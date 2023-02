Sony zapowiada, że dwa nowe modele słuchawek: WH-CH720N i WH-CH520 będą dostępne w sprzedaży od marca tego roku. Stanowią one atrakcyjną propozycję dla miłośników muzyki, ale też zaprojektowane zostały z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Nowość od Sony: zapowiadają doskonały dźwięk i wygodę

Sony pisze, że oba wymienione modele słuchawek - wokółuszne i nauszne - będą w stanie zapewnić nam czysty, zrównoważony dźwięk, dzięki technologii DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), która pozwoli na odtwarzanie poddanych kompresji utworów zgodnie z zamierzeniem wykonawcy. Przywraca ona utracone składowe o wysokiej częstotliwości, w rezultacie czego dźwięk staje się bogatszy i bardziej szczegółowy. Dodatkowo można dostosować dźwięk do odtwarzanego gatunku muzyki, przy pomocy funkcji korektora graficznego w aplikacji Sony | Headphones Connect.



Słuchawki WH-CH520 (z lewej) oraz Słuchawki WH-CH720N (z prawej)

Oba modele będą posiadać funkcję połączenia wielopunktowego, a do ich obsługi można używać zarówno przycisków, jak i komend głosowych. Łączenie z innymi urządzeniami umożliwia technologia Swift Pair i Fast Pair. Zgodnie z panującym trendem producent zapowiada też, że opakowania obu produktów nie będą zawierały elementów z plastiku, a same słuchawki powstają częściowo z tworzyw sztucznych pozyskanych w procesie recyklingu.

Wokółuszne słuchawki WH-CH720N

Słuchawki te wyposażono w technologię podwójnych czujników hałasu i odziedziczony z doskonałych słuchawek WH-1000XM5 zintegrowany procesor Sony V1, aby upewnić się, że w słuchaniu muzyki nie przeszkodzi nam zewnętrzny zgiełk. Lekka konstrukcja (zaledwie 192 g) i akumulator wystarczający na 35 godzin pracy pozwoli użytkownikowi odciąć się od odgłosów otoczenia i zatopić się w słuchaniu muzyki.

W nowych słuchawkach można też wygodnie prowadzić rozmowę telefoniczną, z pomocą innowacyjnie rozmieszczonych mikrofonów kształtujących wiązkę z technologią Precise Voice Pickup (również użytej wcześniej w WH-1000XM5). Dzięki nowemu rozmieszczeniu mikrofony mają podobno znacząco osłabiać odgłosy wiatru, co z pewnością wpłynie na jakość rozmowy. WH-CH720N będą oferowane w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, niebieskiej i białej.

Nauszne słuchawki WH-CH520

To, co najbardziej wyróżnia słuchawki WH-CH520 to imponujący czas pracy na akumulatorze, który wynosi do 50 godzin, zarówno podczas słuchania muzyki, jak i rozmów telefonicznych. O dodatkowy komfort użytkownika zadba regulowany, wyściełany pałąk na głowę i miękkie nauszniki. Konstrukcja również jest dosyć lekka, dzięki czemu nie powinna zmęczyć nas podczas długotrwałego noszenia.

Aby były to dobre słuchawki do użytkowania podczas pracy, Sony zadbało o to, byśmy mieli wolne ręce. Aby odebrać połączenie, wystarczy wcisnąć jeden przycisk na słuchawce. Nie jest to może rozwiązanie rewolucyjne, ale w różnych modelach można napotkać mniej wygodne sposoby obsługi. Również ten zestaw dobrze sobie radzi ze zbieraniem dźwięku z naszych ust i wytłumianiem odgłosów otoczenia. Zakupić będzie je można w jednej z czterech odmian kolorystycznych - czarnej, niebieskiej, białej i beżowej.

Źródło: informacja prasowa