One UI 8 na wideo. Tak wygląda Android 16 na smartfonach Samsunga

Samsung stara się nadążyć za niedawnymi zmianami wprowadzonymi przez Google’a. Prace nad One UI 8 idą pełną parą.

To sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Samsung dopiero co ruszył z aktualizacją do One UI 7 (a nawet zdążył częściowo ją wstrzymać), a na horyzoncie widać już One UI 8.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana harmonogramu wydawniczego wprowadzona przez Google’a. Nowe wersje Androida zazwyczaj wypuszczane były późnym latem lub jesienią, ale pod koniec ubiegłego roku twórcy ogłosili, że Android 16 zostanie wydany już w drugim kwartale, by "lepiej dostosować harmonogram do premier urządzeń". Producenci smartfonów zostali więc niejako zmuszeni do przyspieszenia prac.

One UI 8 i Android 16 - co nowego smartfonach Samsunga?

SamMobile miał okazję jako pierwszy sprawdzić nowy interfejs na smartfonie Galaxy Z Flip 6. Redaktorzy serwisu zauważają, że "One UI 8 w obecnej formie to niewiarygodnie mała aktualizacja". Odświeżona nakładka zdaje się wnosić jedynie kosmetyczne zmiany, takie jak przeprojektowane menu udostępniania Quick Share. W oprogramowaniu pojawiło się także więcej zaokrąglonych elementów.

Quick Share w One UI 8 (fot. SamMobile)

Ponadto One UI 8 ma wnieść na starsze smartfony wybrane funkcje, które dotychczas były zarezerwowane dla serii Galaxy S25. Mowa m.in. o trybie filmowania LOG czy widżecie Now Brief na pulpicie, który wykorzystuje AI do streszczania najważniejszych informacji mogących zainteresować użytkownika.

Wygląda na to, że One UI 8 to drobna aktualizacja, która w innych okolicznościach byłaby wydana jako One UI 7.1. Android 16 sam w sobie również nie wnosi zresztą przełomowych zmian, co zapewne wynika z przyspieszonej premiery.

Na większe zmiany w świecie Androida trzeba będzie najpewniej poczekać do przyszłego roku.