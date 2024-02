“Barbieheimer” zawładnął całym 2023 rokiem. Pierwszy człon tego fenomenu – “Barbie” – od jakiegoś czasu jest już dostępny dla subskrybentów HBO Max. Najwyższa więc pora, aby dołączył do niego “Oppenheimer”. Data premiery tytułu w VOD została ujawniona. Gdzie go szukać?

Oppenheimer – data premiery w SkyShowtime

“Oppenheimer” już niebawem zasili bibliotekę serwisu SkyShowtime, który określa go mianem “epickiego thrillera biograficznego”. Przełomowy rozdział w życiu Roberta Oppenheimera, znanego lepiej jako ojciec bomby atomowej, będziecie mogli obserwować w formacie VOD, począwszy od 21 marca, na kiedy to zaplanowano premierę.

Głośna zapowiedź stała się dla SkyShowtime okazją, aby raz jeszcze nakreślić ramy historii, która odmieniła oblicze świata:

Podczas II wojny światowej generał porucznik Leslie Groves Jr. zlecił fizykowi J. Robertowi Oppenheimerowi pracę nad ściśle tajnym Projektem Manhattan. Oppenheimer i jego zespół naukowców poświęcili kilka lat na opracowanie i zbudowanie bomby atomowej. Ich prace skończyły się sukcesem i 16 lipca 1945 r. dane im było zobaczyć pierwszy wybuch jądrowy w dziejach świata – świata, którego historię na zawsze w ten sposób zmienili.

Tytuł osiągnął niespotykany sukces, ostatecznie plasując się na 3. miejscu globalnego zestawienia box office 2023. Zyskał także liczne nominacje do najważniejszych nagród branżowych, w tym po 13 do Oscarów oraz do Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA). Na swoim koncie ma też 5 Złotych Globów.

Obejrzyj w

Oppenheimer – kto stoi za jego sukcesem?

Człowiekiem, który wzniósł “Oppenheimera” na poziom, jaki możemy obserwować, jest Christopher Nolan (“Interstellar”, “Dunkierka”, “Tenet”) – reżyser, a zarazem scenarzysta produkcji.

Na uznanie zasługuje również obsada, która urzeczywistniła jego zamysł, w składzie: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett i Casey Affleck.

Źródło: SkyShowtime