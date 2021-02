Jeśli preferujecie zakup telefonu u operatora to do tej pory modele z logo OnePlus były dla Was niedostępne. Właśnie się to zmienia, chociaż początkowo oferta nie wygląda imponująco.

Smartfony OnePlus w ofercie sieci Play

Od dziś wybrane smartfony OnePlus dostępne są w sieci Play, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Trzeba tu dodać, że na dzień dobry mowa o dwóch modelach - OnePlus Nord N10 5G oraz OnePlus Nord N100, ale z czasem ma być ich więcej. Do końca miesiąca Play ma wyłączność.

„Zgodnie z ideą Never Settle chcemy nie tylko tworzyć najlepsze smartfony, ale też dzielić się naszą technologią ze światem. Dziś stawiamy kolejny krok w kierunku udostępnienia sprzętu OnePlus jeszcze większej liczbie użytkowników w Polsce, wychodząc z naszą najnowszą ofertą do klientów sieci komórkowej Play. Cieszymy się, że możemy oddać nasze urządzenia w dobre ręce.” - Jose Geng, dyrektor generalny OnePlus w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Na start OnePlus Nord N10 5G oraz OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N10 5G oraz OnePlus Nord N100 to ostatnie nowości tego producenta, więcej na ich temat pisaliśmy przy okazji premiery. To tańsze propozycje, przynajmniej względem tego, do czego wcześniej przyzwyczaił. OnePlus Nord N10 5G oferuje między innymi 6.49-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 690, poczwórny aparat fotograficzny, moduły NFC i 5G oraz akumulator 4300 mAh. OnePlus Nord N100 został natomiast wyposażony w 6.52-calowy ekran HD+, procesor procesor Qualcomm Snapdragon 460, potrójny aparat fotograficzny i pojemniejszy akumulator 5000 mAh, ale z wolniejszym ładowaniem.

W Play wspomniane smartfony można nabyć już od 1 zł na start w ofertach abonamentowych. Przygotowano też ofertę specjalną, pierwsi kupujący sięgający po model OnePlus Nord N10 5G za pośrednictwem sklepu internetowego play.pl otrzymają w prezencie słuchawki OnePlus Earphones Bullets Wireless. Pierwsi, bo to limitowana oferta.

Preferujecie smartfony z tzw. wolnej sprzedaży czy od operatorów? Jeśli te drugie, to być może OnePlus zyskuje teraz w Waszych oczach?

Źródło: Play

Warto zobaczyć również: