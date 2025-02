Wpadli na świetny pomysł. To rewolucja w pompach ciepła

Zastosowanie pomp ciepła w domach mieszkalnych jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stają przed rynkiem systemów grzewczych – zaznacza portal Globenergia. Istnieje jednak ciekawe rozwiązanie, które może odpowiadać potrzebom mieszkańców niewielkich lokali.

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pobiera energię z otoczenia i przekształca ją w ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej i ekologicznemu działaniu stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów opartych na paliwach kopalnych.

Portal Globenergia podkreśla, że rozwój tej technologii napotka ograniczenia, chyba że zostaną podjęte szeroko zakrojone działania badawcze. Jednym z innowacyjnych rozwiązań mogących wspierać wykorzystanie pomp ciepła w mieszkaniach są okienne pompy ciepła.

Okienne pompy ciepła to kompaktowe urządzenia grzewczo-chłodzące, które można montować bezpośrednio w otworach okiennych, podobnie jak klimatyzatory typu window unit. Dzięki temu nie wymagają skomplikowanej instalacji ani ingerencji w strukturę budynku, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Innowacja, ale nie dla wszystkich

Na obecnym etapie okienna pompa ciepła znajduje się w fazie projektowania i nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Firmy Gradient i Midea America, które stworzyły tę koncepcję, osiągnęły sukces, zdobywając nagrodę Clean Heat for All Challenge w Nowym Jorku, co przyniosło im 70 mln dolarów od miasta Nowy Jork na dalszy rozwój.

Warto jednak zaznaczyć, że użytkowanie okiennych pomp ciepła w niektórych krajach może być w ogóle niemożliwe, ponieważ zaprojektowano je do zastosowania w przesuwanych oknach popularnych w USA.

Prosta instalacja

Okienna pompa ciepła jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym głównie dla osób wynajmujących małe mieszkania. Aby zamontować model od Gradient, trzeba dysponować oknami o konkretnych wymiarach – co najmniej 61 cm szerokości i głębokości między 15 a 40 cm. Dodatkowo, niezbędna jest przestrzeń wokół modułów wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenie może ogrzać lub ochłodzić pokój o powierzchni do 40 m², w większych pomieszczeniach trzeba będzie użyć kilku takich jednostek.

Instalacja pompy jest na tyle prosta, że można ją przeprowadzić samodzielnie. Wewnętrzna część waży około 22 kg, a zewnętrzna około 40 kg. Niestety pompa nie działa bezszelestnie – podczas pracy emituje hałas od 48 do 58 decybeli, co sugeruje, że nie jest to rozwiązanie odpowiednie do sypialni.

foto: Gradient Comfort