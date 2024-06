Niektórzy producenci lepiej radzą sobie z organizacją ofert promocyjnych niż z wymyślaniem łatwych do zapamiętania nazw smartfonów. OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest tego świetnym przykładem.

Wartościowe gratisy w ramach przedsprzedaży zazwyczaj dokładane są do smartfonów premium, ale zdarzają się wyjątki. Co powiecie na smartfon i słuchawki TWS za dużo mniej niż 1500 zł?

OnePlus Nord CE4 Lite - cena i dostępność w Polsce

Smartfon OnePlus Nord CE4 Lite dostępny jest w Polsce w konfiguracji 8/256 GB. W zależności od kanału dystrybucji, wyceniono go na:

299 euro (ok. 1280 zł) w internetowym sklepie producenta;

1299 zł w sklepach polskich partnerów.

Osoby, które kupią telefon między 24 czerwca a 14 lipca mogą liczyć na prezent w postaci słuchawek OnePlus Nord Buds 2. One same warte są ok. 260 zł.

Warto odnotować, że OnePlus Nord CE4 Lite kosztuje o 300 zł mniej niż poprzednik w dniu premiery, a ma dwa razy więcej pamięci i na start sprzedawany jest razem ze słuchawkami. Takie zmiany polityki cenowej nie zdarzają się często.

Jaki jest OnePlus Nord CE4 Lite?

Wartą odnotowania zmianą jest ekran AMOLED zamiast LCD. Odziedziczył on po flagowych modelach marki technologię Aqua Touch, która ma odpowiadać za precyzyjne wykrywanie dotyku nawet wtedy, gdy wyświetlacz jest wilgotny.

OnePlus Nord CE4 Lite dostał także aparat z cenionym sensorem Sony LYT-600, który ma rozdzielczość 50 Mpix i zoom matrycowy. Fotki z przybliżeniem 2x mają być realizowane bez zauważalnego spadku ostrości, co ma być szczególnie przydatne w trybie portretowym. W dalszym ciągu w serii Lite brakuje jednak obiektywu ultraszerokokątnego.

Producent najbardziej przyciął koszta na czipie, po OnePlus Nord CE4 Lite to już trzeci z rzędu reprezentant tej serii, który został uzbrojony w leciwego Snapdragona 695 5G. Pełna specyfikacja prezentuje się tak:

ekran AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 (395 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

głośniki stereo;

Snapdragon 695 (2 x Cortex-A78 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 1,8 GHz);

8 GB pamięci RAM (LPDDR4X);

256 GB rozszerzalnej pamięci UFS 2.2 na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,95 cala) z przysłoną f/1,8 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 2 Mpix do detekcji głębi;

aparat przedni 16 Mpix z przysłoną f/2,4;

łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

bateria 5110 mAh z szybkim ładowaniem 80 W;

wymiary 162,9 x 75,6 x 8,1 mm;

waga 191 g;

certyfikat odporności na zachlapania IP54;

Android 14 z nakładką OxygenOS 14.

OnePlus deklaruje, że dzięki 80-watowemu ładowaniu Norda CE4 Lite można naładować w 50 minut. Dodatkowo bateria po 1600 cyklach ładowania ma zachować nawet 80 proc. pierwotnej pojemności.

Dostępne wersje kolorystyczne to srebrna oraz niebieska.