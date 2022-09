Omega Speedmaster X-33 Marstimer to niezwykły zegarek, który wskaże ci aktualną godzinę nie tylko na Ziemi, ale i na Marsie.

Na Marsie czas płynie inaczej…

24 godziny, 39 minut i nieco ponad 35 sekund – tyle trwa sol – odpowiednik ziemskiej doby na Czerwonej Planecie. To czas, jaki upływa między jednym a drugim górowaniem Słońca. Na marsjański rok (czyli czas pełnego obrotu planety wokół Słońca) wypada natomiast 668 soli (czyli 687 ziemskich dni).

Nie oszukujmy się – dla zwykłego zjadacza chleba jest to co najwyżej ciekawostka. Są jednak ludzie, którym informacja na temat aktualnej godziny na Marsie faktycznie jest potrzebna. Mowa o astronomach i innych specjalistach w agencjach kosmicznych, zajmujących się planowaniem i realizacją marsjańskich misji.

Omega Speedmaster X-33 Marstimer – zegarek pokazujący czas marsjański

Najczęściej noszą oni obecnie dwa zegarki – jeden wskazuje czas ziemski, drugi zaś marsjański. Opracowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną zegarek Omega Speedmaster X-33 Marstimer pozwala ograniczyć się do jednego czasomierza, a przy okazji zadbać o styl. Równocześnie wskazuje on bowiem ziemską i marsjańską godzinę na swojej tarczy.

Dodajmy jeszcze, że Marstimer wykorzystuje temokompensowany mechanizm kwarcowy Omega 5622, obsługujący analogowe i cyfrowe odczyty czasu. Jest ukryty w tytanowej obudowie. Może śledzić czas w dwóch ziemskich strefach czasowych i MET (Mission Elapsed Time), a do tego oferuje funkcje 100-godzinnego chronografu, minutnika i kalendarza wiecznego (uwzględniającego ziemskie i marsjańskie lata przestępne). Kluczowe informacje pokazuje na tarczy zamkniętej pod antyrefleksyjnym szkiełkiem szafirowym.

Ile kosztuje Marstimer, czyli zejdźmy na Ziemię

Na koniec swojej zapowiedzi Omega postanowiła wszystkich marsjańskich pasjonatów sprowadzić z powrotem na Ziemię i przedstawić cenę. Speedmaster X-33 Marstimer kosztuje… 6400 dolarów.

