OnePlus 8T nie zaskakuje specyfikacją, co nie znaczy jednak, że jest smartfonem mało interesującym. Przeciwnie, wygląda bardzo obiecująco.

OnePlus 8T z ultra szybkim ładowaniem i ekranem 120Hz

Ultra szybkie ładowanie. Ultra płynne przewijanie. Takimi hasłami producent reklamuje swoją najnowszą propozycję i są one jak najbardziej trafne. Akurat w kwestiach baterii oraz ekranu OnePlus 8T przynosi zauważalne usprawnienia względem swojego poprzednika. Został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh obsługującą ładowanie 65W. Odpowiednia ładowarka znajdzie się w zestawie, OnePlus nie troszczy się zatem o środowisko tak bardzo jak Apple, które zrezygnowało z dodawania jakichkolwiek gadżetów do iPhone'ów.

Ekran to natomiast wciąż Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+, ale jednocześnie o częstotliwości odświeżania 120Hz, a nie i tak dość wysokiej 90Hz w OnePlus 8. Tym razem wyświetlacz jest płaski (nie ma zakrzywionych krawędzi). Nie zmieniła się lokalizacja frontowego aparatu, tylny przeniesiono ze środka w kierunku jednej z krawędzi.

Nie zmienił się też procesor, chociaż trudno uznawać to za wielką wadę, bo Qualcomm Snapdragon 865 to nadal jeden z najlepszych układów na rynku. OnePlus 8T ma też dokładnie te same zasoby pamięci RAM i pamięci wewnętrznej, chociaż ta ostatnia powinna być szybsza (UFS 3.1 zamiast UFS 3.0). Tylny aparat obejmuje tu lepszy obiektyw szerokokątny, lepszy obiektyw makro i dodatkowy obiektyw mono. Główny to wciąż Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpix.

Specyfikacja OnePlus 8T w szczegółach

Android 11 z OxygenOS

6.55-calowy ekran Fluid AMOLED, 2400 x 1080 pikseli, 120Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 48 Mpix f/1.7 z OIS + 16 Mpix f/2.2 123° + 5 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 16 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax, NFC, dual SIM, obsługa 5G

głośniki stereo

bateria 4500 mAh, ładowanie 65W

wymiary 160.7 x 74.1 x 8.4 mm

Ile kosztuje OnePlus 8T?

Tym razem producent postawił na dwie wersje kolorystyczne - Lunar Silver i Aquamarine Green. Jednocześnie OnePlus 8T będzie oferowany w dwóch wariantach różniących się zasobami pamięci i cenami.

8 GB RAM + 128 GB - 628 euro (w oficjalnej polskiej dystrybucji 2799 złotych)

12 GB RAM + 256 GB - 740 euro (w oficjalnej polskiej dystrybucji 3299 złotych)

Przedsprzedaż rozpoczęła się dziś, regularna sprzedaż ma wystartować 20 października.

Źródło: OnePlus

