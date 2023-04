Pierwszy kwartał 2023 r. przyniósł w Rosji bardzo duży spadek zainteresowania nowymi komputerami i laptopami. Jednocześnie można dostrzec zmiany w strukturze tamtejszego rynku.

Rosjanie kupują mniej laptopów

W ujęciu rok do roku, sprzedaż laptopów w Rosji w pierwszym kwartale 2023 r. spadła o aż 20 proc. W przypadku przełożenia tego na wyniki finansowe jest jeszcze gorzej, ponieważ chodzi o wynik niższy o aż 33 proc.

Dlaczego sytuacja wygląda w ten sposób? Rosyjscy analitycy wyjaśniają, że jest to spowodowane całkowitym przetasowaniem rynku. Sprzedaż laptopów firmy HP w omawianym okresie była niższa w porównaniu do zeszłego roku o 74 proc., Acer o 62 proc., Asus o 67 proc., Dell o 75 proc., a Apple o 34 proc.

Zwiększają się natomiast rynkowe udziały chińskich urządzeń. Przede wszystkim takich marek jak Haier (o 23 proc.) oraz ThundeRobot i Chuwi (o ponad 100 proc.). Dużo wyższą sprzedaż notuje też tajwański Gigabyte (o 42 proc.). W większości są to sprzęty znacznie tańsze niż propozycje wcześniej dominujących przedsiębiorstw.

Sprzedaż komputerów stacjonarnych też spadła

W przypadku komputerów stacjonarnych spadek sprzedaży jest mniejszy. Rok do roku wyniósł ok. 6 proc. Jeśli jednak spojrzeć na aspekt finansowy, to również tutaj różnica przekracza 30 proc. i jest spowodowana tym samym co w przypadku laptopów.

Wcześniej najpopularniejszymi komputerami były te od Lenovo czy HP. Teraz dominującą marką jest rosyjski iRU, którego rynkowy udział sięgnął 20 proc.

Wojna i inflacja nie pozostają bez echa

Eksperci podkreślają tutaj dwie istotne kwestie. Zwracają uwagę na bardzo duży popyt na omawiany sprzęt w pierwszej połowie 2022 r., co było spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie. Część osób w obawie przed niedostępnością elektroniki zdecydowała się na zakup nowego sprzętu.

Jednocześnie widać, że obecnie Rosjanie oszczędzają. Jeśli już kupują to najczęściej stawiają na coś tańszego. Zainteresowanie komputerami stacjonarnymi tańszymi niż 18 tys. rubli wzrosło rok do roku o 84 proc., a urządzeniami do 25 tys. rubli o 73 proc. Popyt na segment średni (50 - 150 tys. rubli) zmniejszył się natomiast o 33 proc., a najdroższych modeli (ponad 150 tys. rubli) sprzedano w I kwartale tego roku o aż 77 proc. mniej. Podobnie kształtują się zmiany upodobań Rosjan w sektorze laptopów.

Źródło: kommersant.ru