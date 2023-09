Specjalne okazje Amazon Prime - jakie promocje przynosi edycja wrześniowa?

Specjalne Okazje Amazon Prime ponownie startują w Polsce. Już od 4 września użytkownicy programu Amazon Prime będą mogli cieszyć się skierowaną do nich pulą promocji. Jak wygląda wrześniowa edycja tej cyklicznej akcji? Sprawdzamy.

Amazon Prime Exclusive Deals - cykliczna akcja powraca

W dniach od 4 do 8 września Polacy ponownie będą mogli skorzystać z promocji na Amazon, dedykowaych subskrybentom programu Amazon Prime. Akcja "Specjalne Okazje Amazon Prime" powtarzana jest cyklicznie i oprócz zwiększania sprzedaży ma za zadanie przyciągać do usługi nowych użytkowników, zapisujących się przy okazji robienia zakupów na produkty w obniżonych cenach.

Nie jest to wcale akcja skazana na niepowodzenie, bowiem Amazon Prime jest wyjątkowo sensownym programem, a do tego niedrogim. Można nawet rzec, że darmowym, o ile wcześniej się z niego nie korzystało. W pakiecie subskrybenci Amazon Prime otrzymują nie tylko dostęp do wybranych, niedostępnych poza programem okazji, ale także:

darmową wysyłkę (bez cenowego minimum)

dostęp do platformy serialowo-filmowej Prime Video - platformy z naprawdę przyjemnym katalogiem, który obejmuje m.in.: produkcje z Jamesem Bondem, seriale The Boys i The Peripheral, serialowe klasyki takie jak Doktor House czy The Office, a także nowsze filmy w rodzaju Dom Gucci czy Gra Fortuny; poza tym nieco dokumentów i programów rozrywkowych, takich jak The Grand Tour czy Lewandowski: Nieznany.

- platformy z naprawdę przyjemnym katalogiem, który obejmuje m.in.: produkcje z Jamesem Bondem, seriale The Boys i The Peripheral, serialowe klasyki takie jak Doktor House czy The Office, a także nowsze filmy w rodzaju Dom Gucci czy Gra Fortuny; poza tym nieco dokumentów i programów rozrywkowych, takich jak The Grand Tour czy Lewandowski: Nieznany. dostęp do plartfomy Amazon Gaming (z kilkoma bezpłatnymi grami w miesiącu)

Podsumowując, opłaca się zapisać do programu nawet jeśli nie planujemy na Amazon kupować regularnie, a zależy nam tylko na paru serialach. Całość kosztuje na tyle niewiele, że daleko w tyle pozostawia ceny Netflixa, Disney Plus czy HBO - mowa tu o raptem 49 złotych rocznie lub 10,99 złotych miesięcznie. Dostępny jest także darmowy 30-dniowy okres próbny, do którego można zapisać się tutaj:

Wrześniowe okazje Amazon Prime

A jak prezentują się promocje dostępne w programie Prime pomiędzy 4 a 8 września? Ujmując rzeczy wprost - specjalne okazje prezentują się niespecjalnie. Oprócz całego katalogu niedrogich produktów do domu, akcesoriów i innych drobnostek (dostępnych na stronie głównej promocji), warte wyszczególnienia są według nas właściwie tylko scyzoryki Victorinox:

Nie oznacza to jednak, że nie ma na czym oka zawiesić - zaskakująco bowiem trwają też dostępne dla wszystkich, "błyskawiczne" promocje na sprzęt Soundcore/Anker, akcesoria Philips czy klocki Lego - listę najciekawszych znaleźć możecie poniżej:

