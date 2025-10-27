Smartfony

OnePlus 15 zaprezentowany. Gracze się ucieszą

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

OnePlus 15 jest tańszy od swojego poprzednika, a jednocześnie wnosi sporo gamingowych nowości i usprawnień.

Producent zdecydował się na pominięcie numeru 14, prawdopodobnie z uwagi na panującą w Azji tetrafobię, czyli przesądną niechęć przed cyfrą cztery. W efekcie następcą OnePlusa 13 został OnePlus 15. 

OnePlus 15 to smartfon gamingowy

Sztandarową nowością jest ekran o częstotliwości odświeżania 165 Hz. OnePlus 15 ma generować z popularnych grach (m.in. Call of Duty Mobile) o 37,5 proc. więcej klatek na sekundę, co - według deklaracji producenta - może się przełożyć na szybszy czas reakcji. Z kolei minimalna jasność została zredukowana do 1 nita, dzięki czemu wyświetlacz ma być łaskowy dla oczu w ciemnym otoczeniu. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Producent chwali się także użyciem bardziej precyzyjnego żyroskopu i panelu dotykowego, co również mają docenić gracze. Z myślą o nich opracowany został nawet specjalny moduł komórkowy G2, który ma zapewniać utrzymanie stabilnego połączenia Wi-Fi i 5G podczas zmiany chwytu. 

OnePlus 15 otrzymał również nowy układ chłodzenia cieczą, dzięki któremu - według deklaracji producenta - temperatura telefonu nie przekracza 40 stopni Celsjusza nawet podczas grania w wymagające gry. Z kolei bateria krzemowo-węglowa o pojemności aż 7300 mAh ma zapewnić do 9 godzin grania w 165 kl./s. Sercem telefonu jest oczywiście najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5. 

Skupienie się na gamingu i baterii przełożyło się jednak na mały kompromis fotograficzny, bo OnePlus 15 ma mniejszą matrycę aparatu głównego niż "trzynastka" (1/1,56 cala zamiast 1/1,4 cala). Aparat stracił ponadto oznaczenie Hasselblada. 

W tej wersji flagowca producent zrezygnował z ikonicznego suwaka powiadomień na rzecz wielofunkcyjnego przycisku, który wcześniej trafił do OnePlusa 13R. 

 OnePlus 15
EkranOLED 6,78 cala,
3136 x 1440 (450 ppi),
do 165 Hz LTPO
Głośnikistereo
CzipSnapdragon 8 Elite Gen 5
Pamięć RAM12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0
Aparat tele50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni32 Mpix,
f/2,4
Bateria7300 mAh,
ładowanie 120 W,
bezprzewodowe 50 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary161,42 x 76,67 x 8,1 mm
Waga211 g
AndroidAndroid 16
OdpornośćIP69K

Na razie OnePlus 15 trafia do sprzedaży w Chinach, gdzie wersja 12/256 GB została wyceniona na 3999 juanów, czyli równowartość 2040 zł. Poprzednia generacja startowała z poziomu 4499 juanów w Chinach i 4799 zł w Polsce. 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login