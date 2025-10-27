OnePlus 15 zaprezentowany. Gracze się ucieszą

OnePlus 15 jest tańszy od swojego poprzednika, a jednocześnie wnosi sporo gamingowych nowości i usprawnień.

Producent zdecydował się na pominięcie numeru 14, prawdopodobnie z uwagi na panującą w Azji tetrafobię, czyli przesądną niechęć przed cyfrą cztery. W efekcie następcą OnePlusa 13 został OnePlus 15.

OnePlus 15 to smartfon gamingowy

Sztandarową nowością jest ekran o częstotliwości odświeżania 165 Hz. OnePlus 15 ma generować z popularnych grach (m.in. Call of Duty Mobile) o 37,5 proc. więcej klatek na sekundę, co - według deklaracji producenta - może się przełożyć na szybszy czas reakcji. Z kolei minimalna jasność została zredukowana do 1 nita, dzięki czemu wyświetlacz ma być łaskowy dla oczu w ciemnym otoczeniu.

Producent chwali się także użyciem bardziej precyzyjnego żyroskopu i panelu dotykowego, co również mają docenić gracze. Z myślą o nich opracowany został nawet specjalny moduł komórkowy G2, który ma zapewniać utrzymanie stabilnego połączenia Wi-Fi i 5G podczas zmiany chwytu.

OnePlus 15 otrzymał również nowy układ chłodzenia cieczą, dzięki któremu - według deklaracji producenta - temperatura telefonu nie przekracza 40 stopni Celsjusza nawet podczas grania w wymagające gry. Z kolei bateria krzemowo-węglowa o pojemności aż 7300 mAh ma zapewnić do 9 godzin grania w 165 kl./s. Sercem telefonu jest oczywiście najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Skupienie się na gamingu i baterii przełożyło się jednak na mały kompromis fotograficzny, bo OnePlus 15 ma mniejszą matrycę aparatu głównego niż "trzynastka" (1/1,56 cala zamiast 1/1,4 cala). Aparat stracił ponadto oznaczenie Hasselblada.

W tej wersji flagowca producent zrezygnował z ikonicznego suwaka powiadomień na rzecz wielofunkcyjnego przycisku, który wcześniej trafił do OnePlusa 13R.

OnePlus 15 Ekran OLED 6,78 cala,

3136 x 1440 (450 ppi),

do 165 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

peryskopowy,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,4 Bateria 7300 mAh,

ładowanie 120 W,

bezprzewodowe 50 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 161,42 x 76,67 x 8,1 mm Waga 211 g Android Android 16 Odporność IP69K

Na razie OnePlus 15 trafia do sprzedaży w Chinach, gdzie wersja 12/256 GB została wyceniona na 3999 juanów, czyli równowartość 2040 zł. Poprzednia generacja startowała z poziomu 4499 juanów w Chinach i 4799 zł w Polsce.