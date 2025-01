Wentylator z komputera na grzejniku. Takie ogrzewanie może być dużo tańsze

Wentylatory mogą służyć nie tylko do wspomagania wentylacji podzespołów w komputerze. Firma Noctua sugeruje, aby zamontować je na grzejniku, co może pomóc w efektywniejszym ogrzewaniu pomieszczenia.

Wentylatory stanowią kluczowy element systemu chłodzenia komputerów. Wspomagają wentylację podzespołów, takich jak procesor, karta graficzna czy zasilacz, zapobiegając ich przegrzewaniu i umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie całego urządzenia.

Działanie wentylatorów opiera się na wymuszonym przepływie powietrza, który usuwa nagrzane powietrze z wnętrza obudowy i dostarcza chłodne z zewnątrz. Zazwyczaj współpracują one z radiatorami, które “przejmują” i rozpraszają ciepło generowane przez podzespoły.

Nowy pomysł na wentylatory

Firma Noctua opublikowała ciekawy wpis na swoim blogu, w którym opisuje nietypowe zastosowanie wentylatorów komputerowych. Według sugestii, wentylatory można wykorzystać do wspomagania ogrzewania pomieszczenia, działając w podobny sposób jak pompa ciepła.



Wentylatory można zamontować pod grzejnikiem

Dołożenie dodatkowych wentylatorów nad i/lub pod grzejnikiem wspomaga cyrkulację powietrza i pozwala poprawić efektywność działania ogrzewania.

Niższe rachunki za ogrzewanie

Dzięki wydajniejszej cyrkulacji ciepłego powietrza, ogrzewanie może działać z mniejszą mocą i równocześnie utrzymywać odpowiednią temperaturę. W rezultacie powstaje bardziej energooszczędny system, który jednocześnie zapewnia optymalny poziom komfortu.



Do montażu wentylatorów konieczne będzie jeszcze dokupienie specjalnego zasilacza

Ile można zyskać? Producent proponuje tutaj swoje rozwiązania - konieczny jest zakup wentylatorów, podkładek, ale też odpowiedniego zasilacza (żeby nie podłączać wentylatorów przez komputer, tylko bezpośrednio do prądu). Koszt takiego rozwiązania to ok. 140-200 euro. Warto jednak zauważyć, że Noctua słynie z dosyć drogich wentylatorów, więc modele innej firmy powinny być tańsze. Dołożenie wentylatorów pozwala obniżyć koszt ogrzewania o 5-10 proc, co w przypadku rocznego rachunku za ogrzewanie wynoszącego 1000 euro oznacza to 50-100 euro oszczędności rocznie - rozwiązanie zwróci się w kilka lat.

Co więcej, wspomagając cyrkulację powietrza, dodatkowe wentylatory zapobiegają tworzeniu się zimnych stref oraz gromadzeniu się wilgoci, co pomaga utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu i zmniejsza ryzyko wystąpienia pleśni. Jest to istotne nie tylko dla zapewnienia komfortu, ale także dla zdrowia mieszkańców i obniżenia długoterminowych kosztów utrzymania.