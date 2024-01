Ogrzewanie elektryczne. Nie tylko pompa ciepła

Jednym z najpopularniejszych w ostatnim czasie urządzeń grzewczych są pompy ciepła. Ogrzewanie elektryczne ma jednak więcej twarzy. W niektórych przypadkach warto przyjrzeć się promiennikom podczerwieni, jako alternatywnej opcji.

Pompy ciepła zyskują na popularności. Osoby, które decydują się na inwestycję w tego rodzaju urządzenia, cenią sobie ich bezobsługowość oraz fakt, że nie emitują one zanieczyszczeń w miejscu działania. Nie ma wątpliwości, że technologia ta odegra istotną rolę w kwestii modernizacji systemów grzewczych. Magazyn MIT Technology Review uznał pompy ciepła za jedną z przełomowych technologii w 2024 r. Nie jest to jednak jedyna opcja na ogrzewanie elektryczne domu.

Innym rozwiązaniem, które może być zastosowane do ogrzewania budynków, są promienniki podczerwieni. Przyjmują one różne formy, m.in. folii, paneli czy wolnostojących promienników. Jedną z ich zalet jest sposób przekazywania ciepła. Ogrzewanie promieniowaniem nie polega bowiem na ogrzewaniu powietrza w pomieszczeniu, jak robią to konwencjonalne kaloryfery centralnego ogrzewania czy termowentylatory.

Promienniki ogrzewają bezpośrednio obiekty w pomieszczeniu. Działa to w podobny sposób, jak w przypadku Słońca ogrzewającego obiekty na Ziemi. Zjawisko to najlepiej możemy odczuć zimą, kiedy to wokół nas może panować ujemna temperatura, a podczas świecenia Słońca czujemy przyjemne ciepło na twarzy.

Promiennik podczerwieni a pompa ciepła

Promienniki podczerwieni są urządzeniami o mniejszej sprawności niż pompy ciepła. W uproszczeniu można przyjąć, że w przypadku tego rodzaju sprzętu, mamy do czynienia z generowaniem 1 kWh ciepła z 1 kWh energii elektrycznej. W przypadku pomp ciepła 1 kWh pobranej z sieci energii elektrycznej powstaje kilka kWh energii cieplnej. To, ile dokładnie ciepła jest w stanie wygenerować pompa ciepła, zależy zarówno od samego urządzenia, jak i od budynku, w którym jest zamontowana, instalacji centralnego ogrzewania, oraz warunków atmosferycznych.

Niewątpliwie są jednak sytuacje, kiedy ogrzewanie przy użyciu promieniowania jest pomysłem lepszym, niż bazowanie na konwekcji. Promienniki podczerwieni z powodzeniem stosuje się w kościołach, halach magazynowych, warsztatach, kościołach czy nawet ogródkach i na tarasach. Ze względu na fakt, że promieniowanie ogrzewa bezpośrednio dany obiekt, świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względu na wysokość czy kubaturę pomieszczenia, konieczne byłoby bardzo duże zużycie energii w celu istotnego zwiększenia temperatury powietrza.

Promiennik podczerwieni w domu

Rzecz jasna nie ma żadnych przeciwwskazań, by promienniki podczerwieni stosować w domach. Występują one w różnych formach. Całe pomieszczenia mogą być ogrzewane przez panele lub folię grzewczą. W przypadku "dogrzewania" pomieszczeń możliwe jest zastosowanie promienników wolnostojących.

To, czy bardziej opłaca się postawienie na promienniki, czy na pompę ciepła, zależy od oczekiwań. Każdy właściciel nieruchomości powinien dokonać kalkulacji kosztów instalacji danego rodzaju ogrzewania oraz kosztów eksploatacji systemu, aby móc podjąć świadomą decyzję w tym temacie.