Technologie kosmiczne to najciekawsze nowinki, które z biegiem czasu trafiają także na rynek konsumencki. Podobnie jest w przypadku opon dla łazików marsjańskich – taki sprzęt jest dostępny także dla rowerów.

Projekt kosmicznej opony pierwotnie został opracowany i przetestowany przez agencję NASA z myślą o łazikach marsjańskich, ale pomysł podchwyciła firma Smart Tire Company, dzięki której konstrukcja trafi także na rynek konsumencki.

Kosmiczna opona dla roweru

Opona rowerowa METL to innowacja na rynku rowerów. Mamy otrzymać lekką, szybką i ekologiczną oponę, która będzie bardziej wytrzymała od tradycyjnych, pompowanych opon rowerowych. Wszystko właśnie przez eliminację pompowania dętki.

Konstrukcja została wykonana w technologii Shape Memory Alloy Radial Technology (SMART), a do jej budowy wykorzystano NiTinol+ - to specjalny, elastyczny materiał, który zmienia swoją strukturę po zgięciu, ale natychmiast wraca do pierwotnego kształtu. Wykorzystane tworzywo jest elastyczne jak guma, a jednocześnie mocne jak tytan. Odczucia z jazdy podobno są zbliżone do tych ze zwykłych opon.



Opona METL ma zapewniać wrażenia z jazdy zbliżone do tradycyjnych opon rowerowych, a przy tym być dużo trwalsza

Producent chwali się, że opony są wszechstronne - sprawdzą się w rowerach miejskich, elektrycznych, szosowych, a nawet szutrowych czy MTB. Co więcej, konstrukcja ma być wyjątkowo odporna na uszkodzenia, więc powinna wystarczyć na cały czas użytkowania sprzętu. Finalna wersja zostanie zintegrowana ze specjalnym materiałem, która zapewni większą przyczepność w różnych warunkach pogodowych, a przy tym ma charakteryzować się większą trwałością bieżnika.

Co prawda jak na razie mówimy tylko o projekcie na Kickstarterze, ale koncepcja wydaje się naprawdę trafiona – w kilka dni projekt zebrał przeszło 150 tys. dolarów z wymaganych 25 tys. dolarów. Sprzęt nie jest tani. Same opony to koszt 500 dolarów, natomiast zestaw z obręczami to co najmniej 1300 dolarów. Koncepcja wydaje się ciekawa, bo chętnych na zakup nie brakuje. No chyba, że chodzi o sam fakt posiadania roweru z kosmicznymi oponami…

Źródło: Smart Tire Company, Kickstarter