Takiej okazji nie możesz przegapić. Pospiesz się, a gamingową myszkę Logitech G403 Hero kupisz dziś w cenie zdecydowanie niższej niż zazwyczaj.

Gamingowa myszka Logitech G403 Hero za 149 zł ( 249 zł )

Dzisiejsza „okazja dnia” w sklepie Komputronik jest na tyle dobra, że nie moglibyśmy się nią nie podzielić. O stówkę tańsza jest mianowicie gamingowa myszka Logitech G403 Hero. To naprawdę świetny gryzoń, łączący stonowany design z potężnymi komponentami. Przede wszystkim jego sercem jest sensor HERO 25K, oferujący czułość aż do 25 600 DPI i gwarantujący śledzenie ruchu 1:1. Szybkość sięga 400 IPS, przyspieszenie – 40 G. Regulacja wagi o 10 gramów, podświetlenie RGB i programowalne przyciski to kolejne atuty.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? Myszka Logitech G403 Hero dla graczy

Gdzie? W Komputronik

Za ile? Za 149 zł, czyli o 100 zł mniej niż normalnie

Do kiedy? Tylko 26.03.2022r.

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodu

