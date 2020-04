Czytnik e-booków – jak sama nazwa wskazuje – służy do… czytania e-booków. Onyx Boox Nova 2 niby też, ale w rzeczywistości będziemy mogli go wykorzystać też w innych zastosowaniach. Na przykład do… pisania.

Oto Onyx Boox Nova 2. Czytnik e-booków czy jednak tablet E Ink?

Onyx Boox Nova 2 zapowiada się na dobry czytnik e-booków, któremu niewiele ma też brakować do tabletu. Z jednej strony poczytamy na nim cyfrowe książki, bez obaw o wzrok, jako że jego niespełna 8-calowy wyświetlacz reprezentuje gatunek E Ink Carta Plus. Z drugiej – popiszemy na nim (dołączonym do zestawu) rysikiem Wacom o 4096 stopniach czułości, choćby po to, by na szybko stworzyć notatki, rysunki i tym podobne treści.

Wróćmy do wyświetlacza. Konkretnie jego przekątna to 7,8 cala (to troszkę mniej niż w przypadku formatu A5), a rozdzielczość wynosi 1872 x 1404 px, co oznacza zagęszczenie na poziomie 300 dpi. O czytelność i ostrość możemy więc byś spokojni. Podobnie jak o komfortowe warunki do czytania o różnej porze, dzięki podświetleniu z regulowaną temperaturą barwową. To zdecydowanie opcja na plus.

Ośmiordzeniowy procesor i Android na pokładzie

Nova 2 ma na pokładzie Androida (w wersji 9), a o to, by działał płynnie, dba ośmiordzeniowy procesor 2 GHz, któremu towarzyszą 3 GB pamięci RAM. Taka specyfikacja może się podobać – bez problemu uruchomimy choćby Office’a, by napisać kilka zdań, które później szybko wyeksportujemy na inne urządzenia. Skoro o przenoszeniu danych mówimy, to dodajmy, że czytnik oferuje łączność WiFi, Bluetooth 4.1 i USB-C.

Pomimo tej przyzwoitej specyfikacji urządzenie ma tylko 7,7 milimetra grubości i waży około 265 gramów, więc można go mieć zawsze przy sobie. Wbudowany akumulator o pojemności 3150 mAh zapewnia zaś „tygodnie” działania między ładowaniami, więc i w tym przypadku wygląda to naprawdę dobrze.

Czy warto go kupić? Sprawdź cenę Onyx Boox Nova 2 i zdecyduj

Za Onyx Boox Nova 2 zapłacimy około 1500 złotych. To dużo jak na czytnik e-booków, choć możliwość pisania i rysik w zestawie mogą uzasadniać tę cenę. Ja sam mam mieszane odczucia, co do tego, czy takie rozwiązanie ma sens, choć w żadnym razie go nie przekreślam i jeśli tylko będę miał okazję, to dam mu szansę. A jak wy zapatrujecie się na ten sprzęt?

