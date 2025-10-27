OnePlus 15 zaprezentowany. Gracze się ucieszą
OnePlus 15 jest tańszy od swojego poprzednika, a jednocześnie wnosi sporo gamingowych nowości i usprawnień.
Producent zdecydował się na pominięcie numeru 14, prawdopodobnie z uwagi na panującą w Azji tetrafobię, czyli przesądną niechęć przed cyfrą cztery. W efekcie następcą OnePlusa 13 został OnePlus 15.
OnePlus 15 to smartfon gamingowy
Sztandarową nowością jest ekran o częstotliwości odświeżania 165 Hz. OnePlus 15 ma generować z popularnych grach (m.in. Call of Duty Mobile) o 37,5 proc. więcej klatek na sekundę, co - według deklaracji producenta - może się przełożyć na szybszy czas reakcji. Z kolei minimalna jasność została zredukowana do 1 nita, dzięki czemu wyświetlacz ma być łaskowy dla oczu w ciemnym otoczeniu.
Producent chwali się także użyciem bardziej precyzyjnego żyroskopu i panelu dotykowego, co również mają docenić gracze. Z myślą o nich opracowany został nawet specjalny moduł komórkowy G2, który ma zapewniać utrzymanie stabilnego połączenia Wi-Fi i 5G podczas zmiany chwytu.
OnePlus 15 otrzymał również nowy układ chłodzenia cieczą, dzięki któremu - według deklaracji producenta - temperatura telefonu nie przekracza 40 stopni Celsjusza nawet podczas grania w wymagające gry. Z kolei bateria krzemowo-węglowa o pojemności aż 7300 mAh ma zapewnić do 9 godzin grania w 165 kl./s. Sercem telefonu jest oczywiście najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Skupienie się na gamingu i baterii przełożyło się jednak na mały kompromis fotograficzny, bo OnePlus 15 ma mniejszą matrycę aparatu głównego niż "trzynastka" (1/1,56 cala zamiast 1/1,4 cala). Aparat stracił ponadto oznaczenie Hasselblada.
W tej wersji flagowca producent zrezygnował z ikonicznego suwaka powiadomień na rzecz wielofunkcyjnego przycisku, który wcześniej trafił do OnePlusa 13R.
|OnePlus 15
|Ekran
|OLED 6,78 cala,
3136 x 1440 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO
|Głośniki
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Pamięć RAM
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
|Aparat tele
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|32 Mpix,
f/2,4
|Bateria
|7300 mAh,
ładowanie 120 W,
bezprzewodowe 50 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|161,42 x 76,67 x 8,1 mm
|Waga
|211 g
|Android
|Android 16
|Odporność
|IP69K
Na razie OnePlus 15 trafia do sprzedaży w Chinach, gdzie wersja 12/256 GB została wyceniona na 3999 juanów, czyli równowartość 2040 zł. Poprzednia generacja startowała z poziomu 4499 juanów w Chinach i 4799 zł w Polsce.
