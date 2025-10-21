W Chinach odbyła się premiera smartfonu z bardzo nietuzinkową obudową. W realme GT 8 Pro to użytkownik wybiera kształt, kolor i wykończenie wyspy aparatów.

Wybrzuszenie na tylnym panelu coraz częściej jest głównym lub wręcz jedynym elementem designu, który pozwala odróżnić od siebie różne telefony. Apple czy Samsung od lat trzymają się swoich charakterystycznych układów obiektywów, aby zapewnić swoim urządzeniom rozpoznawalność.

Tymczasem realme postanowiło zrezygnować z rozpoznawalności na rzecz personalizacji.

realme GT 8 Pro ma wymienną wyspę i aparat Ricoh GR

Producent opracował system złożony z magnesu i dwóch śrubek mocujących, za pomocą którego obiektywy aparatu można przykryć nakładkami o różnych kształtach, kolorach i materiałach wykończeniowych.

Podstawowy wybór wysp realme GT 8 Pro sprowadza się do wersji okrągłej, kwadratowej i przezroczystej, ale już wcześniej chiński oddział zapowiedział dostępność bardziej zróżnicowanych wariacji. W tym pluszowej czy o kształcie kromki chleba.

Firma postanowiła także udostępnić model 3MF, za pomocą którego każdy będzie mógł zaprojektować własną wyspę i wydrukować ją na drukarce 3D.

Poza tym realme GT 8 Pro jest pierwszym owocem współpracy tej marki z producentem aparatów Ricoh GR, której powierzono opracowanie algorytmów fotograficznych i garści filtrów. W założeniu smartfon ma generować wyjątkowo naturalne fotki, stojące w opozycji do agresywnego przetwarzania AI, które w ostatnich latach zdominowało rynek.

Dobry zoom ma być zapewniany przez teleobiektyw 3x z matrycą 200 Mpix, choć warto podkreślić, że realme zastosowało mniejszy i niższej klasy sensor niż ten obecny w wysoko ocenianych modelach Xiaomi 15 Ultra czy vivo X200 Pro i X200 Ultra.

Nie zabrakło też topowej specyfikacji, na czele z wyśrubowanym ekranem, najnowszym Snapdragonem 8 Gen 5 i ogromną baterią krzemowo-węglową z szybkim ładowaniem.

realme GT 8 Pro Ekran OLED 6,79 cala,

3136 x1440 (508 ppi),

do 144 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/2,88 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele 200 Mpix (1/1,56 cala),

teleobiektyw 3x,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,4 Bateria 7000 mAh,

ładowanie 120 W,

bezprzewodowe 50 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 161,80 x 76,87 x 8,2 mm Waga 214 g Android Android 16,

realme UI 7.0 Odporność IP69

Na razie realme GT 8 Pro zadebiutował wyłącznie w Chinach. W Polsce powinien się pojawić w ciągu kilku najbliższych tygodni.