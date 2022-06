SpaceX miało w sierpniu tego roku wynieść w przestrzeń kosmiczną sondę NASA, która zbada wartą tryliony dolarów asteroidę 16 Psyche. Niestety lot został odroczony. Winne opóźnienie w dostawie oprogramowania.

16 Psyche - Sezamie otwórz się

Metaliczna asteroida o wymiarach ok. 279×232×189 km znajdue się w obszarze pasa planetoid rozciągającego się pomiędzy Marsem a Jowiszem. Według astronomów składa się ona przede wszystkim z żelaza i niklu, ale poza tym zawiera też z pewnością wielkie pokłady metali ziem rzadkich, które są na wagę złota (a właściwie są od złota i diamentów o wiele cenniejsze) dla nowoczesnego przemysłu technologicznego.

O asteroidzie 16 Psyche i planowanej na nią misji, która miała wystartować pomiędzy sierpniem a październikiem bieżącego roku pisaliśmy już tutaj. Sonda NASA miała dotrzeć do obiektu w roku 2026 by zbadać dokladnie jego skład. Niestety do tego nie dojdzie.

Brak czasu na testy

Winą za opóźnienie misji obarcza się pandemię COVID-19 przez którą nie udało się na czas dostarczyć oprogramowania badawczego i nawigacyjnego dla sondy. Softwere ten już jest w rękach NASA, ale do planowanej daty wystrzelenia nie uda się go wystarczająco dobrze przetestować. Właśnie z tego powodu włodarze amerykańskiej agencji zdecydowali się czekać na inne okno do startu, które pojawi się w 2023 albo 2024 roku

Laurie Leshin, dyrektor NASA Jet Propulsion Laboratory powiedziała:

Lot do odległej, bogatej w metale asteroidy, wykorzystujący Marsa jako asystę grawitacyjną, wymaga niesamowitej precyzji. Musimy to zrobić dobrze. Setki ludzi włożyło wielki wysiłek w Psyche w trakcie tej pandemii, a prace będą kontynuowane złożone oprogramowanie lotu jest dokładnie testowane i oceniane. Decyzja o opóźnieniu startu nie jest łatwa, ale jest słuszna.

Całkowity koszt misji Psyche szacowany jest na 985 milionów dolarów, z których wydano już 717 milionów. Byłoby szkoda gdyby misja miała nie dojść do skutku, a i takie głosy pojawiają się od strony NASA. Miejmy jednak nadzieję, że dyrektor Leshin wie co mówi i za kilka lat ( w optymistycznym wariancie w 2029 roku) będziemy mogli podzielić się z wami informacją, że sonda dotarła w okolice asteroidy 16 Psyche.

Źródło: nasa.gov