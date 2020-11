Spodobały Ci się zapowiedzi OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100? Najnowsze informacje na ich temat nikogo optymizmem napawać nie będą.

OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100 z tylko jedną aktualizacją

Do tej pory OnePlus nie zasypywał nas większymi porcjami nowości. W tym roku sytuacja nieco się zmieniła, bo poza wyczekiwanymi modelami pojawił się też OnePlus Nord, a pod koniec zeszłego miesiąca także OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100. Te ostatnie propozycje to ukłon w stronę klientów mających do wydania mniej pieniędzy, a więc niejako nowe otwarcie dla tego producenta. Nawet jeśli komuś przypadnie do gustu specyfikacja, warto odnotować wyjaśnioną właśnie kwestię oprogramowania.

Rzecznik prasowy producenta w oświadczeniu dla redakcji androidcentral rozwiał wątpliwości związane z planowanym wsparciem. Okazuje się, że OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100 otrzymają tylko jedną aktualizację główną, czyli taką z kolejną wersją systemu.

„Nord N10 5G i N100 otrzymają jedną dużą aktualizację Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez dwa lata. Plan dla tych dwóch urządzeń jest zgodny ze standardami w branżowy smartfonów, jakie panują w przystępnych przedziałach cenowych. Jak zawsze będziemy słuchać opinii naszych użytkowników i szukać sposobów na poprawę oprogramowania i komfortu korzystania ze wszystkich urządzeń OnePlus.”

OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100 z Android 11

Trudno zaprzeczać temu, że wsparcie zwłaszcza tańszych smartfonów często nie wygląda dobrze. Szkoda jednak, że OnePlus nie próbuje zaoferować czegoś więcej, czym mógłby przyciągnąć do siebie być może niezdecydowanych nieśmiało spoglądających na OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100.

Ważne jest w całej tej sprawie jeszcze jedno. W przeciwieństwie do pokazanego kilka dni wcześniej OnePlus 8T na starcie użytkownicy znajdą w tych modelach nie Androida 11, ale Androida 10. Jedna duża aktualizacja oznacza, że OnePlus Nord N10 5G i OnePlus Nord N100 skończą właśnie z Androidem 11, który został udostępniony jeszcze we wrześniu.

Źródło: androidcentral, OnePlus (foto)

