Firma Tesla pochwaliła się, że wyprodukowała już ponad pięć milionów samochodów elektrycznych. Informacja została przekazana za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter).

Samochody elektryczne – ze swoimi zielonymi rejestracjami – stają się coraz bardziej widoczne na drogach, także tych w naszym kraju. Jeden z liderów tego sektora – Tesla – pochwalił się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego.

Pięć milionów tesli

We wrześniu 2023 r. firma Tesla wyprodukowała 5-milionowy samochód elektryczny. Ostatni milion powstał zaledwie pół roku po osiągnięciu poprzedniego kamienia milowego (czyli 4 milionów egzemplarzy). To niemały sukces, szczególnie, że na pierwszy milion Amerykanie czekali aż 12 lat – udało się to dopiero na początku 2020 r.

Tesla pokazała tym wynikiem, że pomimo wielu niepochlebnych opinii i przewidywań rychłego upadku, ma się świetnie i odgrywa jedną z najważniejszych ról w procesie elektryfikacji motoryzacji. Pięć milionów wyprodukowanych samochodów to dowód na to, że Tesla nie jest niszowym producentem, jak wielu wróżyło, lecz już jednym z kluczowych.

Jakie moce produkcyjne ma Tesla?

W najbliższych miesiącach tempo produkcji może jednak zmaleć ze względu na planowane prace modernizacyjne w fabrykach. Dodajmy, że aktualnie amerykański producent dysponuje bardzo dużymi mocami przerobowymi (w skali roku):

w Kalifornii może powstawać 100 tys. Modeli S i Modeli X oraz ponad 0,5 mln Modeli 3 i Modeli Y,

w Szanghaju może powstawać ponad 750 tys. Modeli 3 i Modeli Y,

w Berlinie może powstawać 375 tys. Modeli Y

a w Teksasie może powstawać ponad 250 tys. Modeli Y.

W Teksasie będą też produkowane Cybertrucki (na które Amerykanie zebrali już przeszło 2 mln rezerwacji), a w Nevadzie rozpoczęła się pilotażowa produkcja ciężarówki Tesla Semi.

50 tys. ładowarek Supercharger

Zaledwie kilka dni wcześniej firma Tesla pochwaliła się także, że zainstalowała już ponad 50 tys. szybkich ładowarek Supercharger. W ciągu ostatniej dekady (z kawałkiem) urządzenia zostały rozlokowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii i Europie.

W Polsce znajduje się 12 takich ładowarek: dwie w Warszawie, dwie w Katowicach oraz po jednej w Białymstoku, Ciechocinku, Kostomłotach, Krakowie, Lublinie, Lućmierzu, Poznaniu i Radomiu.

