Producent mocno podgrzewał atmosferę przed premierą OnePlus Nord. Wydaje się, że słusznie, bo ostatecznie faktycznie mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym smarfonem.

Jak zapowiadano, OnePlus Nord to bardzo mocny średniak

Określenie średniak może wydawać się niektórym mało atrakcyjne, a już z pewnością stosowane jest do bardzo szerokiego grona smartfonów. Rozrzut cenowy jest na rynku na tyle duży, że dla niektórych producentów średniak to model za około 1000 złotych, dla innych za około lub ponad 2000 złotych. Tym razem mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Co ważne, jak zapowiadano przed dzisiejszą premierą OnePlus Nord, ma być on wart swojej ceny. I zrobiono sporo, aby rzeczywiście był.

Przyszli użytkownicy nie powinni narzekać tu na wydajność. OnePlus Nord otrzymał dobry procesor Qualcomm Snapdragon 765G i naprawdę sporo pamięci - do 12 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz do 256 GB UFS 2.1. Przy najnowszej wersji OxygenOS powinno przełożyć się to na bardzo sprawne działanie, mowa w końcu o jednej z najlepiej zoptymalizowanych nakładek na Androida.

To nie jedyne atuty OnePlus Nord. Zaliczyć wypada do nich również 6,44-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, baterię z szybkim ładowaniem Warp Charge 30T (od 0 do 70% w 30 minut), a także wsparcie łączności 5G. W teorii natrudniej odnieść się do możliwości fotograficznych, bo te praktyka weryfikuje najmocniej. Trzeba jednak zaakcentować, że producent postawił na aż sześć obiektywów - cztery na tylnym panelu oraz dwa na przednim. Główny aparat wspiera OIS i tryb nocny, zarówno główny jak i przedni mają po jednym obiektywie szerokokątnym.

Specyfikacja OnePlus Nord w szczegółach

Android 10 z OxygenOS

ekran AMOLED 6.44 cala, 2400x1080 pikseli, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z Adreno 620

8 / 12 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1

kamera główna 48 Mpix f/1.75 z OIS + 8 Mpix f/2.25, 119° + 5 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.45 + 8 Mpix f/2.45, 105°

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, NFC

dual SIM

bateria 4115 mAh, szybkie ładowanie Warp Charge 30T

wymiary 158.3 x 73.3 x 8.2 mm

Ceny OnePlus Nord nie wyglądają źle

Można oczywiście oceniać specyfikację jako taką, ale trudno powiedzieć coś o atrakcyjności potencjalnego zakupu bez odniesienia się do cen. W tym przypadku są one już znane.

W Europie OnePlus Nord będzie oferowany w dwóch wariantach - 8 GB RAM + 128 GB za 419 euro oraz 12 GB RAM + 256 GB za 509 euro. Jednocześnie producent przewidział dwie wersje kolorystyczne - Blue Marble oraz Gray Onyx.

Nie da się odmówić OnePlus Nord kilku mocnych stron, te słabsze zostaną zapewne obnażone podczas dokładanych testów. Wydaje się jednak, że nie będzie on narzekał na brak zainteresowanie i może namieszać w swoim przedziale cenowym. Co Wy sądzicie o tym modelu?

Jeśli się na niego zdecydujecie, to być może sięgniecie też po jedno z dedykowanych mu etui. Ciekawego designu nie można im odmówić.

Źródło: OnePlus

Warto zobaczyć również: