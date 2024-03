Elektrośmieci to ogromny problem dla środowiska. Część surowców da się jednak odzyskać i wykorzystać ponownie. Naukowcy opracowali nową metodę odzyskiwania złota, która może zrewolucjonizować branżę recyklingu sprzętu elektronicznego.

Nowe komputery zastępują stare maszyny, ale nie zawsze zwracamy uwagę na to, co się dzieje ze starym sprzętem. Recykling elektroniki to kosztowna inwestycja, która wymaga bardzo drogich maszyn i zużywa dużo energii. Niedługo może się to zmienić. Naukowcy opracowali nową metodę odzyskiwania złota.

Nowa metoda odzyskiwania złota

Zespół naukowców pod przewodnictwem Raffaela Mezzengi z Laboratorium Żywności i Materiałów Miękkich z Politechniki Federalnej w Zurychu opracował nową metodę, która pozwala dużo efektywniej odzyskiwać złoto z odpadów elektronicznych. Naukowcy wykorzystali gąbkę organiczną z białek serwatkowych, która wyjątkowo dobrze ekstrahuje metale z elektroniki. Nową metodę opisano w prestiżowym czasopiśmie Advanced Materials.



Nowa metoda wykorzystuje białko serwatkowe, które jest produktem ubocznym przy produkcji żywności

Odpady elektroniczne rozpuszcza się w kąpieli kwasowej w celu jonizacji metali, a następnie umieszcza w roztworze gąbkę z białek serwatkowych. Zjonizowane metale przyczepiają się do gąbki niczym magnes (taką właściwość wykazuje większość jonów metali, ale w przypadku jonów złota reakcja następuje znacznie skuteczniej). Na koniec, aby zebrać metale szlachetne, wymagane jest podgrzanie gąbki - w takim procesie jony złota zamieniają się w płatki i można je łatwo usunąć z gąbki.

Przyszłość recyklingu elektroniki

Testy laboratoryjne pozwoliły odzyskać około 450 mg złota z 20 płyt głównych do komputera. Efekty wyglądają imponująco. Nowa metoda jest dużo tańsza od obecnych rozwiązań - szacuje się, że koszt całej operacji jest 50x niższy niż wartość odzyskanego złota. Odkrycie może zrewolucjonizować proces przetwarzania elektrośmieci. Naukowcy docelowo będą chcieli sprzedać technologię firmom, które zajmują się recyklingiem odpadów elektronicznych. W przyszłości taka branża będzie się rozwijać, więc metoda może odnieść ogromny sukces.

Źródło: Tom's Hardware, foto: Adobe Stock