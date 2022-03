Światowi przywódcy przyjęli rezolucję Programu Środowiskowego ONZ. Zakłada ona opracowanie konkretnej strategii dotyczącej całego życia tworzyw sztucznych. To najważniejsza umowa klimatyczna od wielu lat.

Rezolucja ONZ „triumfem Ziemi nad plastikiem”

„To triumf planety Ziemia nad jednorazowymi tworzywami sztucznymi” – powiedziała Inger Andersen, dyrektor wykonawcza Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Nazwała tę rezolucję także najważniejszą umową ekologiczną od czasu porozumienia paryskiego. – „To polisa ubezpieczeniowa dla tego pokolenia i przyszłych, aby mogły żyć z plastikiem i nie być przez niego zgładzone”.

Przypomnijmy, że wspomniane porozumienie paryskie zostało podpisane w 2015 roku. Zobowiązało kraje członkowskie do przygotowania i przedstawienia długoterminowych planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

O co chodzi w tej rezolucji? Co ma się zmienić?

Przedstawiciele 175 krajów wyrazili zgodę na opracowanie konkretnego i prawnie wiążącego traktatu związanego z tworzywami sztucznymi. Ma to być strategia obejmująca całe życie plastiku: od jego produkcji, przez transport i wykorzystanie, po utylizację. Chodzi o to, by nie tylko reagować na problem piętrzących się odpadów, ale też nie generować kolejnych problemów. Szczególnie że „plastikowe zanieczyszczenia urosły już do rozmiarów epidemii”, jak powiedział norweski minister środowiska, Espen Barth Eide.

Najważniejszym problemem jest jednorazowość plastiku i brak konkretnych regulacji na temat jego utylizacji. Efekt jest taki, że mniej więcej 75% wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych stanowi dziś odpady.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Kiedy będzie lepiej?

Program Środowiskowy ONZ zakłada, że prawnie wiążącą umowę uda się stworzyć i sfinalizować do końca 2024 roku. To jednak, od kiedy miałaby obowiązywać, pozostaje niewiadomą. Oczywiście im szybciej, tym lepiej.

Źródło: New Atlas, BBC, informacja własna