 980 PRO 2TB - w cenie 649 zł oraz bestsellerowy SSD Crucial MX500 1TB za 238 zł. Dyski te w ostatnich tygodniach wprawdzie sukcesywnie tanieją, acz do takiego poziomu na stałe jeszcze nie spadły. Oprócz tego taki gratki jak:

Lenovo Tab M20 Plus wersja WIFI 10,3 cala w cenie 555 zł (z kodem BOOK23) dla poszukujących taniego tabletu

(z kodem BOOK23) dla poszukujących taniego tabletu świetne głośniki komputerowe Edifier R1700BT w cenie 399 z ł (kod MAJ23)

ł (kod MAJ23) hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite 2022 za 1499 zł (przyzwoita hulajnoga dla lekkich osób)

jeden z naszych ulubionych smartwatchy od Huawei - Watch GT 3 Active za 749 zł (sprzedawcą jest GSM24)

(sprzedawcą jest GSM24) monitor Asus TUF Gaming VG27VH1B - normalnie raczej niedostępny poniżej tysiaka, tutaj za 899 zł

Jeśli znalazłeś/znalazłaś coś dla siebie albo po prostu chcesz polecić któreś z wymienionych urządzeń - nie wahaj się i podziel się z nami swoją opinią w sekcji komentarzy.

Źródło: informacja własna, Pepper