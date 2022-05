Takiej okazji nie możesz przegapić. Pospiesz się, a świetny sprzęt marki HyperX kupisz dziś w cenach zdecydowanie niższych niż zazwyczaj.

Słuchawki HyperX Cloud II za 259 zł ( 339 zł )

Mijają lata, a HyperX Cloud II to wciąż jedne z najlepszych słuchawek gamingowych na rynku. Są bardzo wygodne i oferują wyśmienite brzmienie – zarówno podczas grania, jak i innych aktywności przed ekranem. Mogą pochwalić się świetną specyfikacją, która znajduje też odzwierciedlenie w rzeczywistości. To godny polecenia sprzęt, który teraz może być twój za zdecydowanie mniejsze pieniądze, więc jedyne, co mogę dodać, to: ruszaj, zanim inni cię uprzedzą.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? Słuchawki HyperX Cloud II

Gdzie? W Morele

Za ile? Za 259 zł , czyli o 80 zł mniej niż normalnie

, czyli o 80 zł mniej niż normalnie Do kiedy? Do 24 maja , ale liczba egzemplarzy jest mocno ograniczona

, ale liczba egzemplarzy jest mocno ograniczona Dla kogo? Dla wszystkich, z kodem HYPER22

Mega promocja na sprzęt HyperX w sklepie Morele

Wspomniane słuchawki to jedna z najjaśniejszych, ale nie jedyna gwiazda mega promocji w sklepie Morele. Z kodem HYPER22 możesz obniżyć ceny także wielu innych godnych polecenia urządzeń. Wśród nich znajdują się: mikrofon HyperX QuadCast (kupisz go za 419 zł, a nie 659 zł) czy klawiatura HyperX Alloy Origins (kupisz ją za 359 zł, a nie 429 zł). Akcja kończy się wprawdzie za 8 dni, ale zapasy wyczerpią się pewnie zdecydowanie szybciej, więc – radze – nie zwlekaj.

